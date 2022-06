Cheerleading Höhenflüge und unmoralische Angebote: Luzerner Cheerleaderinnen müssen viel aushalten Die Wildcats Allstars aus Luzern sind Schweizer Meister im Cheerleading. Die Szene wächst, kämpft aber noch immer mit Klischees. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

«Ein mega Highlight. Zuerst gewannen die Kleinen, alle waren gerührt. Und dann setzten wir das Sahnehäubchen obendrauf.» Athena Enzler, Co-Captain der Wildcats Allstars Cheerleader aus Luzern, blickt stolz auf die Schweizer Meisterschaften von Ende Mai zurück. Nachdem die Jüngsten in der Peewee-Kategorie (5- bis 11-jährig) die Goldmedaille im Level 1 gewonnen hatten, landeten auch die Seniors (ab 15) im Level 4 auf Platz eins. Die Black Wildcats, so heisst das Aushängeschild des Vereins, wiesen mit knappem Vorsprung die Lady Lights aus Genf in die Schranken.

Für die Luzernerinnen sind es die grössten Erfolge in der noch jungen Historie. «Super, dass wir diese Saison so abschliessen konnten. Für alle, die durchgehalten haben, war es der verdiente Lohn», freut sich Nathalie Emmenegger. Sie ist Co-Trainerin bei den Wildcats, im Vorstand für das Marketing zuständig und generell die Triebfeder hinter der hiesigen Cheerleading-Szene. Emmenegger erzählt:

«Ich machte Karate, unterrichtete Hip-Hop, suchte aber nach etwas Neuem. Ich hätte die Haare färben können, entschied mich dann aber für eine Sportart.»

Das war 2011.

Bei den Footballern der Luzern Lions stiess sie damals auf ein Grüppchen Frauen, mit denen sie innerhalb des Vereins eine Cheerleading-Sektion aufzog. Die Prioritäten der beiden Sportarten unterschieden sich allerdings sehr, und so entliessen sie sich nach sieben Jahren in die Unabhängigkeit, gründeten 2018 die Wildcats Allstars Cheerleader. «Wir gingen im Frieden auseinander», betont Nathalie Emmenegger und liefert den Beweis im eigenen Privatleben. Ihr Ehemann Erich Emmenegger war Running Back der Lions und ist nun Präsident der Wildcats.

Mix aus Gymnastik, Akrobatik und Tanz

Mittlerweile zählt der Luzerner Cheerleading-Verein rund 50 Mitglieder, die sich auf drei Teams (Seniors, Juniors, Peewees) verteilen. «Die meisten haben vorher eine andere Sportart betrieben. Viele kommen aus dem Fussball, aus dem Kampfsport oder dem Turnen», erzählt Nathalie Emmenegger. Highschool-Filme und Netflix-Serien über Cheerleading wirken inspirierend, lösen die Klischees aber nicht in Luft auf. Oft werde ihr Image reduziert, bedauert Emmenegger. Auf Frauen, die rumtänzeln und Dinge schreien wie: «Gib mir ein A, gib mir ein B, gib mir ein C.»

Und so kommt es zu skurrilen Anfragen für «Shake-it-for-me»-Musikvideos oder dem anmassenden Angebot eines regionalen Fussballteams.

«Sie wollten uns für ein wichtiges Spiel zum Anfeuern buchen und danach mit uns unter die Dusche. Das tut richtig weh.»

Dabei ist Cheerleading weit mehr als das ursprüngliche, organisierte Anfeuern des Publikums – es ist ein Mix aus Gymnastik, Akrobatik und Tanz. Zum Saisonende lassen sich die Wildcats zwar gerne für Sportveranstaltungen buchen, wie am letzten Wochenende für ein Footballspiel der Emmen Dragons. Im Zentrum stehen jedoch die nationalen Meisterschaften, an denen man sich mit den Choreografien der Konkurrenz misst.

Die Arbeit eines ganzen Jahres konzentriert sich dabei auf einen Auftritt von exakt 2 Minuten und 15 Sekunden. Ein einziger Versuch entscheidet über Sieg oder Niederlage, beobachtet von Punktrichtern, die das Dargebotene ähnlich dem Eiskunstlauf mit Argusaugen verfolgen. Im Repertoire stehen akrobatische Einlagen wie Stunts und Pyramiden oder Bodenturn-Elemente, das sogenannte Tumbling (siehe Box). Erst am Schluss kommt ein kleiner Tanzteil, «doch dann schauen die Richter gar nicht mehr zu, sondern notieren, was sie davor gesehen haben», erklärt Nathalie Emmenegger.

Teamwork und Vertrauen stehen über allem

Oberste Priorität geniesst das Teamwork. «In keiner anderen Sportart ist das so krass wie im Cheerleading», sagt Co-Captain Athena Enzler, «alles ist auf Vertrauen aufgebaut.» Sie selbst fungiert als Flyer, die von den Kolleginnen in der Base nach oben gestemmt und durch die Luft gewirbelt wird. «Es braucht Mut, doch wenn unten die Dynamik stimmt, fühlt man sich schnell wohl», erklärt die 16-jährige Nidwaldnerin. Und ihr Co-Captain, die gleichaltrige Stella Birrer fügt an:

«Wenn wir sie unten nicht fangen, klappt es nicht, dann wird es gefährlich.»

Blaue Flecken gehören jedenfalls dazu.

Die Schweizer Szene wächst, rund 1000 aktive Mitglieder zählt sie mittlerweile. Neue Vereine wie jüngst in Langenthal oder im Tessin entstehen und gesellen sich zu den Etablierten aus St. Gallen oder Winterthur. Am Status einer Randsportart ändert dies indes nichts, das zeigt sich nur schon bei der ergebnislosen Sponsoren-Suche. «Wir finanzieren uns ausschliesslich über Mitgliederbeiträge und Fördergelder», berichtet Luzerns Präsident Erich Emmenegger.

Bald beim FCL oder Leichtathletik-Meeting?

Der Fokus richtet sich vorderhand auf das Einrichten einer Heimat, bisher werden die Trainings auf verschiedene Turnhallen in der Stadt Luzern verteilt. «In dieser Hinsicht stehen wir vor einem Meilenstein in unserer Geschichte», zeigt sich Nathalie Emmenegger zuversichtlich. Dann könnte man sich auch die 12-mal 12 Meter grosse Wettkampfmatte zulegen, die an Schweizer Meisterschaften als Unterlage genutzt wird. Bislang übten sie auf kleinen, zusammengesetzten Turnmatten, was wegen der dazwischen liegenden Lücken weiteres Verletzungspotenzial birgt.

Die Ambitionen werden bei den Wildcats Allstars Cheerleader jedenfalls nicht kleiner. Das Antreten in höheren Kategorien und weitere Schweizer Meistertitel sind das Ziel. Auch Show-Auftritte an Grossanlässen wie bei Spielen des FC Luzern oder an Leichtathletik-Meetings stehen auf der Wunschliste, um den Bekanntheitsgrad zu vergrössern. Als nächster Termin fungiert der 22. August in der Agenda, wenn sich alle Interessierten in einem Probetraining versuchen können.

