Interview FCL-Goalie Marius Müller sagt, warum er nach Gegentoren seine Augen verdrehte: «Ich fragte mich, was da gerade los ist» Bevor der FC Luzern am Mittwoch (18.15 Uhr) in der Swisspor-Arena gegen Lausanne antritt, redet Keeper Marius Müller über Klassenkasperl, Schiedsrichterkritik und seine besondere Freundschaft mit Pascal Schürpf.

FCL-Torhüter Marius Müller steht in seiner Position gerne im Mittelpunkt. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Luzern, 7. März 2021)

Mit Marius Müller ein Interview zu machen, ist immer ein Vergnügen. Diesmal ist der Goalie des FC Luzern angespannter als sonst. Der 27-jährige Deutsche steckt mit dem Team im Abstiegskampf, der FCL empfängt am Mittwoch Lausanne. Müller scheint beim Interviewtermin am Dienstagmittag in Gedanken schon ein wenig beim Spiel zu sein. «Wir werden auf den Platz gehen, um die Partie zu gewinnen», betont er. Luzern braucht die Punkte.

Die letzten sieben Tage waren intensiv mit dem dramatisch in der Verlängerung gewonnenen Cup-Viertelfinal in Lugano und dem torlosen Unentschieden in St.Gallen. Wie haben Sie diese Woche erlebt?

Marius Müller: Das waren schöne Tage für mich, aber auch für die Mannschaft. Cupspiele sind immer speziell, das Weiterkommen in Lugano war nicht einfach. Weil die Defensive vorher oft kritisiert wurde, sind wir alle glücklich, konnten wir in St.Gallen endlich wieder mal zu null spielen.

Das war erst das fünfte Spiel in 29 Runden, welches der FCL ohne Gegentor beendet hat. Für Sie als Keeper, der gerne in einem Drittel aller Partien unbezwungen bleiben würde, zu wenig?

Natürlich. Man muss aber auch schauen, wie das Ganze entstanden ist. Hätten wir eine auf Vorsicht aufgebaute Spielweise wie Lugano, dann würde unsere Abwehrbilanz besser aussehen. Ich kann es richtig einordnen und möchte in dieser Saison noch möglichst viele Partien ohne Gegentreffer draufpacken.

Bei der 3:4-Heimniederlage gegen Basel vor eineinhalb Wochen haben Sie nach den kassierten Toren die Augen verdreht. Dachten Sie dabei, was für ein Hühnerhaufen da vor Ihnen verteidigt?

An einen Hühnerhaufen dachte ich nicht. Ich fragte mich, was da gerade los ist. Wir haben in dieser Saison viele Gegentore (49 in 29 Ligaspielen; Anm. der Red.) bekommen. Das ist schon sehr frustrierend, weil die Gegner gegen uns aus sieben, acht Metern frei zum Schuss kommen. Zu 90 Prozent fallen die Treffer auf diese Weise. Gegen Basel hatten wir so gut begonnen – und gaben dann den Match in kurzer Zeit aus der Hand.

Doch wie erwähnt, in den letzten beiden Spielen verteidigten wir konsequent. Hoffentlich haben wir die Kurve gekriegt.

Die Niederlage gegen Basel scheint ein Knackpunkt gewesen zu sein. Sie sind als Mann der klaren Worte bekannt; haben Sie intern erklärt, dass vier Gegentore in einem Spiel nicht gehen?

Das war gar nicht grossartig ­nötig. Das Trainerteam hat das ebenso gesehen. Die Devise lautet seither: Statt weiter Kontertore kassieren, ein paar Meter tiefer stehen und den Laden dicht halten.

Befinden Sie sich im Tor damit wieder in einer komfortableren Ausgangslage?

Überhaupt nicht. Ich fühle mich nicht wohler, wenn die Abwehrkette tiefer steht. Mir passt es auch, wenn meine Vorderleute höher stehen.

Fussballerisch haben Sie sich in den zwei Jahren bei Luzern gesteigert. Am 18. September 2020 wurden Sie und Ehefrau Vivien erstmals Eltern. Soll Sohn Levi Romeo später auch im Tor stehen?

Ich schicke ihn dereinst in den Sturm. Dort verdient man mehr als im Tor (lächelt). Dabei hat der Torhüter meiner Meinung nach eine der wichtigsten Positionen.

Ob mehr oder weniger Lohn, gefällt es Ihnen zwischen den Pfosten immer noch?

Der Job erfüllt mich komplett. Es ist toll, wenn ich wie in Lugano in wichtigen Momenten das Spiel an mich reissen kann. Aber nicht nur ein gehaltener Penalty löst Emotionen aus, es ist auch reizvoll, durch schwierige Momente zu gehen. Eine andere Position wäre für mich zu langweilig. Ich stand schon früher in der Schule gern im Mittelpunkt, war ein richtiger Klassenkasperl. (schmunzelt)

Im FCL-Tor sind Sie eine Bank, der grosse Rückhalt.

Ich bin echt zufrieden, konnte in den letzten rund zwei Jahren grobe Schnitzer verhindern.

Aber eine Maschine bin ich nicht – auch mir unterlaufen Fehler.

Sie gehören hier zu den Leitwölfen. Als Jungprofi in Kaiserslautern war das wohl noch nicht der Fall?

Ich kenne nur einen Spieler, der das jung schon war: Willi Orban (RB Leipzig; Anm. der Red.). Bereits in der Jugend hob er nie ab und verzweifelte nicht, wenn es mal schlecht lief. Normalerweise wirst du erst mit Erfahrung zum Führungsspieler, darum kann ich das hier abspulen. In Kaiserslautern wäre das damals undenkbar gewesen. 70 Profispiele für Luzern brachten mich weiter.

Sie haben die Persönlichkeit, um hinzustehen und bei wiederholt auftretenden Fehlern die Schweizer Schiedsrichter zu kritisieren. Die Reaktionen waren heftig, befürchteten Sie Strafen?

Das war für mich überhaupt kein Thema. Ich habe von 95 Prozent der Leute Zuspruch erhalten, nach dem Jahreswechsel war das Verfahren vom Tisch.

Man muss nicht alles akzeptieren, darf eine berechtigte Kritik auch mal aussprechen. Ich lasse mich nicht verbiegen, vertrete meine Meinung in der Öffentlichkeit.

Mit Pascal Schürpf verbindet Sie eine Freundschaft, die es im Fussball wohl selten gibt.

Absolut, das ist sehr selten. Pasci und ich passen wie eine Faust aufs Auge – wenn man das auf Lugano bezieht (Müller wollte Schürpf im Cupspiel auf die Schulter klopfen, traf diesen aber voll am Auge; Anm. der Red.). Wir sind die gleichen Typen, geniessen die Auswärtsfahrten, hatten aber auch schon heftige Auseinandersetzungen – auf dem Platz und daneben. Eine Freundschaft muss das aushalten können, daran sieht man, ob sie echt ist.

Verlängern Sie den Vertrag über Sommer 2022 hinaus?

Ich mache keine falschen Hoffnungen, sage nicht irgendetwas. Klar ist nur: Ich habe noch einen Vertrag, fühle mich hier wohl.