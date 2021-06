Fussball: Zentralschweizer Erstligisten kämpfen ums Überleben

Fussball Drei Innerschweizer Klubs kämpfen ums Überleben: Der Abstiegskampf spitzt sich zu Die Erstligisten Schötz, Buochs und Goldau bangen in der Gruppe 2 um den Ligaerhalt. Die Schwyzer wird es wohl erwischen. René Leupi 11.06.2021, 05.00 Uhr

Chaos vor dem Schötzer Tor gegen Buochs: Goalie Philip Bolliger kann klären. Buochs verliert 1:2. Bild: Pius Amrein (Buochs, 17. Oktober 2020)

Während der U21-Nachwuchs des FC Luzern und Zug 94 in den letzten drei Runden das Zünglein an der Abstiegswaage spielen können, geht es für Schötz (8 Punkte), Buochs (8) und Goldau (3) ums Überleben. Speziell für Goldau dürfte das rettende Ufer nur noch mit drei Siegen und unter Schützenhilfe der Konkurrenz zu realisieren sein. Doch es ist kaum vorstellbar, dass die Schwyzer, welche in den ersten zehn Spielen nur drei Zähler holten, urplötzlich drei Siege in Serie auf den Rasen zaubern können. Ebenfalls in den Abstiegskampf involviert sind das Vorletzte Muttenz (8 Punkte) und das U21-Team der Grasshoppers (11). Dabei dürften die Basler nominell das härteste Programm zu bewältigen haben.

«Unser Tabellenrang zeigt die Wahrheit», sagt der 33-jährige Goldau-Trainer Sandro Marini, «die Qualität reicht wohl nicht für die 1. Liga, hinzu kam die Unerfahrenheit, welche uns auch noch den einen oder andern Zähler gekostet hatte.» Es werde schwierig, im optimalen Fall könnten sieben Punkte zum Ligaerhalt reichen. «Es folgen drei coole Matches, drei Endspiele, welche den Fussball so attraktiv machen», freut sich Marini trotz der Tabellenlage. Um sich in den Modus mit Endspielcharakter für die beiden letzten Spiele zu retten, braucht es zum Auftakt einen Sieg gegen Buochs. «Wir gewinnen mit einem Tor Unterschied, 2:1 oder 3:2», gibt sich Marini kämpferisch. Er lässt aber auch durchsickern:

«Ein Abstieg ist kein Weltuntergang. Die 2. Liga inter ist wohl die richtige Liga für den SC Goldau.»

Spiess: «Es wird kein Selbstläufer»

Sein samstäglicher Kontrahent, Buochs-Trainer Marco Spiess, weiss, dass der Ligaerhalt für die Nidwaldner kein Selbstläufer wird. «Wir müssen auf uns schauen, uns auf unsere Leistung konzentrieren. Die ganze Spielerei mit Punkten und Zahlen, mit Vor- und Nachteilen bringt wenig, wenn die eigene Leistung nicht stimmt.» Er mag sich auch nicht mit dem Vorteil der U-Mannschaften befassen, welche sich in der Corona-Zeit mit normalen Trainings und Spielen die nötige Spielpraxis für die Schlussphase holen konnten.

Etwas mehr spielerische Qualität erhofft sich Spiess von den beiden albanischen Zuzügen Haxhi Neziraj und Valentin Gjokaj. Der 40-Jährige mit der Uefa-A-Lizenz ist überzeugt, dass sechs Punkte zum Ligaerhalt reichen. «Wir wollen so schnell als möglich hinten rauskommen.» Dass ein Heimsieg gegen Goldau den Weg zum Ligaerhalt ebnen würde, liegt auf der Hand. Spiess will sich auf keinen Resultattipp einlassen, setzt auf den Heimsieg. «Dann können wir die Spiele gegen Bassecourt und Baden ruhiger angehen, besitzen so zwei Matchbälle zur Ligasicherung.»

Zug 94 mit Mamadou (links) gegen Goldaus Nicolas Walker. Roger Zbinden/Luzerner 26. September 2020)

Etwas differenzierter sieht Schötz-Trainer Roger Felber den Wettbewerbsvorteil der U-Mannschaften.

«Diese Teams konnten drei Monate frei trainieren und Spiele austragen, haben sich damit den Vorteil, eingespielt in die Meisterschaftsendphase einzusteigen. Wir hingegen hielten uns strikte an die Corona-Weisungen, müssen nun in den zwei Wochen vor dem Endspurt alles nacharbeiten.»

Ob es in Tat und Wahrheit ein Vorteil ist, wird sich morgen beim Spiel gegen das FCL-U21-Team weisen. «Wir steigen mit einem Punkt ins Spiel und den wollen wir festhalten», sagt der 43-jährige Übungsleiter.

Schötz: Abwehr ist noch immer das Sorgenkind

Auch die beiden Testspiele gegen Rotkreuz (3:2) und Baden (0:2) brachten Felber wenig Aufschlüsse. Sorgenkind der Luzerner Hinterländer ist und bleibt die Abwehr. Die beiden Abgänge von Captain und Identifikationsfigur Joel Stephan sowie Marko Mijatovic (beide Emmenbrücke) haben Spuren hinterlassen. Deren Ersatz, Fisnik Hasanaj (von Emmenbrücke) war länger krank und ist nicht fit. «Ich habe gefühlte fünf Aufstellungen im Kopf», sagt Felber. Im Gegensatz zu Marco Spiess hofft der Schötz-Coach bereits mit vier gewonnenen Punkten das rettende Ufer zu erreichen. «Ich will den Ligaerhalt vor dem letzten Spiel Heimspiel gegen Bassecourt in trockenen Tüchern wissen.» So betrachtet wäre das getippte 2:2 im Startspiel gegen das FCL-U21-Team die gewünschte Initialzündung für das Unterfangen Ligaerhalt.

Rajmond Laski (rechts) vom FC Luzern U21.



Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. August 2020)

Restprogramm

6. Luzern U21 (15 Punkte): Schötz (a), Solothurn (a), Goldau (h).

8. Zug 94 (13): Grasshoppers U21 (h), Biel (a), Solothurn (h)

10. Grasshoppers U21 (9): Bassecourt (h), Baden (a), Wohlen (h)

11. Schötz (8): Luzern U21 (h), Goldau (a), Solothurn (a), Bassecourt (h)

12. Buochs (8): Goldau (h), Bassecourt (a), Baden (h)

13. Muttenz (8.): Bassecourt (h), Baden (a), Wohlen (h)

14. Goldau (3): Buochs (a), Schötz (h), Luzern U21 (a)