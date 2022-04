Interview «Das attraktivste WM-Kader seit langem»: CEO Patrick Bloch will die Schweizer Eishockeynati im Halbfinal sehen An der Weltmeisterschaft vom 13. bis 29. Mai in Finnland erwartet Patrick Bloch, CEO von Swiss Ice Hockey, einiges von Headcoach Patrick Fischer und dessen Team. Bloch ist auch voller Zuversicht, dass die Schweiz die WM 2026 wird austragen können. Für das Bewerbungsdossier mussten sogar Kalorien gezählt werden. Matthias Hafen Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heisses Eisen im Feuer: Patrick Bloch (hier am Hauptsitz von Swiss Ice Hockey in Glattbrugg) arbeitete mit seinem Team über ein halbes Jahr lang an der Bewerbung für die Eishockey-WM 2026. Bild: Thomas Hobi/SIHF

Sechs Jahre lang war die Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden das Büro von Patrick Bloch, dem ehemaligen Geschäftsführer des HC Thurgau. An diesem Samstag (17.45 Uhr) und Sonntag (15.30 Uhr) kehrt der heutige CEO des Schweizer Eishockeyverbands mit dem Nationalteam für zwei WM-Testspiele an seine ehemalige Arbeitsstätte zurück.

Nennen Sie uns spontan drei Namen, wegen denen sich ein Matchbesuch in Weinfelden lohnt.

Patrick Bloch: Ambühl, Berra und Corvi. Andres Ambühl, weil es wohl keinen Spieler gibt, der das Schweizer Kreuz auf der Brust so verkörpert wie er. Goalie Reto Berra hat mit Fribourg-Gottéron eine geniale Saison gespielt und Enzo Corvi ist stets eine Attraktion im Spiel.

Es ist wohl kein Zufall, dass Sie drei Charakterköpfe nennen. Die werden im Schweizer Kader aber immer rarer. Gehen dem Nationalteam die Zugpferde aus?

Nein, wir machen im Moment eine Verjüngung des Kaders durch. Aber es fehlen in Weinfelden ja noch immer die Nationalspieler der Playoff-Finalisten Zug und ZSC Lions sowie jene aus Übersee. Nächste Woche stossen wohl diverse NHL-Spieler zum Team. Ich denke, wir werden an der diesjährigen WM in Finnland das attraktivste Schweizer WM-Kader seit langem sehen.

Was hat der Verzicht von Nationalcoach Patrick Fischer auf die verdienten Publikumslieblinge Raphael Diaz und Simon Moser bei Ihnen ausgelöst?

Das sind ja keine Entscheide, die aus heiterem Himmel gefällt werden. Dahinter stecken Überlegungen und eine Strategie.

Hätten Sie so entschieden?

Ich kann und will gar nicht urteilen, wie ich das gemacht hätte. Dafür ist unsere sportliche Führung zuständig. Meine Aufgabe bei Swiss Ice Hockey ist eine andere. Für mich ist die Begründung von Trainer Fischer aber absolut nachvollziehbar und ich stehe hinter seinem Entscheid.

Das Schweizer Nationalteam macht eine Verjüngung des Kaders durch. Die Ambitionen werden deswegen nicht kleiner. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Basel, 17. April 2022)

Nach der Enttäuschung bei Olympia in Peking mit nur einem Sieg aus fünf Spielen steht die Schweiz an der WM im Mai in Finnland unter Erfolgsdruck. Was erwarten Sie vom Team?

Ein gutes Abschneiden ist sehr wichtig für uns. Einerseits für die öffentliche Wahrnehmung, aber auch für die Bestätigung, dass wir bei Swiss Ice Hockey auf dem richtigen Weg sind.

Mit welchem Ausgang der WM wären Sie zufrieden?

Ich will das nicht an einem Rang festmachen. Mir geht es in der Gesamtbeurteilung um den Auftritt, die Spielweise der Mannschaft. Natürlich werden wir auch an den Ergebnissen gemessen. Wir können nicht immer sagen, wir seien auf dem richtigen Weg, ohne die Resultate zu liefern.

Dann fragen wir so: Was muss die Schweiz denn liefern in Finnland?

Unser Ziel ist, das Finalwochenende zu bestreiten. Dann sind wir unter den besten vier Nationen und alles ist möglich. Das heisst, den WM-Viertelfinal zu bestreiten, ist unsere Erwartung. Und damit wir unser gestecktes Ziel erreichen, müssen wir diesen Viertelfinal auch gewinnen. Das müssen unsere Ansprüche sein, wenn wir einen Schritt weiterkommen und näher an die Topnationen heranrücken wollen.

