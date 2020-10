In Basel ist man sich bewusst, wie wichtig das erste Spiel gegen den FCL vor Publikum ist: «Die Augen sind auf uns gerichtet» Erstmals seit Februar dürfen der FC Basel und der FC Luzern am Sonntag (16 Uhr) vor grösserer Kulisse spielen. Daniel Wyrsch 02.10.2020, 05.00 Uhr

Am Sonntag wird die Kulisse bei FCB – FCL weniger gross sein. Bild: P. Klaunzer/Key (Basel, 29. September 2019)

FCL-Captain Lucas Alves freute sich bereits vergangene Woche vor dem Heimspiel gegen Lausanne (2:2) auf den Auswärtsmatch in Basel: «Unsere 1000 Fans in der Swisspor-Arena haben uns immer lautstark unterstützt, aber klar, wenn wir im Stadion von Basel erstmals wieder vor einem grossen Publikum spielen können, wird das für alle Spieler extrem schön sein.»

Vor über sieben Monaten spielte der FC Luzern am 22. Februar in Thun (1:1) seinen letzten Match unter den gewohnten Bedingungen vor den einschneidenden Coronamassnahmen.

Aus Luzern kommen nur FCB-Saisonaboinhaber rein

Beim Luzerner Gastspiel in Basel werden ausnahmslos nur FCB-Fans zugelassen. Für Anhänger aus Luzern und der Zentralschweiz gibt es keine Tagestickets. Die einzige Ausnahme erwähnt der stellvertretende Sicherheitschef des FC Basel, René Bonk: «Jahreskarteninhaber des FC Basel aus der Region Luzern sind wie alle anderen natürlich weiterhin herzlich willkommen im St.-Jakob-Park. Die Tageskassen sind nicht geöffnet, es gibt gemäss SFL-Schutzkonzept keine Kontingente für Fans des Gastklubs.»

Der FCB hat 19600 Jahreskartenbesitzer, er lässt allerdings nur 17057 Personen in die Arena. Wie kann er genügende Sitzplätze zur Verfügung stellen? «Alle Jahreskarten für Mitarbeitende und Organisationen werden bis auf weiteres sistiert, nur Zuschauer mit bezahlten Jahreskarten kommen ins Stadion. Sie werden alle einen Sitzplatz zur Verfügung gestellt bekommen», antwortet René Bonk.

Meister Young Boys wird am Sonntag gegen Vaduz 16500 Saisonkartenbesitzern Einlass ins Wankdorf gewähren. Leicht mehr Leute dürfen ins grösste Stadion des Landes, das «Joggeli», welches inklusive Stehrampen 36000 Plätze hat. FCB-Sicherheitsmann René Bonk macht den Eindruck, gut vorbereitet zu sein auf das erste Spiel unter den neuen Regeln. «Wir sind uns bewusst, dass am Sonntag die Augen in der Schweiz auf uns gerichtet sein werden.»

Die Behörden sind zum Match eingeladen

Zur Heimpartie gegen Luzern hat der FC Basel die Behörden und andere Ansprechpartner eingeladen. «Wir werden das Schutzkonzept unter den bestmöglichen Bedingungen anwenden und allen Besuchern ein sicheres und möglichst emotionales Matcherlebnis bieten.» Der FCB hätte ab Oktober über 20000 bewilligte Sitzplätze zur Verfügung stellen können. Warum er es nicht tut, erklärt Bonk:

«Vom Gesetzgeber her könnten wir das Stadion zu zwei Dritteln füllen, aber es ist wie auf der Autobahn, da muss man auch nicht zwingend die Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h fahren.»

Die Basler besetzen das Stadion wie ein Schachbrettmuster: Ein Sitz ist besetzt, der nächste frei, eine Reihe darüber versetzt dasselbe.

Wegen der allgemeinen Situation gibt’s Unsicherheit

René Bonk ist überzeugt, dass nicht nur die Spieler froh sind, wieder vor einem grösseren Publikum auftreten zu können. «Alle sind glücklich, wenn wieder eine echte Stadionatmosphäre herrscht.» Allerdings schränkt er ein: «Wir sind noch nicht sicher, ob alle unsere treuen Anhänger zum Match kommen, wegen der Massnahmen und der allgemeinen Situation herrscht teilweise Unsicherheit.» Zudem fehlen für das einzigartige «Joggeli»-Ambiente die Fans der Muttenzer Kurve. «Wir können nur Sitzplätze anbieten. Aber das ist unter den aktuellen Umständen ein Schritt in die richtige Richtung», so René Bonk.