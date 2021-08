Landhockey «Ich bin sehr stolz auf das Team»: Luzerner Captain Carina Zimmermann analysiert die fünf Spiele nach dem Vize-Europameistertitel Die Frauen-Nationalmannschaft glänzte bei den Landhockey-Europameisterschaften in Slowenien mit der Silbermedaille. Captain Carina Zimmermann aus Luzern erzählt was im Final gefehlt hat. Jule Seifert 10.08.2021, 16.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut 600 Kilometer östlich von Luzern liegt Lipovci in Slowenien. Dort fanden vergangene Woche die Landhockey-Europameisterschaften der dritten Division statt. Die Schweizerinnen platzierten sich auf dem zweiten Rang. Damit haben sie beste Voraussetzungen geschaffen, um im nächsten Jahr in der Qualifikationsrunde die höhere Division zu erreichen.

Das Schweizer Team mit Silbermedaille. Bild: Marjan Štiblar

Für die erfahrene LSC-Spielerin Carina Zimmermann war der EM-Finaleinzug ein Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Die 26-Jährige aus Luzern, die seit diesem Jahr die Position des Nationalmannschaftscaptains innehält, berichtet nach ihrer Rückkehr von ihren Erlebnissen.

Gruppenphase Schweiz – Portugal, 1:0

Der Turnierstart fiel wortwörtlich ins Wasser. Das Spiel musste nach zehn Minuten, in denen die Schweizerinnen dominierten, wegen Unwetters unterbrochen und schlussendlich verschoben werden. Das Spiel wurde zwei Tage später nachgeholt, an dem Tag, der eigentlich für die Erholung vorgesehen war. «Das war für den Kopf sehr anstrengend», meint Zimmermann. «Wir waren körperlich und mental auf das erste Spiel vorbereitet. Trotzdem sind wir motiviert in das verschobene Spiel, wir wussten, dass wir das portugiesische Team schlagen können.»

Gruppenphase Schweiz – Türkei, 3:2

Schon im Vorfeld wussten die Schweizerinnen, dass sie bei diesem Spiel gegen den stärksten Gruppengegner antreten. Trotz der frühen Führung des türkischen Teams liessen sie sich nicht beeindrucken, erzielten den Ausgleich und gingen in Führung. Zwar konnten die Türkinnen nochmals ausgleichen, am Ende triumphierten aber die Schweizerinnen. «Es war sehr wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben.» Im Nachhinein sieht es Zimmerman sogar als Vorteil, dass das Portugal-Spiel verschoben wurde: «Wir waren unvoreingenommen und konnten frei aufspielen.» Dem ersten Ziel, den Gruppensieg zu holen, kamen sie so schon etwas näher.

Carina Zimmermann bleibt am Ball gegen eine türkische Gegenspielerin. Bild: Marjan Štiblar

Gruppenphase Schweiz – Slowakei, 7:0

Trotz des letztlich klaren Ergebnisses hatte das Schweizer Team Startschwierigkeiten. «Wir haben etwas Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen», meint Zimmermann, «im dritten Viertel, in dem wir früher oft einen Leistungseinbruch hatten, haben wir es aber geschafft, die Tore zu erzielen.»

Halbfinal Schweiz – Kroatien 4:0

Die Siegesserie wurde auch im Halbfinal fortgeführt. «Wir sind immer gut nach vorne in den gegnerischen Schusskreis gekommen», sagt Zimmermann, «Man sieht es an der Torschützinnenliste, es gibt nicht nur eine Goalgetterin. Das hat uns ausgezeichnet bei diesem Turnier, dass wir wirklich als Team die Spiele gewinnen konnten.»

Final Schweiz – Ukraine 1:2

Das fünfte Spiel war das härteste. Läuferisch waren die Ukrainerinnen sehr stark, sie waren physisch überlegen. «Das Team besteht aus erfahrenen Spielerinnen, die schon zehn Jahre zusammenspielen», resümiert Zimmermann. «Am Schluss haben Details entschieden. Wir konnten einige gut erspielte Chancen nicht verwerten.» Auch wenn es nicht zum Sieg reichte, die Freude über den Vizemeistertitel ist riesig. Denn in den letzten zwei Turnieren hatte es für die Nationalmannschaft nicht gereicht, den Final zu erreichen. Zimmermann freut sich besonders für ihre jungen Teamkolleginnen, die mit einem Goal zu diesem Erfolg beitragen konnten.

«Es ist megacool, mit einer so jungen Mannschaft so einen Erfolg zu feiern. Ich bin sehr stolz auf das Team.»