Und wenn die Schweiz dieses Ziel nicht erreicht?

Wie gesagt, wir werden das Turnier am Ende als Gesamtes beurteilen. Uns geht es um viel mehr als einen Rang. Wir wollen eine positive Entwicklung der Mannschaft sehen.

Ab welchem Zeitpunkt wird auch Trainer Patrick Fischer zum Thema?

Ich gehe in die andere Richtung und sage, Patrick Fischer ist der richtige Coach für uns. Ich persönlich und wir bei Swiss Ice Hockey sind absolut überzeugt von seiner Arbeit.

Der Schweizer Nationalcoach Patrick Fischer (links) und Assistenztrainer Marco Bayer anlässlich des Testspiels gegen Frankreich in Basel. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Basel, 17. April 2022)

Ein Boost würde der Eishockey-Nationalmannschaft nach den enttäuschenden Olympischen Spielen im Februar zweifellos guttun, oder?

Erfolge der Nationalmannschaft tun dem ganzen Schweizer Eishockey gut. Davon profitieren nicht nur wir als Verband, sondern jeder einzelne Klub mit der Euphorie in der Bevölkerung und Kindern, die vermehrt den Weg zum Eishockey finden.

Wäre es denn nicht sinnvoll gewesen, die Organisation der WM 2023 zu übernehmen, die Russland entzogen wurde? Die hätte auch einen Auftrieb geben können.

Wir haben uns bereits für die Herren U18-WM 2023 beworben. Da sind die Vorbereitungen in vollem Gang. Es wäre für uns schlicht nicht möglich gewesen, so kurzfristig auch noch die A-WM im kommenden Jahr zu organisieren. Zudem bestehen nach wie vor grosse Risiken, die es für uns abzuschätzen galt.

Warum haben Sie nicht einfach das Dossier der coronabedingt verschobenen Heim-WM 2020 wieder aus der Schublade gezogen?

Jenes Konzept war 2015 erarbeitet worden. Für 2023 werden seitens des internationalen Verbands IIHF schon ganz andere Sachen gefordert. Hygienevorschriften, die vor Covid kein Thema waren, um nur etwas zu nennen. Es ist für Aussenstehende unvorstellbar, wie viel Detailarbeit in einer WM-Planung steckt.

Zum Beispiel?

An unserer Bewerbung für die A-WM 2026 haben wir über ein halbes Jahr gearbeitet. Da reden wir noch nicht von der Umsetzung des Anlasses. Im Dossier mussten wir unter anderem Ernährungspläne mit Kalorienangaben für die Spieler vorlegen. Es wäre dem Schweizer Eishockey nicht gerecht geworden, wenn wir «schnell schnell» die WM 2023 auf die Beine gestellt hätten. Wenn wir etwas machen, dann richtig.

Die Schweizer Nationalmannschaft (von links: Damien Riat, Roger Karrer, Ken Jaeger, Lukas Frick und Noah Rod) könnte in vier Jahren die WM wieder einmal vor heimischem Publikum bestreiten. Bild: Pascal Müller/Freshfocus (Basel, 17. April 2022)

Am 27. Mai in Tampere wird die WM 2026 vergeben – mit Kasachstan als einzigem Herausforderer. Wie gross ist die Chance, dass die Schweiz den Zuschlag erhält?

Wir haben von der IIHF ein sehr positives Feedback auf unser Dossier und unsere bisherigen Präsentationen erhalten. Wie ich von Verbandskollegen anderer Nationen höre, stehen unsere Chancen sehr gut, mit der WM 2026 nach Hause zu kommen.

Zweimal in Weinfelden, weil Ambri absagen musste Am Samstag, 30. April, um 17.45 Uhr und am Sonntag, 1. Mai, um 15.30 Uhr bestreitet die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft im Thurgau zwei WM-Vorbereitungsspiele gegen Lettland. Tickets für die Partien in der Güttingersreuti in Weinfelden gibt es unter www.ticketmaster.ch. Ursprünglich hätte die zweite Partie in Ambri stattfinden sollen. Doch die Tessiner mussten aufgrund von Arbeiten an ihrem Stadion schliesslich absagen. (mat)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen