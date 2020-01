Holt Daniel Yule in Wengen den dritten Slalom-Sieg?

Am Sonntag richten sich in Wengen alle Augen auf Daniel Yule. Nach seinen beiden Siegen in Adelboden und Madonna di Campiglio gehört er für den Slalom in Wengen zu den Topfavoriten. Mit Keystone-SDA sprach der Walliser vor dem Rennen, wie er mit dem Druck umgeht und wieso er auch als Führender nach dem ersten Lauf nie nervös wird.

SDA 19.01.2020, 07.31 Uhr