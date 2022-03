FC Luzern FCL-Publikumsliebling Pascal Schürpf: «Ich muss als gesunder Löwe aufs Feld zurück» FCL-Stürmer Pascal Schürpf ist in Lyon im Aufbautraining für sein verletztes Knie. Der 32-jährige Profi hofft aufs Comeback. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.03.2022, 19.17 Uhr

Pascal Schürpf bejubelt zum Saisonstart gegen YB seine Ligatore 38 und 39 für den FCL. Damit ist er der beste Torjäger im Team von Mario Frick. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 24. Juli 2021)

Pascal Schürpf erlebt die schwierigste Saison, seit er vor mehr als fünf Jahren zum FC Luzern gestossen ist. Die Erinnerung an den starken Auftakt mit zwei Toren zur 3:1-Führung gegen Meister YB ist fast schon verschwommen. Umso mehr die Berner dieses spektakuläre Startspiel am Ende 4:3 gewannen. Das im Wettkampf ausgeschüttete Adrenalin hatte bewirkt, dass der 32-jährige FCL-Stürmer die Schmerzen im linken Knie erst nach dem Match wahrnahm.

Der Schlag eines YB-Spielers wurde für Schürpf zur Hypothek. Im Knochen hatte sich Flüssigkeit gebildet, das Knie schwoll an. Erst drei Monate später bestritt er den nächsten Match, ein Teileinsatz beim 2:0-Heimerfolg über St. Gallen – der einzige FCL-Sieg der Vorrunde.

Doch die hartnäckige Verletzung war noch nicht überstanden. Schürpf musste wieder Rückschläge verkraften. Unter dem neuen Cheftrainer Mario Frick absolvierte er Ende Januar sein bis dato achtes Saisonspiel, der Rückrundenstart zu Hause gegen Basel (0:3). Während den letzten 25 Minuten kam er zum Einsatz. Danach hinderte ihn erneut das Knie, am normalen Trainingsbetrieb teilzunehmen.

Luftveränderung tut «Mentalitätsmonster» gut

Seit Beginn der letzten Woche weilt Schürpf in Lyon. FCL-Konditionstrainer Christian Schmidt stellte den Kontakt zu diesen Spezialisten der Rehabilitation her. «Nicht, dass wir in der Schweiz zu wenig gute Physios hätten, aber mir tut es gut, ausserhalb des gewohnten Umfelds am Comeback zu arbeiten. Ihr Journalisten schreibt zwar, ich sei ein Mentalitätsmonster, aber ich bin in dieser Situation an meine Grenzen gestossen, konnte eine mentale Müdigkeit nicht verbergen», sagt Schürpf.

Mit seinem französischen Physio versteht sich Schürpf bestens. Der Mann schleife ihn zwar sehr, wende dafür aber die perfekte Mischung an: Seriös arbeiten und dazwischen auch mal einen Spruch auf Lager haben. Zusammen mit dem Coach trainiert Schürpf täglich zweimal 1,5 Stunden. Jeweils zur Vorbereitung auf eine Einheit ist er 45 Minuten auf dem Velo, das anschliessende Runterfahren und Knie kühlen dauert 60 Minuten.

Andere Muskeln unterstützen das Knie

Der beliebte FCL-Profi zeigt sich sehr optimistisch über die bisher in Frankreich erzielten Fortschritte:

«Die Reaktion des Knies stimmt mich positiv. Ich spüre zudem, dass andere Muskeln des ganzen Körpers mithelfen, das Knie zu unterstützen.»

Insgesamt dauert das Aufbauprogramm von Lyon zwölf Tage. Dazu gehört auch die Arbeit mit dem Ball. «Nach den intensiven Reha-Trainings war es ein komisches Gefühl, wieder gegen den Ball zu treten.» Für Schürpf ist klar:

«Ich fokussiere mich nur auf den Wiederaufbau, will mir ein Gerüst bauen. Nun bin ich schon recht weit. Aber ich will mir keinen Druck auferlegen, wann das Comeback stattzufinden hat.»

Für den Vizecaptain, der bei FCL-Coach Frick in der Team-Hierarchie weit oben steht, gilt die Devise: «Ich kehre erst auf den Platz zurück, wenn ich parat bin. Sollte das noch in dieser Saison der Fall sein, wäre es super.» Neben dem Kampf um den Klassenerhalt lockt wohl der Cup-Halbfinal in Lugano, wo Schürpf letzte Saison Klubgeschichte schrieb. Der Vorkämpfer, der schon mal beim FC Vaduz wegen eines Knorpelschadens fast ein volles Jahr verpasst hatte, ist sich bewusst:

«Nur wenn ich aus dem Vollen schöpfen kann, bringe ich dem Team 100 Prozent und vielleicht noch etwas mehr.»

Pascal Schürpf hat in dieser Saison für den FCL nur acht Einsätze in der Super League und einen im Cup gegen Schaffhausen bestritten. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Schaffhausen, 27. Oktober 2021)

Und in Metaphern sprechend betont er: «Als humpelnder Hase bringe ich nichts, ich muss als gesunder Löwe aufs Feld zurückkehren.»

Schürpf plant, am Samstag beim Match in St. Gallen im Stadion zu sein

Schürpf freut sich sehr, die Mitspieler bald wieder zu sehen. «Verläuft die Rückreise aus Lyon in die Schweiz plangemäss, werde ich am Samstag in St. Gallen im Stadion sitzen und wie ein eingefleischter FCL-Fan mitfiebern.» Froh ist er, sammelt die Mannschaft nun fleissig Punkte. Dieser Umstand macht es Pascal Schürpf wahrscheinlich etwas leichter, geduldiger auf die Rückkehr hin zu schaffen.

