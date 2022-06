Internationale Inliner kommen in die Zentralschweiz

Sportanlass Inline-Weltelite startet in Nidwalden In Hergiswil und Beckenried finden die Jugend-Europameisterschaften und zwei Weltranglistenrennen statt. Ueli Metzger 16.06.2022, 14.33 Uhr

Wie im vergangenen Jahr wird der mehrfache Weltmeister Jörg Bertsch auch heuer in Beckenried antreten. Bild: PD

Am Wochenende werden in Hergiswil und Beckenried die Junioren-Europameisterschaften im Inline-Slalom und Inline-Riesenslalom ausgetragen. Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer aus sieben Nationen werden um die Medaillen kämpfen. Die Kategorie Juniors umfasst die Jahrgänge 2004 bis 2007. Die Kinder der Jahrgänge 2008 bis 2011 tragen ebenfalls Titelkämpfe aus.

Da coronabedingt in den letzten zwei Jahren viele Rennen ausgefallen sind, ist es schwierig, Prognosen zu stellen. Man darf gespannt sein, wie sich der Zentralschweizer Nachwuchs aus Schüpfheim, Horw, Hergiswil, Stans, Buochs und Beckenried schlagen wird gegen die internationale Konkurrenz. Vielleicht liegt eine Medaille drin, sei es für Cyrill Stalder oder die Einheimischen Vanessa Zieri, Kim Blättler und Yannis Vitaliano.

Deutsche dürften am stärksten sein

Parallel zu den Junioren-Europameisterschaften finden auch zwei Weltranglistenrennen statt. Das Feld ist hochkarätig. Spitzenfahrerinnen und -fahrer aus Deutschland, Spanien, Italien, Tschechien, Lettland, Polen und der Schweiz sind am Start. Am stärksten sind wohl die Deutschen einzuschätzen. So wird sich beispielsweise der mehrfache Weltmeister Jörg Bertsch der Konkurrenz stellen, herausgefordert von Noah Sing, dem momentan Zweitklassierten der Weltrangliste. Das Frauenfeld wird angeführt von Mona Sing, sie ist ebenfalls mehrfache Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Siegerin.

Auch für die jüngsten Kids stehen zwei Rennen auf dem Programm – und zwar in den Kategorien U10 und U8. Die Senioren messen sich in der Masters-Kategorie.

Strecke verlangt Mut und technisches Können

Der Riesenslalom wird am Samstag in Hergiswil ausgetragen. Auf der recht steilen Renggstrasse werden die Teilnehmenden einen sehr anspruchsvollen Parcours zu meistern haben, der neben technischem Können auch einiges an Mut verlangt. Für den Slalom disloziert der Inline-Tross am Sonntag nach Beckenried. Der Start befindet sich auf der Lielibachbrücke. Der Slalom führt die Allmendstrasse hinunter bis zum Ziel beim alten Schützenhaus.

Die Organisatoren bieten den Gästen ein schönes Rahmenprogramm an. Am Donnerstagmorgen fand in Hergiswil ein Riesenslalom-Training statt, gefolgt von einem Ausflug auf den Pilatus. Heute wird in Beckenried zuhinterst in der Rütenen Slalom trainiert. Das gemeinsame Mittagessen im Rütenenbeizli dient der Kameradschaftspflege, bevor es dann am Samstag und Sonntag für die 125 Inliner ernst gilt.

Junioren-Europameisterschaften. Samstag. 11.15: 1. Lauf Riesenslalom (Rennstrasse, Hergiswil). – 14.45: 2. Lauf. – Sonntag. 10.30: 1. Lauf Slalom (Allmendstrasse, Beckenried). – 12.15: Einmarsch der Athletinnen und Athleten. – 13.30: 2. Lauf.