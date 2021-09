SC Kriens gegen Vaduz

FUSSBALL Kriens verliert hoch – so kann es nicht weitergehen Die Challenge-League-Fussballer des SC Kriens gehen in Vaduz mit 1:4 (0:1). Kriens verbleibt damit auf dem letzten Tabellenrang. Turi Bucher Jetzt kommentieren 12.09.2021, 19.53 Uhr

Der Krienser Anthony Goelzer im Zweikampf mit dem Vaduzer Elvin Ibrisimovic. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus / freshfocus

Der SC Kriens unterliegt am Sonntagnachmittag auswärts gegen den FC Vaduz hoch und deutlich: Die 1:4 (0:1)-Niederlage gegen den Super-League-Absteiger ist eine weitere Ohrfeige für die Krienser im komplett verunglückten Saisonstart. Es ist die fünfte Niederlage im sechsten Spiel, und sie signalisiert nun alarmierend: So kann es nicht weitergehen, Kriens ist komplett neben der Spur.

Die Krienser bleiben auf dem einen Punkt hocken, den sie sich im Startspiel in Schaffhausen ergatterten. In Vaduz konnte die SCK-Mannschaft von Trainer Davide Morandi lange das 0:0 halten, geriet erst in der 38. Minute durch einen Distanzschuss von Vaduz-Stürmer Matteo Di Giusto in Rückstand.

Als Tunahan Cicek in der 71. Minute, ebenfalls mit einem Sonntagsschuss, auf 2:0 erhöhte, brachen die Krienser ein, war das Spiel entschieden. «Wir haben es bis zum 0:2 gut gemacht», bilanzierte Morandi später. «Wir hätten sogar das 1:1 verdient gehabt.» Richtig: Mittelstürmer Albion Avdijaj traf in der 65. Minute nur den Pfosten, und eine Chance von Enes Yesilcayir musste vom Heimteam auf der Torlinie zunichtegemacht werden. Fuad Rahimi (76.) und Simone Rapp (81.) erhöhten danach das Skore auf das für Kriens so bittere 4:0. Dem eingewechselten Ivan Harambasic gelang in der 94. Minute nach einem Corner per Kopf noch der Krienser Ehrentreffer.

Fast jeder Vaduz- Schuss ein Treffer

Erstaunlich: Kriens hatte in Vaduz gleich viele Male auf das gegnerische Tor geschossen wie die Liechtensteiner, fünfmal nämlich. Der Unterschied: Von den fünf Vaduzer Versuchen gingen vier ins Netz. Fast jeder Schuss ein Treffer.

Nach dieser Niederlage bleibt der SC Kriens auf dem letzten Tabellenplatz hocken. Yverdon hat nach dem 1:1 gegen Aarau vom Freitag einen Punkt Vorsprung auf Kriens, dann tut sich schon eine Lücke auf (Schaffhausen 6 Punkte/Wil und Thun 7 Punkte).

6 von 36 Runden sind gespielt, es sieht gar nicht gut aus für den SCK. In Kriens sind sie sich alle bewusst: So kann es nicht weitergehen, es braucht dringend ein Erfolgserlebnis, eine konstante Wende zum Guten. Morandi, seit Saisonbeginn neu im Traineramt, sagt: «Ich weiss, dass ich jetzt in der Kritik stehe. Aber ich und Aufgeben? Das werde ich niemals tun.»

Der Cup-Sechzehntelfinal vom kommenden Freitag im Kleinfeld gegen den FC Zürich ist nun so etwas wie ein aufregendes Abenteuer zum Durchschnaufen. Sportlich aber stellen sich für Kriens andere, dringendere Probleme.

Cup-Hit gegen FCZ – dann Zitterspiel gegen Yverdon

Denn am Mittwoch darauf (18.00) folgt der Zweikampf in Kriens mit Aufsteiger Yverdon. Es ist dann nicht nur auf dem Papier, sondern vor allem auf dem Krienser Kunstrasen ein richtiger Abstiegskampf. «Die Cup-Partie gegen den FC Zürich ist eine Ehre für uns», sagt Trainer Morandi, «aber unser wirklich grosses Spiel ist jenes gegen Yverdon.» Kann Kriens rechtzeitig den Schalter umlegen und eine Reaktion zeigen?

Vaduz – Kriens 4:1 (1:0)

Rheinpark. – 1326 Zuschauer. – SR Odiet.

Tore: 38. Di Giusto 1:0. 71. Cicek 2:0. 76. Rahimi 3:0. 81. Rapp 4:0. 94. Harambasic 4:1.

Vaduz: Büchel; Ulrich (86. Obexer), Rahimi, Schmid, Hug; Dobras (68. Gasser), Gajic (81. Gomes), Lüchinger; Cicek; Di Giusto (81. Ris), Rapp (87. Ibrisimovic).

Kriens: Brügger; Bollati (84. Binous), Aliu, Goelzer, Busset; Bürgisser (58. Yesilcayir); Sessolo (58. Marleku), Selasi, Mistrafovic, Mulaj (81. Lang); Avdijaj (82. Harambasic).

Bemerkungen: Vaduz ohne Simani (gesperrt), Wieser, Sutter, Antoniazzi und Djokic (alle verletzt). Kriens ohne Urtic (gesperrt), Isufi, Sukacev, Alessandrini und Balaruban (alle) verletzt). 65. Pfostenschuss Avdijaj. Verwarnung: 74. Mulaj.