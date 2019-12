Im Ticker: Wie weit fliegen die Schweizer Skispringer in Engelberg?

Die Weltelite der Skispringer trifft sich dieses Wochenende in Engelberg zu zwei Weltcup-Skispringen auf der Titlis-Schanze. In unserer Live-Berichterstattung halten wird Sie über die Geschehnisse am ersten Wettkampftag auf dem Laufenden.

Simon Wespi und Ernst Zimmerli 21.12.2019, 16.00 Uhr