Marathon Para-Athletin Manuela Schär nach ihrem Unfall: «Ich kann meinem Körper nicht mehr vertrauen» In Boston startete Manuela Schär aus Kriens mit einem Sieg in die Marathonserie. In der Schweiz wirft ein Unfall die Rollstuhlathletin zurück. Wie geht es der 37-Jährigen und plant sie ihr Comeback? Jule Seifert Jetzt kommentieren 12.05.2022, 17.55 Uhr

Gerade noch erreichte Manuela Schär jubelnd das Zielband beim Boston-Marathon, nun liegt sie mit verordneter Bettruhe in Kriens. Nur wenige Tage nach ihrem Sieg verletzte sich die Titelverteidigerin der Marathon-Serie am Bein. Der Unfall geschah während einer Alltagssituation. Schär wollte sich zum Picknick auf die Wiese setzen. Doch beim Absitzen hörte sie es knacken. Im Spital die Diagnose: Bei der Routinebewegung brachen Schien- und Wadenbein.

Der Start in die Saison lief hervorragend. Im Mai wollte Schär an den Sprint-Rennen auf der Bahn starten. Aber die Parathletics und Schweizer Meisterschaften in Nottwil muss die fünffache Medaillengewinnerin von Tokio aus ihrer Agenda streichen. Dafür steht Reha auf dem Programm.

«Im Moment ist es ein Rückschlag»

Auch drei Wochen nach der Operation darf die Athletin nur wenige Stunden sitzen. Bislang vertreibe sie sich liegend mit Lesen und Podcast hören die Zeit, erzählt sie. Es sei wie im ersten Lockdown, nur ist sie noch weniger mobil. Schär kann es nicht erwarten, bald mit kurzen Einheiten an der Handkurbel und mit dem Krafttraining loszulegen Immer unter der Voraussetzung, dass Knie und Unterschenkel nicht zu stark belastet werden. In sechs Wochen wird Schär wieder knien dürfen. Dann kann sie endlich weiter im Wettkampfrollstuhl trainieren.

«Im Moment fühlt es sich nach Rückschlag an» sagt sie. «Ein Beinbruch ist bei Rollstuhlfahrenden eine andere Situation.» Besonders schwer sei es, sich mental mit den Umständen abzufinden. Der Unfall geschah ohne grossen Krafteinfluss von aussen. Der Grund: Das erhöhte Osteoporose-Risiko bei Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern. «Die Knochen brechen schnell, ein falscher Winkel oder Drehung schon ist es passiert», erklärt Schär.

Nach ihren Erfolge ist Manuela Schär für die Sports Awards 2021 nominiert. Bild: Michael Buholzer / Keystone (Zürich, 12. Dezember 2021)

Vor einigen Jahren erlebte sie nach einem Fussbruch ebenfalls eine Zeit, in der sie sich viele Gedanken zu ihrer Gesundheit machte.

«Ich kann meinem Körper nicht mehr vertrauen. Ich brauche neuen Mut, um ohne Bedenken in den Rennstuhl zu transferieren, um ohne Angst all die Sachen zu machen wie vorher.»

Sie weiss, dass ihre Erfahrung und das Training ihr helfen werden, weniger zu grübeln und sich neu zu fokussieren.

Schär hat ausreichend Zeit für Comeback

Viele Genesungswünsche bekommt Schär auf den sozialen Medien. Die 37-Jährige wünscht sich vor allem eines: Geduld. Sie will sich die Zeit nehmen, die Verletzung richtig auszuheilen. Immerhin: «Der Unfall passierte zu einem günstigen Zeitpunkt.» Der nächste Marathon ist im September in Berlin. Schär muss ihr Comeback nicht überstürzen.

«Ich bin froh, genügend Zeit zu haben. Das nimmt den Druck von mir.»

Berlin ist ein besonderer Ort für Schär. 2018 knackte sie auf der Strecke den Weltrekord. Diese Zeit verbesserte sie ein Jahr nochmals beim Oita-Marathon in Japan: Mit 1:35:42 Stunden ist sie die schnellste Frau auf der Marathondistanz. An solche Höchstleistungen denkt Schär momentan nicht. Wichtig ist ihr beim Rennen im Herbst teilzunehmen, das Resultat ist zweitrangig.

Die Siegerpose gehört bei Manuela Schär in den meisten Rennen zur Routine. Bild: Kirsty Wigglesworth / AP (London, 3. Oktober 2021)

Der Fokus der Parasportlerin gilt in dieser Saison den 42 Kilometern. Dreimal in Folge gewann sie die Major-Marathon-Serie. Auch in diesem Jahr wollte sie den Erfolg wiederholen. Wenn sie keine Rennen verpasst, ist es rein rechnerisch möglich, beim Gesamtsieg mitzureden. In Boston sammelte Schär wichtige Punkte für die Titelverteidigung. Doch die Verletzung wirft sie zurück. Besonders glücklich ist sie deswegen auch über die Zusatzpunkte, die es für die schnellste Zwischenzeit nach 21 Kilometern gab. «Noch nie habe ich mich über die extra Punkte vom Halbmarathon so gefreut wie in Boston», sagt die Weltrekordhalterin. Sie hatte wohl schon eine Vorahnung, dass in diesem Jahr jeder Punkt zählen könnte.

Die Glücksmomente von Boston sind ihre grösste Motivation, um sich an die Weltspitze zurück zu kämpfen:

«Es gibt immer die Chance, auch aus dem Negativen etwas mitzunehmen. Schlussendlich liegt es an uns.»

