Schweizer Mannschaftsmeisterschaften in Stans mit Nina Christen

Sportschiessen «Hey, easy, wir können das!»: Nina Christen ist mit dem Team bei den Schweizer Meisterschaften in Stans erfolgreich Erst Anspannung, dann Jubel: Das Team Nidwalden nutzt in Stans den Heimvorteil und gewinnt Bronze an den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften mit dem Gewehr auf die 10-m-Distanz. Jule Seifert Jetzt kommentieren 13.02.2023, 18.39 Uhr

Am Stativ hängt ein pinker Stoffbär. «Zum achten Wettkampfschuss laden.» – «Start!» Das Lied YMCA dröhnt laut aus den Lautsprechern in der Turnhalle Eichli in Stans. Das Publikum hebt die Arme und tanzt die Buchstaben, die Schützin setzt das Gewehr an. Ein tiefer Atemzug, dann der Schuss. Die Musik stört sie nicht in ihrer Konzentration. Die Schützen und Schützinnen dürfen sich nicht ablenken lassen. Alle wollen die 10 treffen, am besten die 10.9. «Stopp!» Das Gewehr der Schützin liegt schon auf dem Stativ. Auf dem Display sieht sie ihr Resultat, eine 10.4 – doch wie haben die anderen sieben aus ihrem Team getroffen?

Der Sprecher verkündet die zusammengezählten Punkte. Für Team Uri geht es um den Aufstieg in die Nationalliga A, Team Dielsdorf will den Abstieg in die Nationalliga B verhindern. Vor dem zehnten Wettkampfschuss liegen die Urner mit sieben Punkten zurück. Am Samstag können sie die Konkurrenz nicht mehr einholen.

Helena Epp (links) und Nina Stadler vom Team Uri. Bild: Jule Seifert (Stans, 11. Februar 2023)

Die ersten Entscheidungen bei den Schweizer Mannschaftsmeisterschaften mit dem Gewehr auf die 10-Meter-Distanz sind gefallen. Die Schützen packen die Gewehre ein und räumen die Schiessstände. Helena Epp aus Attinghausen nimmt ihr Stativ mit dem pinken Stofftier. Die Enttäuschung über den verpassten Aufstieg währt bei der 21-Jährigen und ihrer Teamkollegin Nina Stadler nur kurz. Das Niveau ist hoch, es hat viele hochrangige Schützinnen und Schützen vor Ort.

Glücksbärli soll den Erfolg im nächsten Jahr bringen

«In der Elite ist es immer schwer, egal gegen welches Team man schiesst», sagt Epp. «Wir hätten uns sehr gefreut, wenn es geklappt hätte», sagt Stadler aus Schattdorf. «Wir probieren es nächstes Jahr wieder.» Die 22-Jährige ist glücklich mit ihrem persönlichen ­Resultat, sie hat gut geschossen. Epp war angeschlagen, den Umständen entsprechend lief es gut für sie. Das Glücksbärli hatte der Mannschaftsführer bei der Verlosung gewonnen. Es sollte dem Team Erfolg bringen – beide sind sich einig: «Im nächsten Jahr dann!»

Schulter an Schulter findet der Teamwettbewerb beim 10-Meter-Gewehr statt. Bild: Patrick Huerlimann (Stans, 11. Februar 2023)

Im Halbfinal der Elite startet das Team Nidwalden. Von jedem Schützen und jeder Schützin werden 20 Schüsse gewertet, dafür haben sie 30 Minuten Zeit, inklusive der Probeschüsse. Nach sieben gemeinsamen Hauptrunden sei das Team zusammengewachsen, findet ­Petra Lustenberger von der LG Nidwalden. Die 32-Jährige aus Rothenburg ist zufrieden mit ihrem Tag: «Ich habe über die verschiedenen Wettkämpfe konstant geschossen.» Trotzdem kann sich Team Nidwalden im Halbfinal nicht gegen Olten durchsetzen. Es bleibt die Chance im kleinen Final, um die Bronzemedaille zu kämpfen.

Falls mal jemand nicht gut schiesse, gebe es keinen Tadel, sondern Trost von den Teammitgliedern, weiss Ignaz Juon. Der Solothurner ist Teil der Jury. «Im Teamwettkampf gibt es mehr Druck, jeder möchte sein Bestes geben», sagt er. «Doch vor lauter Aufregung passiert es schon mal, dass man schlecht schiesst.» Dann kann es auch vorkommen, dass die Emotionen hochsteigen.

Ignaz Juon ist Teil der Jury. Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 11. Februar 2023)

Juon ist seit acht Jahren als Richter bei Wettkämpfen dabei. Die Spitzenschützen in der Eichli­halle kennen die Regeln, viel zu tun hat er am Samstag nicht. «Sie wissen, wo es langgeht.» Bei den Jüngeren kann es öfters vorkommen, dass das ­Gewehr falsch gehalten oder die Linie übertreten wird. Die Schützen haben am Schiessstand einen Meter Platz, der Unterarm darf den Oberkörper berühren, die Hand jedoch nicht. «Ein Blatt Papier muss durchpassen.» Wenn Juon kontrolliert, muss er aufmerksam sein.

