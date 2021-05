FUSSBALL Stürmer Mark Marleku: «Ich gebe alles für den SC Kriens» SC Kriens – FC Thun (Freitag, 19.00, Kleinfeld) – wieder ein Abstiegskampf ... und das viertletzte Spiel für Marleku beim SCK? Turi Bucher 06.05.2021, 21.15 Uhr

Kriens-Stürmer Mark Marleku ist vom Ligaerhalt überzeugt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Mai 2021)

Noch vier Runden sind in der Challenge League bis zum Saisonabpfiff zu spielen, und seit letztem Wochenende ist der Dreikampf gegen den Abstieg plötzlich wieder zu einem Vierkampf geworden. Sowieso involviert waren die ganze Zeit der FC Chiasso (29 Punkte), Neuchâtel Xamax (33) und der SC Kriens (34). Nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Schaffhausen wird es nun für den FC Wil (35) auch noch einmal ungemütlich.

In Kriens haben sie ausgerechnet, dass total 36 Punkte in insgesamt 36 Spielen für ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Schweizer Liga reichen sollten. Es fehlen also, laut hoher Krienser Mathematik, noch zwei Punkte. Wie wär’s mit einem Punkt schon an diesem Freitag im Heimspiel gegen den FC Thun? Das Problem: Die zweitplatzierten Berner Oberländer brauchen auch jeden Zähler, wollen sie im Kampf um den Aufstieg den Grasshoppers auf den Fersen bleiben beziehungsweise wenigstens die weiteren Anwärter auf den Barrageplatz auf Distanz halten.

Marlekus Ziel ist die Super League

Der SC Kriens hat am letzten Freitag mit einem 2:1-Paukenschlag bei Stade Lausanne-Ouchy für Aufsehen gesorgt und ist jetzt ganz dicht dran, das alljährliche Saisonziel wieder zu erfüllen: den Klassenerhalt. «Wir schaffen das!», sagt SCK-Stürmer Mark Marleku, der Ende April seinen 21. Geburtstag gefeiert hat, überzeugt. Marleku wurde in der Winterpause vom FC Luzern, bei dem er bis Sommer 2023 unter Vertrag steht, an den SCK ausgeliehen. Genauso wie er vom Krienser Ligaerhalt überzeugt ist, sagt er geradeheraus: «Mein Ziel ist die Super League. Aber jetzt gebe ich alles für Kriens. Hundertprozentig.»

Marlekus Eltern stammen aus dem Kosovo, Vater Prenk aus Peja, Mutter Flora aus Klina. Er selber ist in Luzern geboren, im zugerischen Oberwil aufgewachsen und jetzt bei seinen Eltern in Zofingen wohnhaft. In Kriens kann man sich gut vorstellen, den kräftigen Stürmer, der für die Balleroberungen seinen Körper geschickt einsetzt, für eine weitere Saison im Kleinfeld zu behalten. «Die Frage ist, wie der FCL plant», sagt Marleku, der gelernte Fachmann für Gesundheit, der schon von 2015 bis 2017 im U16- und U17-Nachwuchs des SC Kriens gespielt hat. Er erzählt, wie seine aktuelle Mannschaft beim SC Kriens vor einer Woche darauf verzichtet hat, den Überraschungscoup in Lausanne gegen Ouchy zu feiern. Ganz Profi, sagt er: «Es ist nicht die Zeit, um zu feiern. Kopf runter und rein ins nächste Spiel.»

Die Familie fiebert hinter dem Gitter mit

Auch diesmal gegen die Thuner wird Kriens wahrscheinlich wieder mit der zuletzt erfolgbringenden Defensiv- und Kontertaktik zu punkten versuchen. Undankbar für Marleku, der oft einsamer Streiter in der gegnerischen Gefahrenzone ist, durch die Zuspiele von Kreativspieler Helios Sessolo in Aktion treten soll. Bei den Kriensern kehrt Captain Elia Alessandrini nach seiner Spielsperre zurück, dafür ist Innenverteidiger Mirlind Kryeziu gesperrt.

Nebst den zugelassenen 100 Zuschauern wird es ums Krienser Kleinfeld auch wieder zahlreiche Zaungäste haben. Es sind jene Fans, die (noch) nicht ins Stadion dürfen. «Dort drüben beim Gitter», sagt Stürmer Mark Marleku, «dort steht mein Vater jeweils, und manchmal sind auch meine Schwestern Diana und Renate mit dabei.» Sie fiebern mit, hoffen, dass ihr Mark sein sechstes Tor für Kriens erzielt.