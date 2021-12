FUSSBALL SC-Kriens-Trainer Van Eck: Erster Sieg vor der Hochzeit der Tochter? Letztes Challenge-League-Spiel vor der Winterpause: Der SC Kriens tritt heute (20.30) auswärts in Yverdon an. Trainer René van Eck will endlich seine ersten Punkte holen. Turi Bucher 16.12.2021, 20.35 Uhr

Kriens-Trainer René van Eck: Warten auf die ersten Punkte. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 20. November 2021)

Vier Spiele hat René van Eck als neuer Trainer den SC Kriens gecoacht, vier Spiele ohne einen einzigen Punktgewinn. Es ist aber nicht so, dass sie in Kriens mit seiner Arbeit unzufrieden wären und schon wieder an einen Trainerwechsel denken. Der würde finanziell für den SCK gar nicht zu stemmen sein. Im Vereinsvorstand, im Publikum, in den Reihen der Geldgeber wird die veränderte, verbesserte Leistung auf dem Rasen registriert, Van Eck leiste gute Arbeit, so lautet der Tenor.

Der ehemalige FCL-Profi- und -Trainer selber sagte Anfang November am Tag seiner Verpflichtung in Kriens: «Zuerst muss ich liefern.» Dies, nachdem er gefragt wurde, ob er den Vertrag auch im Falle eines Abstiegs verlängern würde und könne.

Eine Vertragsverlängerung mit Van Eck würde durchaus Sinn machen. Doch: Mit «Liefern» hat der 55-Jährige eben gemeint, mit dem SC Kriens Punkte zu sammeln. Das ist ihm bisher noch nicht gelungen. So gesehen müssen Van Ecks Spieler heute in Yverdon und beim Rückrundenstart Ende Januar 2022 ein Statement für ihren Trainer abgeben, indem sie genau mit dem, was der Trainer von ihnen einfordert – Intensität, viel Arbeit, viel Einsatz, viel Aufwand – Punkte gewinnen. «Wir haben schon geliefert», sagt Van Eck, «die Mannschaft hat sich entwickelt, erzielt Fortschritte. Aber: Wir liefern keine Punkte.» Deshalb verlangt der Chef von seinen Leuten: «Wir dürfen keine dummen Gegen­tore mehr kassieren.» Und: Der SCK-Vorstand sollte der 1. Mannschaft nach Möglichkeit einen Skorer, einen, der Tore garantiert, unter den Weihnachtsbaum legen.

Nach dem Weihnachtsessen mit dem Klub am Samstag fährt Van Eck in der Nacht auf Sonntag nach Rotterdam, um für ein paar Tage bei seiner 95 Jahre alten Mutter zu sein. Doch schon am 25. Dezember reist er wieder zurück in die Schweiz: Am 27. Dezember werden nämlich Van Ecks Tochter Janice (23) und der Obwaldner Montpellier-Torhüter Jonas Omlin in Luzern Hochzeit feiern. Mit dabei auch Van Ecks Sohn Joël (29), der in Luzern die Blok-Bar betreibt, und Tochter Lynn (25), die Medizin studiert. Van Eck, mittlerweile Grossvater, schmunzelnd: «Ich muss für die Hochzeit auch noch meinen Anzug aus Rotterdam mitnehmen.»

Vor dem Hochzeitsfest will Van Eck aber noch ein Hoch­gefühl mit Kriens erleben. Und zwar in Form eines positiven ­Resultats beim Auswärtsspiel gegen Yverdon. «Wir wollen uns mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. Ich glaube an meine Mannschaft, ich glaube an die Rettung. Und das wird auch so bleiben.»