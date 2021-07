Grosser Empfang für Schwinger Joel Ambühl

Innerschweizer Schwingfest «Eine gewaltige Sache»: Ein ganzes Dorf feiert Schwinger Joel Ambühl nach seinem grossen Sieg Hergiswil bei Willisau bietet Joel Ambühl am Montagabend einen grossen Empfang. Trotz der Kulisse bleibt der Sieger des Innerschweizer Schwingfests bescheiden. Claudio Zanini 05.07.2021, 21.49 Uhr

Wie es so ist bei Coiffeur-Besuchen, kommt man schnell einmal ins Plaudern. Das passierte auch Ruedi Stadelmann, dem Präsidenten des Schwingklubs Wiggertal. Vor einer Woche sass er bei der Coiffeuse im Sessel. Sie heisst Chantal und ist die Schwester von Joel Ambühl. Stadelmann geriet ins Schwärmen und sagte, es sei nur eine Frage der Zeit bis Ambühl seinen ersten durchschlagenden Erfolg landen werde.

Am Sonntag war es bereits soweit. Joel Ambühl gewann das 114. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ibach. Der Triumph kam überraschend, einige sprachen von einer Sensation. Am Montagabend sagte Stadelmann vor der Mehrzweckhalle in Hergiswil bei Willisau:

«Dass Joel ein grossartiger Schwinger ist, habe ich nie bezweifelt. Dass er diesen Sieg so schnell landet, hätte ich dennoch nicht erwartet.»

Nach dem grossen Sieg musste der Präsident des Schwingklubs reagieren. Er setzte alle Hebel in Bewegung, um Joel Ambühl einen Empfang zu bieten. Irgendetwas muss er dabei richtig gemacht haben, denn gefühlt das ganze Dorf half mit: Die Musikgesellschaft, der Jodlerklub, die Trychler, der Getränkelieferant, der Metzger, natürlich der gesamte Schwingklub Wiggertal. Auch viele andere Luzerner Schwinger, die am Sonntag den Kranz gewonnen hatten, kamen nach Hergiswil. Und auch René Suppiger, der im Schlussgang gegen Ambühl verloren hatte, lief im Umzug mit. Ja, sogar Joel Wicki, der sich in Ibach verletzte und nun drei Wochen pausieren muss, war pünktlich und mit geschientem Ellbogen vor Ort.

Hergiswil war in Festlaune. «Endlich ist wieder einmal etwas los», sagte eine Frau am Strassenrand. «Ouh, hast du gesehen, der Turi kommt zu spät», bemerkte ein Mann. Alle wollten dabei sein, wenn der ausserordentliche Sieg gefeiert wird.

Impressionen der Feierlichkeiten vom Montagnachmittag:







Bild: (Eveline Beerkircher, Hergiswil 5.Juli 2021)





Die grosse Nervosität vor dem ersten Gang

Ambühl selbst blieb trotz der Kulisse bodenständig. Auf einem Heuballen sitzend hörte er sich nach dem Einzug ins Dorf die Redner vor der Mehrzweckhalle an. Als er selbst zu Wort kam, sprach die Überwältigung aus ihm heraus, wie bereits am Sonntag. «Einfach gewaltig», sagte er. Oder genau genommen «eyfach gwautig» – er sagte es seit Sonntag mehrmals, aber man könnte es kaum passender ausdrücken. Rückblickend sei Ambühl wahnsinnig nervös gewesen vor dem ersten Gang:

«Ich weiss nicht genau, warum ich so nervös war. Ich war nervöser vor dem ersten Gang als vor dem Schlussgang»

Und wie schon am Tag zuvor betonte er, dass dies alles «Neuland» für ihn sei, weil es sein allererster Sieg bei einem Kranzfest war.

Der Präsident des Schwingklubs hat es schon beim Coiffeur-Besuch gewusst. Und die Schwester auch. In den nächsten Tagen wird es sicher auch Joel Ambühl realisieren.

