Interview Celestini reagiert auf die Aussagen von Aarau-Coach Keller: «Der FCL ist nicht klein, wir haben Aarau und seinem Trainer grossen Respekt entgegengebracht» Luzern-Coach Fabio Celestini spricht im Interview über den Einzug in den Cupfinal, seine Ziele für den Saisonabschluss – und die Vorwürfe von Aarau-Trainer Stephan Keller. Daniel Wyrsch 05.05.2021, 18.47 Uhr

Jubelnde Luzerner nach dem Sieg im Ligaspiel in Vaduz (von links): Trainer Fabio Celestini, Assistenztrainer Claudio Lustenberger und Medienchef Markus Krienbühl. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Vaduz, 1. Mai 2021)

Das Team wurde am Dienstagabend nach dem gewonnenen Cup-Halbfinal in Aarau von rund 350 Fans vor der Swisspor-Arena empfangen. Die Anhänger skandierten: «Wir wollen den Trainer sehen!» Wie erlebten Sie den Empfang?

Fabio Celestini: Natürlich freuten wir uns alle über die Begeisterung der Fans. Ich bin ein wenig geblieben, ehe ich mich zurückzog. Ich wohne ja direkt neben dem Stadion in einem der Hochhäuser. So eine Feier ist für die Spieler. Dann wurde ich angerufen, weil die Fans den Trainer sehen wollten. Das hat mich bewegt. Denn vor 16 Monaten bin ich nach Luzern gekommen, um die Mannschaft aus der Abstiegszone zu führen. Ich musste hier einige Herausforderungen bestehen mit meiner Spielidee, meinem Latino-Stil und der neuen Sprache. Jetzt feiern die Fans das Team und mich.

Denn Sie stehen im Cupfinal.

Im Januar 2020 als ich in Luzern anfing, standen wir näher an der Challenge League. Dann sicherten wir uns den Ligaerhalt recht schnell, bevor Corona kam und im letzten Sommer der grosse Umbruch. Die ersten fünf, sechs Spiele der neuen Saison verliefen schwierig – es war eine komische Zeit. Vor drei, vier Wochen befanden wir uns in der Tabelle auf einer heiklen Position – und jetzt stehen wir im Cupfinal! In 16 Monaten der Zusammenarbeit haben wir diesen fantastischen Erfolg geschafft.

Wie ordnen Sie das Erreichte in Ihrer Trainerkarriere ein?

Für mich persönlich ist die Genugtuung gross. Mit Lausanne-Sport gelang mir nach 1,5 Jahren der Aufstieg, anschliessend war ich mit dem Team zwei Jahre in der Super League. In Lugano blieb ich nur zehn Monate, doch wir schafften es, uns für die Europa League zu qualifizieren. Nun greifen wir mit Luzern nach der Sandoz-Trophäe. Was mich besonders freut: Das sind drei komplett unterschiedliche Vereine, aus drei verschiedenen Regionen und anderen Sprachen. Das ist unglaublich!

Haben Sie mitbekommen, dass Aarau-Trainer Stephan Keller FCL-Goalie Marius Müller bezichtigt hatte, auf Zeit gespielt zu haben?

Ich glaube nicht, dass mein Torhüter das Spiel in der Schlussphase schnell machen musste. Einmal hatte Marius tatsächlich zu schnell gespielt – und es ging schief (der Ball landete vom Rücken von Frydek bei Aarau-Stürmer Almeida, der an den Pfosten schoss; Anm. der Red.). Aarau hatte ein gutes Spiel gemacht und in der ersten Halbzeit die Chance, in Führung zu gehen. Am Ende zählt unser 2:1-Sieg.

Stephan Keller sprach hinterher als Aarauer Coach vom «kleinen FC Luzern». Was sagen Sie dazu?

Der FCL ist nicht klein, wir haben Aarau und seinem Trainer grossen Respekt entgegengebracht. Die Aarauer sind Dritte in der Challenge League, hatten Sion im Cup eliminiert.

«Mit Stephan habe ich direkt kein Problem. Ich vermute, er hat das aus den Emotionen heraus gesagt. Wahrscheinlich war er frustriert. Man darf nie vergessen, was Fussball ist. Zum Sport gehört, verlieren zu können.»

Stephan Keller, der Trainer des FC Aarau. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (4. Mai 2021)

Im nächsten Ligaspiel am Sonntag zu Hause gegen Servette fehlt der gesperrte Varol Tasar. Wenn der Superjoker nicht dabei ist, wen wollen Sie einwechseln?

Schade, dass Varol nicht dabei sein kann, wir bräuchten ihn auch gegen Servette. Andererseits bin ich überzeugt, dass die anderen Spieler ihre Chance packen und sich so gut wie möglich präsentieren werden. Ich vertraue ihnen, sie haben grosse Lust zu spielen. Wir sind hervorragend in Form: In den letzten sechs Pflichtspielen feierten wir fünf Siege und spielten einmal unentschieden.

Vier Ligaspiele verbleiben in dieser Meisterschaft noch. Was sind Ihre Ziele?

Ganar, ganar, ganar (Spanisch: gewinnen).

«Wir müssen hungrig bleiben nach Erfolg.»

Nach zwei freien Tagen bereiten wir uns ab Freitag erholt auf das Heimspiel gegen Servette vor.

Der FCL war zuletzt vier Mal im Halbfinal gescheitert, ehe Sie das Team im fünften Anlauf in den Cupfinal führten. Luzern ist zuletzt vier Mal im Final gescheitert – führen Sie den Klub nun ebenfalls im fünfen Anlauf zum nächsten Cuptriumph?

Wir geben unser Möglichstes, damit wir den Final gewinnen. Genau wie vor dem Halbfinal gegen Aarau. In einen Final geht man, um ihn zu gewinnen. Ob Servette oder St. Gallen und wir, alle haben länger keinen Titel mehr gewonnen. Die Lust auf den Cupfinal ist enorm gross.