Frauen sind wegen Hüftstellung im Vorteil

Im 10-Meter-Wettkampf gebe es im Nachwuchs momentan mehr Juniorinnen, erzählt Juon, und auch bei der Elite träten viele Frauen an. «Frauen schiessen stehend besser als die Männer», erklärt der Richter. Ihr Vorteil: Sie sind beweglicher, durch die Hüftstellung können sie den Arm auf der Hüfte abstützen. Den Männern fehlt der Hüftschwung, sie stehen gerade.

Vor dem kleinen Final wirkt das Team Nidwalden entspannt. «Wir versuchen, gelassen zu wirken», sagt Nina Christen aus Wolfenschiessen. Wenn alle so nervös auftreten würden, wie sie vielleicht seien, dann steigere sich das. Auf den Fingernägeln der 28-jährigen Topschützin ist das Nidwaldner Wappen gemalt. Sie möchte Ruhe ausstrahlen und die anderen damit anstecken: «Hey, easy, wir können das!» Trotzdem war die Stimmung vor dem kleinen Final gegen das Team Thunersee angespannt, verrät Christen später. «Wir wussten, dass der Gegner schlagbar ist, und wollten unbedingt diese Medaille.» Teamkollegin Lustenberger bestätigt: «Wir waren hoch motiviert.»

Die Teammitglieder klatschen sich ab, schnallen die Hose enger. Nach acht Minuten Vorbereitungszeit wird es ernst: Im kommandierten Final haben die Schützen zehn Sekunden Zeit zum Laden und 35 Sekunden für den Schuss.

Schützinnen und Schütze der LG Nidwalden. Patrick Lustenberger, Petra Lustenberger, Marina Mathis und Nina Christen (v.l.n.r.). Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 11. Februar 2023)

Klare Angelegenheit im kleinen Final

Die Vorrunden sind für das Team Nidwalden eng ausgegangen: «Beim Schiessen geht das so knapp zu und her. Im ersten Programm haben Zehntel entschieden», sagt Lustenberger. Im kleinen Final liegen die Nidwaldner von Beginn weg vorne und führen mit grossem Abstand. Das haben sie so nicht erwartet. Als Lustenberger vom Zehn-Punkte-Vorsprung hört, löst sich die Anspannung etwas, ihre Nervosität legt sich. «Trotzdem darf man nicht lockerlassen, man muss dranbleiben.»

Denn jeder im Team kann mal eine schlechte Phase haben. «Schlechte Schüsse sind schnell passiert», sagt Christen. Auch in der letzten Runde kann es noch einen Nuller geben. «Auch bei einem so grossen Vorsprung muss jeder diese zehn Schüsse erst mal schiessen.»

Nina Christen nach einem abgegebenen Schuss. Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 11. Februar 2023)

Statt von Musik werden die Schützinnen und Schützen bei den letzten zwei Schüssen vom Publikum angefeuert. Klatschen, Kuhglocken, Jubelrufe. Am Ende erreichen die Nidwaldner eine Gesamtpunktzahl von 812,3 und liegen 12,2 Punkte vor den Bernern. Nachdem sie 2022 nicht auf dem Podium standen, dürfen sie sich nun über Bronze freuen. Damit ziehen sie mit dem Junioren-Team Nidwalden 1 gleich, das sich am Nachmittag ebenfalls den dritten Rang sicherte.

Nach der Rangverkündigung wird darauf angestossen. «Es gehört auch dazu, dass wir die Bronzemedaille ­gemeinsam feiern», sagt Christen. Sie ist am Sonntag erneut für ihren Verein im Einsatz beim Kniend-Wettbewerb – im Service oder dort, wo es sie gerade braucht. Nach dem Wochen­ende wird sie sich auf den nächsten Weltcup-Einsatz konzentrieren. Morgen fliegt sie nach Kairo.

Einblick in die Turnhalle Eichli in Stans. Bild: Patrick Hürlimann (Stans, 11. Februar 2023)

Und wer gewinnt im grossen Final? In einem anderen Jahr hätte Christen mit Gossau einen klaren Favoriten gehabt. Doch in diesem Jahr ist auch Olten stark. Es bleibt spannend: Einmal ist Gossau mit 0,1 Punkten vorne, dann liegt Olten wieder mit 0,3 Punkten in Front.

Schon bevor der Sprecher «Stopp!» ruft, jubeln die Oltner Fans. Nach dem zehnten Schiessen liegt ihr Team mit 1,1 Punkten vorne und wird mit 809,7 Punkten Schweizer Mannschaftsmeister.

