Matchbericht & Noten «Ich sah von Anfang an nicht ‹meinen› FC Luzern»: Der FCL läuft gegen Servette in die Niederlage Im vierten Vergleich mit Servette verliert der FC Luzern zum dritten Mal in dieser Saison. Trotz langer Überzahl unterliegt der FCL 0:2.

Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald 08.07.2020, 23.34 Uhr

Das war ein schlechter Abend für den FC Luzern gestern in Genf. Gegen siegeshungrige Servettiens hatten die Innerschweizer zu wenige Mittel, um dagegenzuhalten. Dabei mussten die Genfer über eine Halbzeit lang mit einem Spieler weniger auskommen. 1:0-Torschütze Alex Schalk hatte sich in der 44. Minute zu einer Tätlichkeit gegen Luzern-Verteidiger Marco Bürki hinreissen lassen, nachdem der Berner an der Seitenlinie Miroslav Stevanovic – Sekunden zuvor 2:0-Torschütze (43.) – mit einem harten Foul gestoppt hatte. Der Holländer Schalk schubste Bürki mit voller Wucht über die Seitenauslinie auf den Boden. Schiedsrichter Lionel Tschudi blieb keine andere Wahl, als dem zuvor stark aufspielenden Servette-Angreifer die rote Karte zu geben. Wegen Reklamierens musste in der Folge auch Genfs Trainer Alain Geiger seinen Platz in der Coachingzone räumen und auf der Tribüne Platz nehmen. Weniger hart bestraft wurde der Auslöser dieser fast tumultartigen Szenen auf dem Rasen, Abwehrmann Bürki. Er bekam die gelbe Karte gezeigt.

Servette-Trainer Alain Geiger musste schon vor der Pause auf die Tribüne. Martin Meienberger/Freshfocus

Zu wenig Durchschlagskraft trotz einem Spieler mehr

Nach dem Pausentee blieb der Bruder von Dortmund-Goalie Roman Bürki draussen, anstelle von Marco Bürki betrat der georgische Nationalspieler Otar Kakabadse das Spielfeld. Dieser hatte seit dem 9. November 2019 und der 1:2-Heimniederlage gegen Servette keinen Einsatz mehr. Lange musste er wegen eines Bänderrisses pausieren.

Doch die Luzerner konnten auch mit der frischen Kraft und mit einem Mann mehr zuwenig durchschlagend agieren. Zwar hatte Francesco Margiotta in der 59. Minute eine gute Aktion, um den Anschlusstreffer zu erzielen, und in der 80. Minute war auch Pascal Schürpf mit einem Kopfball an die Latte nahe am 1:2, doch die Servettiens hielten sich schliesslich schadlos, gingen ohne Gegentor aus dieser Partie. Das 2:0 ist für den Aufsteiger im vierten und letzten Vergleich mit Luzern der dritte Sieg. Nur einmal verloren die Grenats gegen die Innerschweizer Punkte: Bei der letzten Direktbegegnung zwölf Tage zuvor in Luzern. Damals büsste die Mannschaft von Alain Geiger einen 2:0-Vorsprung zur Spielmitte in der zweiten Halbzeit noch ein. Dank einer Tordoublette von Francesco Margiotta war der FCL noch zu einem 2:2-Unentschieden gekommen.

Reihte ich dieses Mal nicht unter die Torschützen: Pascal Schürpf. Martin Meienberger/Freshfocus

Rückschlag im Kampf um Platz 4 und Europa

Am Mittwochabend jedoch setzte es im elften Match unter Fabio Celestini die zweite Niederlage ab. Wie zwei Wochen zuvor in Lugano kassierten die Luzerner eine 0:2-Pleite. Das Resultat geht auf alle Fälle in Ordnung, hatte Servette doch sogar noch Konterchancen für einen dritten Treffer. Die einheimische Equipe und die 800 heissblütigen Fans im Stadion wollten diesen Sieg mehr als die Gäste aus der Innerschweiz. Für Servette ist es der erste Vollerfolg seit dem Neustart – und damit die Rückkehr auf Platz 4, der für die Europa-League-Qualifikation berechtigt. Luzern dagegen bleibt auf Rang 6.

Im sechsten Spiel seit dem Re-Start offenbarte der FCL Probleme mit der immer mehr dezimierten Mannschaft. In Genf fehlten mit dem seit Sonntag und dem Spiel gegen Thun verletzten Flügelspieler Ibrahima Ndiaye und Verteidiger Marco Burch (Verdacht auf einen Meniskusschaden) sowie den seit zwei Spieltagen ausgefallenen Idriz Voca und Darian Males gleich mehrere Akteure mit Stammspielerpotenzial.

In der Nachspielzeit liess sich Innenverteidiger Stefan Knezevic auch noch zu einem überharten Foul gegen Kastriot Imeri hinreissen. Der Hochdorfer sah dafür zu Recht die rote Karte, Knezevic wird am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen Lugano gesperrt fehlen. Der FCL ging bereits im Stade de Genève auf dem Zahnfleisch. Im Moment sieht’s personell noch schlechter aus. Ob FCL-Goalie Marius Müller seinen 10. Shutout dieser Saison noch erreicht, steht in den Sternen.

Verteidiger Stefan Knezevic steigt gegen Kastriot Imeri überhart ein - und kassiert die rote Karte. Salvatore Di Nolfi/Keystone

FCL-Sportchef Remo Meyer fasst die erste Halbzeit im SRF-Interview zusammen: «Wir sind überhaupt nicht im Spiel, da gibt es nichts schön zu reden.» Für die zweite Halbzeit, in der Luzern in Überzahl agieren kann, fordert Meyer einen mutigeren Auftritt. Die FCL-Reaktion aber, die bleibt aus. Trainer Celestini fasst nach dem Spiel zusammen:

«Servette war von Anfang an dynamischer und aggressiver. Wir waren heute etwas leer, das habe ich meinen Spielern schnell angesehen.»

Der Wille vor dem Match sei da gewesen, doch er habe schnell gemerkt, dass es ein schwieriges Spiel werden wird. «Ich sah von Anfang an nicht ‹meinen› FC Luzern, aber das muss ich akzeptieren. Die Spieler sind keine Maschinen.» Celestini sagt weiter, dass es körperlich und mental schwierig ist bei so vielen Spielen in so kurzer Zeit, aber allen Mannschaften gehe es gleich. Zur zweiten Halbzeit sagt der FCL-Trainer: «Die ersten zehn Minuten habe ich ein Aufbäumen erkannt, aber danach die restlichen 30 Minuten in Überzahl ging nicht mehr viel, wir hatten keine Ideen und wenig Energie.»

Fabio Celestini erlebte einen nervenaufreibenden Abend. Salvatore Di Nolfi/Keystone

Ähnlich sieht das Verteidiger Marco Bürki: «Vor dem Spiel beim Einwärmen und in der Kabine hatte ich ein gutes Gefühl.» In der Startphase sei die Mannschaft dann aber nicht 100 Prozent auf dem Platz gewesen. Mit dem Gegentor, sei es dann noch schwieriger geworden. Eine Erklärung so kurz nach dem Spiel konnte Bürki nicht nennen. Er nimmt die ganze Mannschaft in die Pflicht und sagt: «Wir haben defensiv nicht gut gearbeitet und offensiv war es zu wenig.»

Ein zufriedener Servette-Trainer Alain Geiger nach dem Spiel: «Wir waren schnell im Spiel drin, spielten offensiv, energisch mit Pressing. Darum haben wir auch logischerweise dieses Spiel gewonnen.» Zur Situation wo er von Schiedsrichter Tschudi auf die Tribüne geschickt wurde sagte Geiger gegenüber SRF: «Ich war korrekt, ich habe nur gesagt ‹Du bist blind› zu dieser Aktion.» Celestini zu den Tumulten vor der Pause: «Es war ein klares Foul von Bürki. Danach habe ich nicht mehr alles mitbekommen, aber der Schiedsrichter hat entschieden und die rote Karte gezückt.»