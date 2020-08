Hochdorf veranstaltet für Lugano den Swiss Bike Cup Am 24. und 25. Oktober findet in Hochdorf der Final des Swiss Bike Cup statt. Der Moutainbike-Nachwuchswettbewerb geniesst internationales Ansehen. 18.08.2020, 15.36 Uhr

(cza) Die Veranstalter des Swiss Bike Cup sind auf der Suche nach einem Ersatzort für Lugano fündig geworden. Laut einer Mitteilung findet der Final des Swiss Bike Cup am 24. und 25. Oktober nun in Hochdorf statt. An den beiden Tagen soll in allen Kategorien ein Short Race ausgetragen werden. Die Rennen sind komplett offen und nicht wie in den letzten Jahren nur für die Top 50 zugänglich.