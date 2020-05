Serie In Flatterhosen lief der Luzerner Sprinter Franco Fähndrich zum 100-Meter-Rekord: Dabei war der Start gar nicht geplant Franco Fähndrich verbesserte 1980 den 100-m-Schweizer-Rekord. Zwölf Jahre lang blieb dieser bestehen. Theres Bühlmann 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Franco Fähndrich 1979 mit der Schweizer 4x400-m-Staffel an der Universiade in Mexiko. PD

Sein Palmarès ist reichhaltig: 18 Schweizer-Meister-Titel, 17 Schweizer Rekorde, dazu Podestplätze und weitere Top-Ten-Ränge an internationalen Grossanlässen. Lange überlegen, sein sportliches Highlight zu benennen, musste der ehemalige Sprinter Franco Fähndrich aus Emmen aber nicht: «Als Einzelsportler ist es mein Schweizer Rekord über 100 m», sagt der 65-Jährige.

Fähndrich erinnert sich noch genau an jenen 27. September 1980, als er, damals 26-jährig, in La Chaux-de-Fonds mit 10,37 Sekunden diese Bestmarke verbesserte. «Dabei entstand dieser Rekord eher durch Zufall», blickt er zurück, «denn ich hatte die Saison eigentlich schon abgehakt.» Kurz vorher kehrte er von einem internationalen Meeting aus Tokio zurück, bei dem er Platz 3 belegte und bestritt während zehn Tagen kein Training. Doch dann kündigte sich dieser schöne Herbsttag mit idealen äusseren Bedingungen an. «Ich entschied mich spontan, in La Chaux-de-Fonds zu starten.» Die Trainingspause habe sich als Vorteil erwiesen, «ich fühlte mich spritzig, frisch und ausgeruht». Die Reise sollte sich ausbezahlen. Bereits im Vorlauf erzielte er mit 10,38 einen neuen Schweizer Rekord und verbesserte seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 1978 um drei Hundertstel. Im Final legte er mit 10,37 noch einmal nach. Zu jener Zeit lag der Weltrekord bei 9,95 Sekunden.

Eine aktuelle Aufnahme von Franco Fähndrich. PD

Danach rannte die Konkurrenz jahrelang vergebens gegen Fähndrichs Schweizer Rekord an. Es dauerte zwölf Jahre, ehe der kürzlich verstorbene Stefan Burkart mit 10,32 diese Zeit unterbot. «Es hat mich überrascht, dass meine Bestzeit so lange Bestand hatte», sagt Fähndrich. Zum Vergleich: Heute steht der Schweizer Rekord von Alex Wilson bei 10,08.

Ein weiterer 100-m-Lauf bleibt Franco Fähndrich ebenfalls stark in Erinnerung: 1979 lief er bei Weltklasse Zürich im Final 10,42 bei 1,1 Meter Gegenwind. «Bei perfekten Bedingungen wäre ich rund zwei Zehntel schneller gelaufen, das war wohl mein stärkstes Rennen.» Für seinen Moment in La Chaux-de-Fonds Ansporn, den Rekord nicht aus den Augen zu lassen.

30 Jahre Rekordhalter mit der 4x100-m-Staffel

Auch als Teamsportler verzeichnet er ein absolutes Highlight: den Schweizer Rekord über 4x100 m. Das Quartett Franco Fähndrich, Urs Gisler, Peter Muster und Hansjörg Ziegler lief 1978 eine Zeit von 39,19 Sekunden. «Das war zu jenem Zeitpunkt die drittschnellste Zeit der Welt und wir standen im gleichen Jahr an den Europameisterschaften im Final», sagt Franco Fähndrich. «Damals brach eine Staffeleuphorie aus, vergleichbar mit jener, wie wir sie nun bei den Schweizer Frauen erleben.» Dieser Rekord hielt sage und schreibe 30 Jahre und wurde erst 2008 unterboten.

Im Vergleich zu heute sei in dieser Zeit vieles anders gewesen, etwas amateurhaft.

«Wir liefen auch noch in Flatterhosen, heute völlig undenkbar. Heute haben Spitzenathleten ein ganzes Team von Spezialisten wie Profitrainer, Ärzte, Physiotherapeuten, Mental- und Ernährungsberater um sich.»

1982 trat Fähndrich zurück, was die Medien mit dem Titel «Der Schweizer Sprintkönig gibt die Krone ab» vermeldeten. Weil er Teameinsätze liebte, kehrte er 1984 als 4x400-m-Läufer auf die internationale Bühne zurück und siegte mit der Schweizer Staffel, der auch der Luzerner Marcel Arnold angehörte, bei der Athletissima in Lausanne in der Zeit von 3:04,32 – lediglich drei Hundertstel über dem damaligen Schweizer Rekord.

Heute verfolgt der Luzerner die Leichtathletik als Zuschauer. «Manchmal finde ich das Showgehabe einiger Läufer übertrieben. Etwas mehr Bescheidenheit würde dem einen oder anderen gut anstehen.»

Franco Fähndrich blickt positiv auf seine Karriere zurück. «Ich habe wunderbare Erinnerungen an meine Aktivzeit, der Sprint ist etwas sehr Faszinierendes. Es war eindrücklich und bleibt unvergesslich, mit den schnellsten Männern der Welt gelaufen zu sein.»

Hinweis

In unserer Serie «Mein Moment» blicken Zentralschweizer Sportlerinnen und Sportler auf prägende Ereignisse ihrer Karriere zurück. Alle bisher erschienenen Artikel finden Sie unten.