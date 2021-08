Beachvolleyball: Schweizer Meisterschaften der Junioren im Lido

Beachvolleyball Im Lido Luzern wird um Medaillen gekämpft Heute beginnen die Schweizer Meisterschaften der Junioren im Beachvolleyball. Das müssen Sie dazu wissen. 19.08.2021, 17.41 Uhr

Wie konnten sich die Teams für die Schweizer Meisterschaften qualifizieren?

Die Schweizer Meisterschaften sind der Höhepunkt der Junior Beach Tour mit über 200 Turnieren. Um sich für den Anlass im Lido Luzern zu qualifizieren, werden die besten sechs Resultate in der jeweiligen Alterskategorie zusammengezählt.

Michaela Nussbaumer (weisse Brille) und Sandrine Giroud beim Finalturnier der SM im letzten Jahr.

Manuela Jans-Koch (Luzern, 21. August 2020)

Wie läuft das Turnier ab?

Der Modus nennt sich Double-Elimination. Verliert ein Team zwei Spiele, scheidet es aus. Heute Freitag starten die Frauen und Männer der U19 und U23. Ihre Finalspiele werden am Samstag ab 12 Uhr ausgetragen. Die U15 und U17-Teams spielen ebenfalls am Samstag, die Finalspiele finden am Sonntag ab 11 Uhr statt.

Wie viele Teams treten an – und wie viele stammen aus der Zentralschweiz?

Bei den Frauen und Männern der Altersklassen U19 und U23 starten insgesamt 48 Teams, bei den U15 und U17 sind es 64. Jeweils in vier Frauen-Teams der Kategorien U23, U19 und U17 ist mindestens eine Innerschweizer Spielerin vertreten. Bei den U15-Frauen und allen Männerkategorien sind weniger Zentralschweizer qualifiziert.

Welche Zentralschweizer gelten als Favoriten?

Als Medaillenkandidatinnen gelten bei den U23-Frauen die U19-Schweizer-Meisterinnen Michaela Nussbaumer (Steinhausen) und Sandrine Giroud (VS). «Sie sind auf gutem Weg, sich dem Niveau der Profis anzunähern», sagt OK-Chef Max Meier. Bei den U23-Männern hat Flavio Sütterlin (Malters) gemeinsam mit Nathan Broch (BL) ebenfalls Chancen aufs Podest. In der Kategorie U19 werden Lora Erni (Kriens) und ihre Teamkollegin Arianna Mortatti (TI) sowie Kerstin Krummenacher (Sarnen) mit Amélie Lengweiler (TG) um die Medaillen kämpfen. Ebenfalls können die U17-Männer Tim Amrein und Loïc Peter (beide Sursee) sowie die U17-Frauen Zoé Flückiger (Sempach) und Salomé Hellstern (BE) auf Podestplätze hoffen.

Wie viel kostet der Eintritt?

10 Franken – inklusive Benutzung der Lido-Infrastruktur. Der Eingang zum Zuschauergelände befindet sich bei der Schiffsstation Verkehrshaus.

Welche Einschränkungen gibt es für die Zuschauer?

Besucher im Alter ab 16 Jahren benötigen ein gültiges Covid-Zertifikat. Vor Ort werden keine Testmöglichkeiten angeboten. Auf dem Gelände gilt keine Maskenpflicht, aber ein Corona-Schutzkonzept des Lidos.

Mit wie vielen Zuschauern wird an den drei Turniertagen gerechnet?

«Ich bin optimistisch, dass total 3000 Besucher kommen werden», sagt Max Meier. Am Samstag werden die meisten Zuschauer erwartet.

Wer ist für die Organisation verantwortlich?

Veranstalter ist Volley Luzern Nachwuchs, der Unterverein von Volley Luzern.

Wie hoch ist das Budget und wie wird es finanziert?

Das Budget beträgt 55000 Franken, der Grossteil wird von Sponsoren getragen. Auch Swiss Volley, die Stadt und der Kanton Luzern unterstützen den Event.

Livestream, Spielplan und Resultate auf beachsm-luzern.ch.