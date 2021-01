Ähnlich wie in den Regionalverbänden präsentiert sich die Situation in der Ersten Liga (Promotion League, 1. Liga) und der Amateurliga (2. Liga inter). Verschiedene Szenarien für die Wiederaufnahme des Trainings- und Meisterschaftsbetriebs sind erarbeitet worden, aktuell mit dem Hauptaugenmerk auf dem Restart am 1. April.

Dann könnte in der 1. Liga die gesamte Saison zu Ende gespielt werden – mit Ausnahme der Finalspiele, mit denen gewöhnlicherweise die beiden Aufsteiger in die Promotion League ermittelt werden. Anstelle dessen würden die zwei Besten der drei Gruppensieger aufsteigen. Für die fünf Zentralschweizer Teams der 1.-Liga-Gruppe 2 ist dies nicht relevant, Aufstiegskandidaten sind keine auszumachen. Minimalziel ist, zumindest die Nachtragsspiele aus der Vorrunde durchzuführen, um die Hälfte der Saison zu komplettieren. Dann nämlich könnte die Meisterschaft gewertet werden. In der Gruppe 2 fehlen den Teams hierzu noch drei beziehungsweise vier Partien. Sollte im schlimmsten Fall auch das nicht möglich sein, so hätte wenigstens Yverdon als Erstklassierter der Promotion League die Chance, in einer Barrage mit Hin- und Rückspiel gegen den Letztplatzierten der Challenge League um einen Platz in der zweithöchsten Liga des Landes zu spielen. Cham steht in der Promotion League derzeit auf Platz zwei.

Auch in der 2. Liga inter besteht die Hoffnung auf Normalität zu April-Beginn. Um die Meisterschaft mit den Vorrunden-Nachtragsspielen und der Rückrunde regulär zu beenden, wären einige englische Wochen und eine Verlängerung bis Ende Juni nötig. Zumindest sollen auch hier alle Cupspiele sowie die verschobenen Begegnungen aus der Vorrunde ausgetragen werden, um die Saison gemäss den Vorgaben des Schweizerischen Fussballverbands zu werten. Die neun Zentralschweizer Teams der Gruppe 4 haben drei Partien nachzuholen, ebenso wie Rotkreuz und Aegeri in Gruppe fünf. (ss)