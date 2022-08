Ex-SRF-Stars Jann Billeter und Stefan Bürer im Doppel-Interview

Interview Ex-SRF-Aushängeschilder Bürer und Billeter im grossen Interview: «Nach meiner Kündigung bekam ich so viel Wertschätzung wie noch nie» Jann Billeter und Stefan Bürer prägten beim Schweizer Fernsehen eine Ära, gehörten zu den Publikumslieblingen. Im Doppel-Interview blicken sie zurück und erklären, weshalb sie SRF den Rücken kehrten. Klaus Zaugg Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Stefan Bürer (links) und Jann Billeter gehörten bei SRF Sport zu den grossen Aushängeschilder. Bild: SRF/Oscar Alessio, Imago

Stefan Bürer und Jann Billeter haben 28 respektive 24 Jahre beim Schweizer Fernsehen gearbeitet und waren bei Sport- und Eishockeyübertragungen feste Grössen. Auf die letzte Saison hin haben sie zu MySports respektive den Rapperswil-Jona Lakers gewechselt. Ein Gespräch über Eishockey, Fernsehen und vieles mehr.

Früher ist man beim staatstragenden Fernsehen in der Sänfte der Festanstellung der Pension entgegengetragen worden. Weshalb sind Sie aus dieser Sänfte ausgestiegen?

Stefan Bürer: Bei mir hatten sich die Umstände durch Corona und Sparmassnahmen verändert. Dies bewegte mich dazu zu überlegen, ob ich bis zur Pension bei SRF bleiben möchte.

Jann Billeter: MySports fragte, ob es mich interessieren würde, bei ihnen zu arbeiten, und es reizte mich, den Fokus mal voll aufs Hockey zu legen. Bei SRF war Eishockey vor allem ab den Playoffs relevant, doch mich interessierte schon Runde 1. Es reizte mich, nach 24 Jahren etwas anderes zu machen, ein neues Umfeld kennen zu lernen.

Jann Billeter arbeitet seit September des vergangenen Jahres bei MySports. Bild: Freshfocus

Wie sahen diese Sparmassnahmen in der Arbeit konkret aus?

Bürer: Wir waren nicht mehr vor Ort, was für jeden Kommentator schwierig ist. Man kann das für eine gewisse Zeit machen, aber man verliert den Bezug zu der Sportart, den Athleten, den Betreuern. Nicht dort zu sein, wo es passiert, das wollte ich nicht.

Die Einsparung ist minim, wenn Sie nicht nach Paris an die French Open reisen …

Bürer: Das mag so sein, aber der Entscheid wurde so gefällt. Vor allem auch bei den weiten Turnieren wie den Australian Open und den US Open.

Stefan Bürer (rechts) bildete zusammen mit Heinz Günthardt eines der beliebtesten TV-Duos des Schweizer Fernsehens. Bild: Freshfous

Wie fielen die Reaktionen auf die Kündigungen aus? Haben Sie miteinander geredet?

Bürer: Ich war in den Gesprächen mit den Lakers und hörte, dass Jann geht. Ich rief ihn an dem Tag an, kurz bevor er seinen Wechsel bekanntgab. Aber miteinander gesprochen haben wir nicht.

Billeter: Ich hatte die Anfrage und entschied mich zu diesem Schritt, wobei die Bedingung war, dass MySports die Hockeyrechte wieder erhält. Bis zum Ende der Verhandlungen konnte ich mit niemandem darüber reden. Plötzlich ging alles schnell. Als ich Ende Mai 2021 kündigte, lief die Hockey-WM. Ich rief Susan Schwaller, die Chefredaktorin von SRF Sport, an und sie fiel aus allen Wolken. Ich erklärte ihr, dass ich die Chance bekomme, mich zu 100 Prozent mit meiner Leidenschaft Eishockey zu beschäftigen und so verstand sie meinen Entscheid. Das Bedauern, der Schock war gross.

Was haben sie bei Ihnen gesagt, Stefan Bürer?

