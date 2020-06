Idriz Voca gibt beim FCL die Kommandos auf dem Platz – Trainer Celestini spricht mit dem Team übers Jubeln in Coronazeiten Der FC Luzern will den Erfolg über Basel heute Mittwoch (20.30 Uhr) in Lugano bestätigen. Mittelfeldspieler Idriz Voca weiss, worauf es ankommt – und harmoniert mit Newcomer Lorik Emini. Daniel Wyrsch 24.06.2020, 05.00 Uhr

Der Re-Start ist dem FC Luzern (5.) mit einer sowohl taktisch wie auch kämpferisch hervorragenden Leistung gegen den FC Basel (3.) gelungen. Beim 2:1-Sieg spielten sich die Innerschweizer genügend Chancen heraus, um zu den entscheidenden zwei Treffern zu kommen.

Doch die Ausgangslage wird in Lugano eine andere sein als drei Tage zuvor gegen den offensiv ausgerichteten FCB. Die Tessiner stehen unter Maurizio Jacobacci kompakt und tief in der eigenen Zone, um im schnellen Umschaltspiel Nadelstiche zu setzen. «Lugano verfügt in der Defensive über robuste Spieler. Und in der Offensive hat es Individualisten, die mit Einzelaktionen ein Spiel entscheiden können», sagt Luzern-Mittelfeldmann Idriz Voca. Der 23-Jährige aus Stansstad warnt zudem vor den Standards der Luganesi.

«Wir müssen bei ihren Freistössen und Cornern äusserst konzentriert sein.»

Schaltstation zwischen Abwehr und Angriff

Das letzte Direktduell der beiden Teams im November verloren die Luzerner zu Hause 1:2, nachdem Lugano-Innenverteidiger Mijat Maric unbedrängt zwei Cornerflanken hatte verwerten können. Allerdings ist Voca überzeugt, dass die Mannschaft unter Fabio Celestini nicht mehr so anfällig ist bei stehenden Bällen. «Mit Fabio haben wir eine gute Zuordnung, um Standards zu verteidigen.»

Der Kosovo-Internationale Voca ist bei Celestini im zentralen Mittelfeld gesetzt. «Idriz gibt lautstark die Kommandos, sagt den Mitspielern, was zu tun ist, wann sie Pressing spielen sollen», erklärt Celestini. Voca ist die Schaltstation zwischen Abwehr und Angriff, der verlängerte Arm des Trainers, quasi der «Kommandant» auf dem Platz. Er ist zwar abseits des Feldes ein ruhiger Zeitgenosse, auf dem Rasen hat er sich aber längst daran gewöhnt, ein Führungsspieler zu sein. «Schon in der U21 habe ich viel Verantwortung getragen und war zudem Captain.»

In über drei Jahren bei den FCL-Profis hat Voca bereits 73 Partien in der Super League absolviert – praktisch immer im zentralen Mittelfeld. Dort ist er der Absicherer vor der Abwehr. Wie am vergangenen Sonntag gegen Basel. Er hat dem überraschend eingesetzten und unbekümmert aufspielenden Lorik Emini (20) den Rücken freigehalten. «Lorik kenne ich schon länger aus dem Nachwuchs. In der U21 hatten wir schon zusammengespielt, er als Zehner, ich hinter ihm als Sechser. Darum hatte ich gleich ein gutes Gefühl auf dem Platz», sagt Voca.

Gegen Basel erstmals rechts im Mittelfeld spielte Marvin Schulz, der sonst meist an der Seite von Idriz Voca im Zentrum zum Einsatz kommt. Gegen Basel unterstützte Schulz mit Pascal Schürpf die Abwehr. «Marvin hatte nach vorne alle Freiheiten», berichtet Voca. Ob Celestini in Lugano wie gegen Basel mit einem 3-4-3-System spielen wird oder zum 4-4-2 zurückkehrt, ist die Frage. Der FCL-Coach sagt: «Ich bin flexibel.» Die Spieler um Voca sind dies ebenfalls. Und: «Never change a winning team», gibt’s in Celestinis Denken als Coach nicht.

Die möglichen Aufstellungen:

Verantwortung tragen selbst beim Jubeln

Für Diskussionsstoff sorgte der Jubelkuss von Torschütze Blessing Eleke ins Gesicht von Passgeber Darian Males nach dem 2:0 gegen Basel.

Celestini: «Emotionen gehören zum Fussball, dafür habe ich Verständnis. Doch wir müssen in Coronazeiten Verantwortung tragen und aufpassen.» Der Coach will dies mit dem Team besprechen.