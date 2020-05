Kolumne Heute vor 10 Jahren: das Spiel der Spiele für den FC Luzern im Gersag-Exil – ein Blick zurück Der FC Luzern fertigt YB gleich mit 5:1 ab. Die Young Boys verpassen den Meistertitel, der FCL feiert die lang ersehnte Europacup-Teilnahme. Das Spiel der Spiele im Gersag-Stadion. Simon Wespi 13.05.2020, 05.00 Uhr

Ein Datum, welches so mancher Luzerner und auch Berner nicht so schnell vergisst: der 13. Mai 2010. YB macht sich von der Bundeshauptstadt auf den Weg nach Luzern, genauer gesagt nach Emmenbrücke. Denn dort soll die lang ersehnte gelb-schwarze Meisterparty steigen.

Es ist Donnerstagabend, das letzte FCL-Heimspiel der Saison steht an. In Scharen pilgern die Anhänger beider Vereine ins Stadion Gersag. Trotz zuletzt guter Resultate (4:1 gegen Zürich und 4:0 gegen Aarau) ist die Stimmung im Vorfeld der Partie etwas verhaltener als sonst. Liegt das an der Ausgangslage? Wir fragten uns – mit «uns» bin ich und mein Freund Dani gemeint, wir besuchten zu jener Zeit jedes Heimspiel des FC Luzern – Kann es wirklich sein, dass YB hier und heute im Gersag Meister wird?

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt YB gegen den FCL und lässt Basel gleichzeitig gegen Xamax Punkte liegen, so sind die Berner Meister. Dass in Emmenbrücke hin und wieder gelb-schwarze Feierlichkeiten stattfinden, ist ja nichts Neues. Sind doch die Vereinsfarben von Emmenbrücke gelb-schwarz. Dass aber im Gersag-Stadion YB feiern soll, ist so nicht im Drehbuch vorgesehen.

Im Luzerner Tor steht David Zibung. Der Goalie erinnert sich noch genau an das Spiel vor 10 Jahren.

«Ich sah vor dem Spiel eine Kiste mit Meistertrikots. Ich sagte der Mannschaft, egal was passiert, diese Leibchen werden heute nicht angezogen.»

Trainer Rolf Fringer stellt in dieser Partie das System um. «Mit Seydou Doumbia hatten sie einen unglaublich torgefährlichen Spieler. Wir spielten immer mit einer 4er-Abwehr. In diesem Spiel wechselte ich auf eine 5er-Abwehr», erinnert er sich.

Der FCL startet vor ausverkauftem Haus mit 8700 Zuschauer engagiert in die Partie. Kaum Platz genommen, stehen wir schon wieder. Hakan Yakin spielt den Ball zu Davide Chiumiento, dieser zu Nelson Ferreira – Tor. Nach 78 Sekunden führt der FCL bereits 1:0. Sehenswert spielen sich die Luzerner durch die YB-Abwehr. Noch keine halbe Stunde auf der Matchuhr, schon führen die Luzerner mit zwei Toren. Einen herrlich getretenen Freistoss von Michel Renggli versenkt Publikumsliebling Cristian Ianu.

Die Luzerner (Hakan Yakin, Roland Schwegler und Michel Renggli) bejubeln das zweite Tor von Cristian Ianu.

Bilder: Philipp Schmidli (Emmenbrücke, 13. Mai 2010)

Publikumsliebling Cristian Ianu bejubelt seinen zweiten Treffer. Das Tor ist bereits das 20. Saisontor für den Rumänen.

Rolf Fringer und Assistent Petar Aleksandrov fallen sich in die Arme, hier beim Schlusspiff:

Ein erfolgreiches Trainerduo: Luzerns Trainer Rolf Fringer (links) und Assistenztrainer Petar Aleksandrov.



Derweil bei YB-Trainer Vladimir Petkovic die Frustration Einzug hält:

Bild: Sigi Tischler / Keystone

Allmählich nimmt die ausgelassene Stimmung in der blau-weissen Anhängerschaft zu. Noch vor dem Pausentee schlägt es hinter Schlussmann Marco Wölfli wiederum ein. Burim Kukeli (heute in Kriens tätig) kommt an der Mittellinie an den Ball, dieser läuft ungestört 30 Meter über das Feld, ein Doppelpass mit Yakin, und schon steht es 3:0. Die YB-Abwehr um Marc Schneider (Thun-Trainer) und Mario Raimondi ist inexistent. Mit diesem Tor beendet Kukeli die letzten Berner Meisterträume an diesem Abend.

Man spürt förmlich, heute ist der Tag, an dem alles gelingen wird – aus Luzerner Sicht versteht sich. Die Dinge nehmen ihren Lauf. Während die YB-Fans mit der Niederlage vorliebnehmen und die Finalissima gegen den FC Basel nun unausweichlich ins Auge fassen, feiern die Luzerner ihr Festspiel. Nach 56 Minuten ist es wiederum Cristian Ianu, der einnetzt. Der Rumäne erzielt sein 20. Saisontor für den FCL. Nur allzu gerne hätten die Luzerner auch heute – 10 Jahre danach – einen Spieler in ihren Reihen, der annähernd diese Marke erreicht.

Petkovic reagiert und wechselt Mauro Lustrinelli ein. Kaum auf dem Spielfeld sorgt der ehemalige Luzerner für Aufsehen. Goalie Zibung holt ihn von den Beinen – Penalty. Und wie heisst es so schön: Wenn es läuft, dann läuft es. Zibung hält den Elfmeter, geschossen von Alberto Regazzoni, und sorgt damit auf den Tribünen für Ekstase. «Wir waren alle mit so viel Energie geladen. Wir spielten uns in einen Rausch, es passte zu diesem Abend, dass ich den Penalty hielt», so Zibung in der Retrospektive.

Seydou Doumbia – der Ausnahmekönner im Berner Team – ist es, der für die Young Boys das Ehrentor erzielt. Sehenswert, halten wir fest. Gleich fünf Gegenspieler zieht er auf sich, kein Luzerner ist jedoch in der Lage, dem YB-Topskorer den Ball abzuluchsen. Gekonnt schiebt er zum 1:4 ein.

Ein Zauberer am Ball: Hakan Yakin (rechts) gegen YB's Thierry Doubai.



Dann folgt der Auftritt des jungen Nico Siegrist (heute Kriens). Der damals 19-jährige Adligenswiler setzt den Schlusspunkt unter eine denkwürdige Partie. Per Kopf trifft er zum 5:1-Endstand. Trainer Rolf Fringer erinnert sich gerne an diese Zeit zurück.

«Wir spielten im Gersag eigentlich immer gut. Dort war es sehr familiär, wir hatten eine sehr nahe Bindung zu den Fans.»

Mit diesem Sieg wurde nicht nur die YB-Meisterparty im Keim erstickt, der FC Luzern qualifizierte sich erstmals seit 13 Jahren wieder für den Europacup. «Wir hatten danach ein Riesenfest», erinnert sich Zibung. «Die ganze Mannschaft war in der Stadt, wir haben zusammen mit den Fans gefeiert.» Nicht gefeiert, haben am Ende der Saison die Berner. Im letzten Spiel – der Finalissima – verliert YB gegen Basel 0:2, der Meistertraum ist geplatzt, der Pokal wandert einmal mehr ans Rheinknie.

Frontseite: So berichtete die «Neue Luzerner Zeitung» damals (als PDF)

Matchbericht und Noten: So berichtete die «Neue Luzerner Zeitung» damals (als PDF)