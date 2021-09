Innerschweizer Cup-Derby Buochs-Offensivmann Haxhi Neziraj stellt vor dem Cup-Hit fest: «Der FCL hat als Cupsieger alles zu verlieren» Der SC Buochs und Haxhi Neziraj hoffen, morgen Samstag (18.00 Uhr) gegen den FC Luzern eine weitere Cup-Sensation zu schaffen. 2014 hatten die Buochser völlig überraschend YB aus dem K.o.-Wettbewerb gekegelt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Der 28-jährige Buochser Offensivspieler Haxhi Neziraj arbeitet als Digital Marketing Consultant bei der Firma Localsearch und betreut kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Luzern und Umgebung. Selbstbewusst sagt der Seetaler: «Diese KMU’s begleite ich in der Digitalisierung und führe sie so zum Sieg.»

Der Buochser Mittelfeldspielers Haxhi Neziraj auf der Tribüne im Seefeld des Sportclub Buochs.

Bild: Manuela Jans-Koch (Buochs, 16. September 2021)

Ob es morgen Samstag im Cup-Heimspiel gegen den FC Luzern ebenfalls zu einem Vollerfolg reicht, sei dahingestellt. Der SC Buochs steht in der viertklassigen 1. Liga nach vier Partien mit null Punkten am Tabellenende. «Wir hatten Pech in den letzten Spielen. Die Tabelle spiegelt nicht die gezeigte Leistung», sagt Neziraj. Allerdings haben die FCL-Profis in der Super League derzeit ebenfalls die Last der roten Laterne zu tragen.

Für Neziraj ist klar: «Der FCL hat mehr Druck, weil die Mannschaft als Cupsieger alles zu verlieren hat. Wir dagegen können befreit aufspielen.» Für die Gastgeber aus Nidwalden ist Luzern sowieso «ein super Los für den ganzen Verein. Ein Los, dass wir uns erhofft hatten und ein spezieller Match für viele Spieler, da die meisten früher beim FCL gespielt hatten.»

Goalie Radtke kann trotz roter Karte spielen

SCB-Torhüter Raphael Radtke kann beim Innerschweizer Cup-Hit gegen seinen Ex-Klub mittun, obwohl er in der letzten und 1. Runde beim 4:1-Sieg in Coffrane NE – mit dem bereits ausgelosten möglichen Duell gegen Luzern vor Augen – wegen eines Notbremsefouls die rote Karte sah. Die Spielsperre für den direkten Platzverweis sass Radtke bereits in der Meisterschaft ab.

Am 20. September 2014 schaffte Buochs eine der grössten Sensationen im Schweizer Cup überhaupt: Dank eines Tores von Christophe Lambert besiegten die Nidwaldner den BSC Young Boys 1:0, die Berner spielten unter Uli Forte mit bekannten Profis wie Guillaume Hoarau, Raphael Nuzzolo, Renato Steffen und Marco Wölfli. Neziraj zu einer möglichen neuen Sensation, diesmal gegen das Innerschweizer Fussball-Aushängeschild FCL: «Jedes Spiel muss gespielt werden. Wir erhoffen uns durch die Atmosphäre und dadurch, dass der FCL als Titelverteidiger nach Buochs kommt einen Extraschub, um die Sensation zu schaffen. Kampflos werden wir uns nicht ergeben.»

Ekstase nach der Cup-Sensation: Christophe Lambert (rechts) schoss Buochs vor sieben Jahren zum 1:0-Triumph über YB. Bild: Eveline Beerkircher (Buochs, 20. September 2014)

Unvergessener Treffer gegen den HSV

Haxhi Neziraj zählte als 18-Jähriger zu den grössten Offensivtalenten bei Blau-Weiss. Er ist sicher, am Willen habe es nicht gelegen, dass er den Durchbruch zum Profi nicht schaffte, sondern: «Ich habe die falschen Entscheidungen in den jeweiligen Situationen getroffen, sei es mit dem Berater oder selbst.»

Vom Jungprofi mit zwölf Super-League-Partien (1 Tor) ist sein Treffer zum 2:2-Endstand gegen den Hamburger SV vor fast genau zehn Jahren bei der Eröffnung der Swissporarena in Erinnerung geblieben. Neziraj bedeutet das Spiel gegen den damaligen Bundesliga-Dino viel: «Das ist ein Highlight, das ich nie vergessen werde. Ein ganz spezieller Moment für mich und meine Familie, als junger Bursche aus Hitzkirch ein Tor gegen den grossen HSV zu schiessen bei der Stadioneröffnung – davon träumt jeder Fussballer.»

Karriere-Highlight bei der Stadioneröffnung: Haxhi Neziraj (links) bejubelt im FCL-Dress sein Tor zum 2:2-Endstand gegen den Hamburger SV vor 17'000 Fans in der neuen Swisspor-Arena.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. September 2011)

Der Seetaler mit Wurzeln im Kosovo hat auch noch einige Jahre im Land seiner Eltern und zudem in Albanien gespielt. Am längsten bei KF Drita Gjilan. Die Kosovaren scheiterten im Juli in der Qualifikation der Conference League eine Runde vor dem FCL an Feyenoord Rotterdam, allerdings viel knapper als anschliessend die Mannschaft von Fabio Celestini. Neziraj hatte bei Drita zahlreiche positive Erfahrungen gesammelt: «Ich denke dabei an die Champions-League-Qualifikation gegen Malmö, Spiele in der Europa-League-Qualifikation – 2018 wurden wir kosovarischer Meister. In der Zeit in Gjilan bin ich ausserdem zum Mann gereift.»

Für Buochs spielt er erst seit Anfang des Jahres, in neun Pflichtspielen hat der Stürmer und offensive Mittelfeldmann drei Treffer erzielt – er hat somit in jedem dritten Spiel getroffen.

Haxhi Neziraj vor acht Jahren in der Super League für den FC Luzern im Einsatz: 1,86 Meter grosser Stürmer mit guter Technik.



Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 29. September 2013)

Folgt Neziraj auf Knezevic als SCB-Favoriten-Schreck?

Vom FCL kennt Haxhi Neziraj «noch immer ein paar Jungs von früher». Mit Stefan Knezevic pflegt er immer noch Kontakt. Der Cupsieger von 2021 mit Luzern spielt seit Sommer in Belgien bei Charleroi, erst kürzlich war der 24-jährige Seetaler in der Länderspielpause auf Besuch bei einem FCL-Training auf der Allmend. «Ein super Junge mit grossem Willen», sagt Neziraj über Kumpel «Kneze», der übrigens vor sieben Jahren beim SC Buochs spielte und ein Cup-Schreck von YB wurde.

Mit dem FCL gegen Ex-Klub Buochs antreten wird Innenverteidiger Knezevic nach dem Belgien-Transfer nicht. Neziraj aber erwartet eine grosse Kulisse von 4000 bis 5000 Zuschauern, zudem erhofft er sich: «Eine tolle Stimmung beider Fanlager und ein friedliches Fussballfest für die ganze Region.»

Video der Cup-Sensation zwischen dem SC Buochs und den Young Boys. SRF (20.09.2014)