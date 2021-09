Diese 17 Innerschweizer treten beim Kilchberger an.

Höhepunkt der Schwingsaison Von A wie Ambühl bis W wie Wicki: Diese Innerschweizer stehen am Samstag beim Kilchberger Schwinget im Einsatz Beim Kräftemessen der 60 besten Schwinger des Landes sind am Samstag in Kilchberg auch 17 Innerschweizer mit dabei. Wie gross und schwer sind diese Männer? Und wer hat welche Hobbys? Die Steckbriefe aller Innerschweizer Athleten. Claudio Zanini 24.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

17 Innerschweizer stehen am Samstag beim Kilchberger Schwinget am Start: 10 Luzerner, 4 Schwyzer, 2 Urner und ein Athlet vom Ob-/Nidwaldner Verband. Ursprünglich wäre mit Marco Reichmuth auch ein Zuger dabei gewesen. Doch der 23-Jährige musste Forfait geben. Reichmuth erlitt vor rund einem Monat eine Gehirnerschütterung beim Ob-/Nidwaldner Kantonalen. Mittlerweile geht es ihm wieder besser, doch weil er in den letzten Wochen kaum trainieren konnte, räumt er seinen Platz im Innerschweizer Kader. Anstelle von Reichmuth tritt nun der Entlebucher Remo Vogel an. Und so sieht das definitive Aufgebot aus.