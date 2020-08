Interview Fabian Cancellara über seine neue Ausstellung im Verkehrshaus Luzern: «Ich möchte Emotionen wecken» Das Verkehrshaus Luzern widmet dem 39-jährigen Berner eine Ausstellung. Im Interview spricht einer der erfolgreichsten Radsportler unserer Gegenwart auch über die Absage der Rad-Strassen-WM in der Schweiz und fehlende Emotionen während Corona. Philipp Zurfluh 21.08.2020, 00.49 Uhr

Zweimal Olympia-Gold, vierfacher Weltmeister im Zeitfahren, zwölffacher Schweizer Meister, Tour-de-Suisse-Sieger, dreifacher Gewinner bei Paris–Roubaix und der Flandern-Rundfahrt. Es sind nur einige der ­vielen Triumphe in Fabian ­Cancellaras Vita. Nun widmet das Verkehrshaus Luzern dem 39-Jährigen zu Ehren eine Ausstellung. Sie wird heute der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So wird der Erfolgsweg sowie die Entwicklung seiner Rennvelos gezeigt – vom ersten Zeitfahrrad bis zum «Gold-Velo» bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro. Zudem lädt ein Fahrtwindsimulator ein, das Gefühl eines Radprofis zu empfinden.