Bürer: Ich kenne Markus Bütler, den CEO der Lakers, schon sehr lange. Mehr aus Spass sagte ich vor Jahren zu ihm: Wenn ich mal den Job wechsle, komme ich zu euch. Im Frühling 2021 rief er mich an und sagte, dass diese Stelle geschaffen werde und ich in die Geschäftsleitung aufgenommen würde, wenn ich den Job möchte. Das machte es für mich interessant und so begannen die Überlegungen. Ich schrieb Roland Mägerle, dem Leiter SRF Sport, dass ich dringend mit ihm reden müsse. Er rief mich an und sein erster Satz war: «Aber nicht du auch noch.» Ich erklärte ihm meinen Entscheid und er sagte: «Wenn du dies als Chance ansiehst, ist es gut für dich, aber für uns ist es schlecht.»

Stefan Bürer arbeitete fast drei Jahrzehnte für das Schweizer Fernsehen. Er ist seit Oktober 2021 beim National-League-Klub SC Rapperswil-Jona Lakers angestellt. Bild: SRF/Oscar Alessio

Wie reagierten die Kollegen? Rieben sie sich heimlich die Hände, weil zwei Plätze frei wurden?

Billeter: Ich denke nicht. Jene, die reagierten, bedauerten meinen Entscheid. Irgendwie war es verrückt: Nach meiner Kündigung bekam ich so viel Wertschätzung wie noch nie.

Hätte Sie das fast noch umgestimmt?

Billeter: Nein, aber Wertschätzung ist halt immer ein grosses Thema. Und ich wusste nicht, welchen Status im Haus gehabt hatte.

Bürer: Bei mir war es genauso. Ich habe alle Nachrichten gesammelt und kürzlich wieder durchgelesen: Es war schön, welche Reaktionen da gekommen sind. Offensichtlich haben wir in diesem Haus nicht alles falsch gemacht.

Konnten Sie diese Wertschätzung nicht in bare Münze umwandeln?

Bürer: Bei SRF gibt es eine festgelegte Lohnstruktur und da waren wir beide an der oberen Grenze angelangt. Es gibt keine «Star-Verträge».

Aber es gab die Möglichkeit für Nebenverdienste …

Bürer: Ein Moderator wie Jann hat eine andere Ausgangslage, weil die Leute sein Gesicht kennen. Ich als Kommentator war nicht so oft vor der Kamera, man ist kein Gesicht, das so wahrgenommen wird.

Ist es eine grosse Einnahmequelle?

Billeter: Es besteht ein Markt für Moderatoren. Firmen stellen Anlässe auf die Beine, bezahlen für eine Location, das Catering und die Technik viel Geld und brauchen einen guten Moderator. TV-Moderatoren, gerade vom Sport, sind geeignet, weil wir ohne Teleprompter moderieren, Interviews führen können und Auftritte vor Publikum gewöhnt sind. Diese Nebenbeschäftigungen muss man bewilligen lassen, aber für mich gab es nie Konflikte.

Kann das Salär des Fernsehens verdoppelt werden?

Billeter: Dafür hatte ich keine Zeit. Ich war zu 80 Prozent bei SRF angestellt und das genoss immer erste Priorität. Der Sportkalender gibt während eines Jahres viel vor. Aber klar, solche Auftritte sind ein Teil des Gesamteinkommens. Als wegen der Pandemie viele Events abgesagt wurden, spürte ich das extrem.

Bürer: Ich habe in den letzten 20 Jahren immer wieder intern gesagt, dass das Lohnsystem falsch ist. Es kann nicht sein, dass jene, die den Kopf raushalten und bisweilen nass werden, gleichviel verdienen wie andere im Hintergrund. Das heisst nicht, dass diese Arbeit weniger wert ist, aber die Aushängeschilder sollten entsprechend entlöhnt werden. Wobei ich sagen muss: Ich habe anständig verdient und nicht wegen des Geldes gewechselt.

Billeter: Ich bin auch nicht aus finanziellen Gründen zu MySports gegangen.

Sie verdienen aber schon mehr, oder?

Billeter: Ich verdiene anders. Ich bin im Mandat für eine definierte Anzahl Sendungen angestellt, was während der Saison einem Pensum von 100 Prozent entspricht. Daneben habe ich die Möglichkeit, andere Aufträge anzunehmen.

