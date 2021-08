Liridon Berisha: Ex-Kriens-Verteidiger beim SCK-Gegner Xamax

Fussball Liridon Berisha: «Ich will keine Beileidskarte schreiben müssen» Beim heutigen SCK-Gegner Neuchâtel Xamax (20.30, Maladière) spielt neu Ex-Kriens-Verteidiger Liridon Berisha. Turi Bucher 06.08.2021, 05.01 Uhr

Es erstaunte einen etwas oder andere noch mehr, als der SC Kriens bald nach Schluss der letzten Saison mitteilte, Stammverteidiger Liridon Berisha werde nicht mehr für Kriens spielen, habe das Angebot für einen neuen Vertrag ausgeschlagen. «Wir sind im Guten auseinandergegangen», erklärt Berisha heute. Es habe, so der 23-Jährige, «drei Komponenten gegeben, die zum Abgang führten». Erstens habe Kriens auf eine Verlängerung des Vertrags gedrängt, «und ich wollte mir mitten in den Studiumsprüfungen Zeit nehmen». Zweitens hätten die sportlichen Ziele zum Wechsel geführt, «denn in Neuenburg sind die Ambitionen höher». Und drittens, aber genau in dieser Reihenfolge, wie Berisha betont haben will, hätten auch die unterschiedlichen finanziellen Möglichkeiten des Ex-Klubs und des neuen Vereins, Neuchâtel Xamax, den Entscheid ein wenig beeinflusst.

Nach Grün-Weiss jetzt Rot-Schwarz: Ex-Kriens-Verteidiger Liridon Berisha neu im Dress von Neuchâtel Xamax. Bild: Michael Zanghellini/Freshfocus (Schaffhausen, 1. August 2021)

Aus der Komfortzone in die Zweizimmerwohnung

Berisha wohnt mittlerweile in einer Zweieinhalbzimmerwohnung in Neuenburg, nur fünf Fahrminuten von der Maladière entfernt, und sagt: «Nach zweieinhalb Jahren als Spieler beim SC Kriens habe ich ganz einfach einen nächsten Schritt gemacht. Ich bin aus der Komfortzone heraus, wohne alleine und muss alles, was damit zu tun hat, selber erledigen.»

Und es wird Französisch gesprochen in Neuchâtel. «Das ist gut so», erklärt Berisha, «denn wenn ich nach dem in diesem Sommer abgeschlossenen Jusstudium den Bachelor erhalte und später in den Anwaltsberuf einsteigen möchte, wird es mir zugutekommen, wenn ich die französische Sprache besser spreche.»

Die letzte Saison möglichst schnell vergessen

Xamax startete nach den Überschwemmungen verspätet in die Saison, gewann am letzten Sonntag das Startspiel auswärts bei Super-League-Absteiger Vaduz 2:1. Berisha spielte als Innenverteidiger über die volle Distanz. «Ich spüre in Neuenburg, dass der Blick wieder nach vorne geht», sagt Berisha, «Xamax will sich in der oberen Tabellenhälfte platzieren und auf gar keinen Fall mehr ein Jahr wie letzte Saison erleben.»

Zur Erinnerung: Den Ligaerhalt in der Challenge League konnten die Neuenburger erst in der allerletzten Runde im Direktduell mit Absteiger Chiasso abwenden. Xamax verlor im Tessin sogar noch mit 1:2, blieb aber punktgleich aufgrund der weniger schlechten Tordifferenz vom Abstieg verschont. Es hätte den direkten Absturz von der Super League in die Promotion League bedeutet.

Den 19. November hat Berisha gespeichert

Beim SC Kriens geht der Blick in der Tabelle wie gehabt nach hinten. Der Abstieg wurde in den letzten drei Jahren mit den Schlussrängen 9, 5 und 8 verhindert. «Ich habe eine Halbzeit des Krienser Spiels gegen Thun im Livestream verfolgt», erzählt Berisha, «und das, was ich von Kriens gesehen habe, hat mir gefallen.» Das meint er trotz der Krienser 1:3-Niederlage durchaus positiv und als Kompliment und nicht mit Erleichterung vor dem heutigen Duell Xamax – Kriens. «Das sind immer noch irgendwie meine Jungs», sagt Berisha über die SCK-Mannschaft und -Familie, «ich möchte Ende Saison auf keinen Fall eine Beileidskarte zum Abstieg schreiben und ins Kleinfeld schicken müssen.»

Berisha ruft, im Zug nach Neuchâtel sitzend und bevor der Tunnel kommt, noch hinterher: «Bis zum 19. November! Dieses Datum habe ich auswendig im Kopf.» Dann ist Berisha mit Xamax in Kriens zu Gast.