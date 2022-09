Bald bei SRF? Roger Federer bringt sich als TV-Experte ins Spiel

Nach Rücktritt «Ich dachte mir: Spinnst du jetzt?»: Roger Federer bringt sich als TV-Experte ins Spiel – SRF kündigt Gespräche an Weshalb Roger Federer mit dem Gedanken spielt, dem Tennis nach seinem Rücktritt als TV-Experte erhalten zu bleiben. Und wie das Schweizer Fernsehen auf dieses Gedankenspiel reagiert. Simon Häring, London Jetzt kommentieren 21.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Federer will dem Tennis auch künftig erhalten bleiben. Kin Cheung / AP

Er will nicht untertauchen wie ein Geist, kein Fremder werden und dem Tennis verbunden bleiben, sagt Roger Federer nach seinem Rücktritt. In welcher Form? Das lässt er noch offen. Ausschliessen will er nichts. Als Coach wird er in den nächsten Jahren kaum im Tenniszirkus auftauchen, die Familie geniesst Priorität. Sicher eine Rolle spielen wird er beim Laver Cup. Wer darauf setzt, dass er dereinst Björn Borg als Captain des Teams Europa ablösen wird, geht damit keine besonders riskante Wette ein.