Jann Billeter kommt auch nebenberuflich zu Einsätzen, wie beispielsweise bei der Aargauer Sport-Gala 2018. Bild: Alexander Wagner

Sie sind von Angestellten zu Managern geworden. War das auch eine Herausforderung?

Billeter: Für mich total, ich wollte mich und meine Ideen einbringen. Bei MySports haben wir ein junges Team, sodass ich meine Erfahrung weitergeben kann, ohne dass ich Chef sein muss. Ich wollte nie eine leitende Funktion, sondern immer spielen respektive Programm machen.

Bürer: Für mich war der Einsitz in der Geschäftsleitung ausschlaggebend. Es war reizvoll, in einem relativ kleinen KMU mitgestalten zu können, in einer kleinen GL etwas zu bewegen. Das kennt man als Angestellter bei SRF nicht. Dort hat man Ideen und bis zur Umsetzung kann es relativ lange dauern. Bei den Lakers ist das ganz anders und für mich mit 58 Jahren eine Herausforderung.

Billeter: Auch bei uns sind die Wege viel kürzer.

Sie waren beide eine Ewigkeit beim SRF. War das nun fast so, wie wenn man ein Haustier auswildern würde?

Billeter: Ein Haustier wäre dann eher in Gefahr, aber so habe ich mich nie gefühlt.

Bürer: Beim Fernsehen bewegt man sich wie in einer Art Bubble, die man für das Wichtigste hält. Bevor ich SRF verliess, haben mir andere Leute gesagt: Du wirst sehen, es gibt ein Leben ausserhalb von SRF. Und es ist tatsächlich so, man kommt an einen anderen Ort und andere Dinge werden wichtig. Das ist ein spannender Prozess.

Stefan Bürer, Sie sind quasi weg von der Öffentlichkeit. Führte das zu Entzugserscheinungen?

Bürer: Ich habe lange Radio gemacht, bevor ich zum Fernsehen ging und wurde wohl auch deshalb Kommentator und nicht Moderator. Mir war es nie so wohl vor der Kamera. Eigentlich geniesse ich es, wenn ich nicht im Rampenlicht bin.

Vermissen Sie in Ihrem neuen Leben irgendetwas?

Bürer: Bei allem, was am Ende bei SRF vielleicht nicht optimal gelaufen ist, kann ich sagen: Ich hatte eine grandiose Zeit. Aber ich vermisse das nicht und habe Distanz gewonnen. Für mich stimmt es.

Billeter: Kolleginnen und Kollegen vermisse ich schon, es sind auch Freundschaften entstanden. Aber diese Menschen kann ich auch so treffen, zudem sieht man sich in den Stadien. Ich habe gemerkt, dass der Fokus voll auf Hockey mein Ding ist. Es ist spannend, abwechslungsreich, erfüllend. Als ich von Rappi nach Ambrì an mein erstes Tessiner Derby fuhr, traf ich Tessiner Journalisten, die mich fragten, wann ich letztmals live an einem Tessiner Derby gewesen war. Das war 1999 im Playoff-Final, seither habe ich die Spiele am Fernsehen verfolgt, war im Studio und nicht in den Stadien. Ich habe Hockey meist moderiert, das Kommentieren folgte erst an der WM. Aber jetzt kann ich Hockey wieder richtig leben.

Bürer: Ich war auch immer erst in den Playoffs im Stadion und musste mir da teilweise Sprüche anhören. Von wegen: Ah, jetzt wird es wohl wichtig, wenn das SRF kommt. Aber wir hatten zuvor ja gar keine Rechte für Livespiele.

Billeter: Das wird oft vergessen. Vor der Pay-TV-Ära konnte man erstmals in der ersten Runde der Playoff-Viertelfinals ein Spiel live schauen. Wir sprechen da von jeweils einem von vier Spielen. Leute, die sagen, dass das Pay-TV dem Free-TV etwas wegnimmt, vergessen völlig, dass durch Pay-TV das Angebot viel grösser gemacht wurde. Dass man von seinem Klub zu jeder Zeit jedes Spiel live schauen kann.

