Simon Stalder erzielt sein Karrierebestergebnis

Turnen Im Höhenflug: In Malters realisiert Simon Stalder sein Karrierebestergebnis Der Rickenbacher Turner Simon Stalder (31) ist in Topform – das beweist er auch an den Verbandsmeisterschaften in Sursee. Stefanie Meier 13.06.2022, 16.00 Uhr

Simon Stalder zeigt einen spektakulären Auftritt am Reck.

Was für ein Saisonauftakt für den Rickenbacher Simon Stalder nach der zweijährigen, coronabedingten Wettkampfpause: An den Getu Games in Malters realisierte er punktemässig sein Karrierebestergebnis. Es war der perfekte Wettkampf – nicht einen Zehntelpunkt hat er für unsaubere Landungen liegen gelassen. Für seinen ersten Sprung schrieb ihm das Wertungsgericht gar die Höchstnote 10,00. Und nun, eine Woche später an den Verbandsmeisterschaften in Sursee, bestätigte er seine hervorragende Form. Hinter Sieger Stefan Meier (Rickenbach) und dem Zweitklassierten Mario Meier (BTV Luzern) belegte Stalder Rang drei.