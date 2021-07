LEICHTATHLETIK Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl: «Ich bin enttäuscht und wütend» Fünf Jahre hat sie in die Olympiateilnahme investiert – nun darf Géraldine Ruckstuhl nicht nach Japan. Die Enttäuschung ist riesig. Aufgezeichnet von Stefanie Barmet 16.07.2021, 06.05 Uhr

Ferien in Costa Rica statt Olympische Spiele in Tokio: Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl. Bild: Peter Klaunzer/Keystone (Bern, 24. Juli 2019)

Aufgrund einer Fussverletzung konnte Géraldine Ruckstuhl in der Saison 2021 keinen Siebenkampf beenden und die Olympialimite von 6420 Punkten nicht angreifen. Dank Rang 24 im World Ranking wäre die Altbüronerin, die eine persönliche Bestleistung von 6391 Punkten aufweist, bei Erfüllung eines Leistungsnachweises für Tokio dennoch selektionierbar gewesen. Die Verbände Swiss Athletics und Swiss Olympic entschieden sich jedoch gegen eine Selektion – für die 23-Jährige eine herbe Enttäuschung.

Vor zwei Wochen erfuhren Sie, dass sie nicht für Tokio selektioniert wurden. Wie geht es Ihnen momentan psychisch?

Géraldine Ruckstuhl: Psychisch ist die Nichtselektion immer noch aktuell und präsent. Ich hatte in den letzten Tagen viele Gespräche und konnte das Ganze bereits etwas verarbeiten. Es braucht aber noch Zeit, um wirklich damit abzuschliessen. Diese Zeit werde ich mir auch nehmen.

Wie gehen Sie mit dieser Enttäuschung um?

Die letzten paar Tage waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich musste meine Aggressionen rauslassen und habe mich deshalb letzte Woche mit Kickboxen beschäftigt. So konnte ich mich auspowern, meinen Emotionen freien Lauf lassen und den Kopf abschalten. Mein ganzes Umfeld und mein Team helfen mir in dieser schwierigen Situation enorm. Sie versuchen, mich aufzumuntern und abzulenken. Für diese Unterstützung bin ich unglaublich dankbar.

Wie überraschend kam die Nichtselektion für Sie?

Ich wusste, dass ich aufgrund der Fussverletzung nicht in der erhofften Form war. Gleichzeitig wusste ich aber auch, dass die Chance, mich über das World-Ranking zu qualifizieren, immer noch bestand. Auf den Selektionsentscheid hatte ich letztendlich keinen Einfluss und konnte nur hoffen.

Wie lautete die Begründung für die Nichtselektion?

Die Begründung lautete, dass mein aktueller Leistungszustand nicht ausreiche. Ein klärendes Gespräch mit meinem Team sowie den Verbänden Swiss Athletics und Swiss Olympics steht noch aus.

Wäre rückblickend nach Auftreten der Fussverletzung ein anderer Saisonaufbau mit einer kompletten Ausheilung der Beschwerden eine Option gewesen?

Nein, das war keine Option. Denn ich musste entweder die Limite von 6420 Punkten schaffen oder mich via Weltrangliste für die Spiele in Japan empfehlen. Da sich jedoch nur die besten 24 der Weltrangliste für Tokio qualifizieren konnten, durfte ich mir meiner Sache nie sicher sein, dank meines Weltranglistenplatzes selektioniert zu werden. Ich stand deshalb ständig unter Druck und musste an den diversen Wettkämpfen teilnehmen, um mir die Chance auf einen Olympiastart an den Olympischen Spielen zu wahren. Das war für meine Verletzung nicht ideal.

Wie geht es ihrem Fuss aktuell?

Meinem Fuss geht es erfreulicherweise täglich besser. Ein Physiotherapeut, der extra für das Meeting «Spitzen Leichtathletik» nach Luzern gereist war, hat mir eine neue Diagnose gestellt. Er geht davon aus, dass die Schmerzen durch einen Nerv verursacht wurden. Seit ich täglich mehrfach die empfohlenen Übungen mache, geht es viel besser.

Wie frustrierend ist es, fünf Jahre lang tagtäglich auf ein so grosses Ziel hingearbeitet zu haben und dann auf diese Art und Weise zu scheitern?

Der Start in Tokio war immer mein grosses Ziel und meine tägliche Motivation. Verletzungen gehören im Sport dazu, und es ist ärgerlich, dass ich genau 2021 durch eine Verletzung daran gehindert wurde, meine Leistungen abzurufen. Ich bin enttäuscht und wütend, den Entscheid konnte ich jedoch nicht beeinflussen. Dennoch kann ich sagen, dass ich die Qualifikation für Tokio und somit mein Ziel eigentlich erreicht habe. Dass ich nun dennoch nicht starten darf, enttäuscht mich sehr.

Werden Sie die Olympischen Spiele dennoch verfolgen?

Ich werde meine Saison nun beenden und mir bewusst eine Auszeit nehmen. Ich reise für dreieinhalb Wochen nach Costa Rica und werde beim Surfen Energie tanken, in den Tag hineinleben und abschalten. Mein Smartphone wird während dieser Zeit ausgeschaltet bleiben. Nach meiner Rückkehr werde ich die Resultate von den Olympischen Spielen in Tokio sicher studieren, während der Spiele werde ich mich jedoch nicht damit beschäftigen.

Welche sind Ihre nächsten sportlichen Ziele?

Die vollständige Heilung des Fusses steht vorerst im Mittelpunkt. Im Herbst möchte ich ohne Schmerzen gesund und voller Energie den Wiederaufbau in Angriff nehmen. In den nächsten drei Jahren stehen Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und 2024 natürlich die Olympischen Spiele in Paris im Fokus. Dort will ich definitiv dabei sein.