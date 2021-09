Nach dem Kilchberger Schwinget: Joel Wicki zieht Bilanz

Innerschweizer Niederlage «Der Gang gegen Giger hat extrem Kraft gekostet»: Joel Wicki zieht nach dem Kilchberger Schwinget Bilanz Das Innerschweizer Team kann beim Kilchberger Schwinget nicht mit der Spitze mithalten. Joel Wicki ist auf Rang 4a der bestklassierte Innerschweizer. Sven Schurtenberger muss nach drei Gängen verletzt aufgeben Claudio Zanini, Kilchberg 25.09.2021, 18.42 Uhr

Joel Wicki steckte am Samstag eine selten Niederlage ein. Claudio Thoma/Freshfocus

Nach seinem letzten Gang stieg Joel Wicki in die rote Trainingsjacke, zog die weisse Kappe an und stellte sich in die Nähe seines Betreuers Daniel Hüsler. Wicki war mit grossen Ambitionen gestartet - wie immer, wenn er an einem Schwingfest teilnimmt. Doch er hatte nicht soviel erreicht, wie er eigentlich vorhatte. Der Saisonhöhepunkt war Geschichte, die Saison ebenso. Wicki hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Er schwitzte immer noch, atmete tief, und sagte: «Der 4. Gang ist einfach nicht optimal verlaufen.»

Im 4. Gang verlor Joel Wicki. Und Niederlagen von Wicki sind Raritäten geworden. Er unterlag Bernhard Kämpf am Boden. Kämpf ist ein sehr unbequemer Gegner, der zeitweise eine Schwächephase hatte, aber jetzt wieder so schwingt wie 2015, als er auf dem Brünig gewann. Kämpf ist stark, keine Frage. Aber normalerweise nicht ein Gegner, der Wicki bezwingen kann. 2019 gewann der Luzerner auf dem Brünig gegen ihn, 2017 besiegte er ihn beim Unspunnenfest. Doch jetzt lag Wicki am Boden, während Kämpf sich in die Jubelpose begab. Der Moment verdeutlichte, dass die Titelambitionen von Wicki dahin waren.

Der geschlagene Wicki liegt am Boden, Kämpf jubelt. Michael Buholzer/Keystone

Wicki bestritt vor Kilchberg nur drei Kranzfeste. Zuerst verletzte er sich beim Innerschweizer Schwingfest am Ellenbogen im Duell mit Samuel Giger, dann folgte eine Oberschenkelverletzung. «Vielleicht haben mir in dieser Saison die harten Gänge etwas gefehlt», mutmasste Wicki. Einen richtig harten Gang hatte er nämlich zum Auftakt zu bewältigen. Er musste gegen Samuel Giger antreten und duellierte sich mit ihm über die ganze Gangdauer von sieben Minuten. Wicki sagte: «Ich denke, man hat auch von aussen gesehen, welche Kräfte da wirkten. Dieser Gang hat mich extrem viel Kraft gekostet.»

In der Endabrechnung kommt Wicki auf vier Siege, einen Gestellten und eine Niederlage. Das reicht für Rang 4a. Eine Platzierung, die den Sörenberger nicht zufriedenstellen kann. «Es ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber mir fehlten heute eindeutig die Maximalnoten», sagte er. Doch wichtig sei, nun vorauszuschauen, ins nächste Jahr, wenn das Eidgenössische in Pratteln stattfindet.

«Ich bin froh, dass ich mich nun ohne körperliche Sorgen auf die nächste Saison vorbereiten kann. Wir stehen als Team wieder auf. »

Schurtenberger muss verletzt aufgeben

Matthias Aeschbacher bearbeitet den angeschlagenen Sven Schurtenberger. Michael Buholzer/Keystone

Einen Wettkampf zum Vergessen erlebte Sven Schurtenberger. Von seinem Renommee her müsste der Schwinger aus Buttisholz an einem Eidgenössischen Anlass mit der Spitze mithalten können. Schurtenberger kann eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, einen Topathleten eines anderen Verbandes aus dem Rennen zu nehmen. Doch am Samstag konnte er diese Qualitäten nicht auf dem Festplatz zeigen. Der 29-Jährige erlitt vor zwei Wochen beim Luzerner Kantonalen im Direktduell mit Joel Wicki einen Anriss des Innenbandes im rechten Knie und trat nun angeschlagen an. «Ich wollte es probieren, aber ich habe von Anfang an gemerkt, dass es schwierig wird», sagte Schurtenberger. Zum Auftakt stellte er mit Matthias Aeschbacher, dann setzte es gegen Lukas Renfer und Roger Rychen Niederlagen ab. Nach drei Gängen gab er auf.

Ein Lichtblick war der Auftritt von Christian Schuler. Der 33-jährige Routinier warf seine ganze Erfahrung in die Waagschale und lag nach 4 Gängen nur einen Viertelpunkt hinter der Spitze - und dies, obwohl er schon drei Eidgenossen auf dem Notenblatt hatte. Doch in Kilchberg wird keiner einfach durchgewunken. Schuler bekam es in Gang 5 mit dem späteren Schlussgang-Teilnehmer Kilian Wenger zu tun und stellte. Im letzten Gang verlor er dann noch gegen Florian Gnägi. Schuler klassierte sich letztlich als zweitbester Innerschweizer auf Rang 8a.

Christian Schuler (links) konnte im 4. Gang Nick Alpiger bezwingen. Michael Buholzer/Keystone

Für den Innerschweizer Schwingerverband (ISV) sieht die Schlussrangliste nicht so rosig aus. Unter den ersten 25 Schwingern sind nur 3 ISV-Athleten zu finden. Joel Wicki (4a), Christian Schuler (8a) und Erich Fankhauser (9a). Die Bilanz ist bescheiden. Doch letztlich war es für dieses Team unmöglich, die vielen Ausfälle zu kompensieren.

Den Liveticker zum nachlesen gibt es hier.