Interview FCL-Präsident Stefan Wolf hat Appetit bekommen auf noch mehr Erfolg: «Utopisch sind weitere Titel nicht» Der Cupsieg macht den FC Luzern für Fans und Geldgeber attraktiver. Präsident Stefan Wolf spricht über die neue Ausgangslage. Daniel Wyrsch 25.05.2021, 20.12 Uhr

Luzern-Präsident Stefan Wolf präsentiert die Sandoz-Trophäe am Tag nach dem Cupsieg in der Swisspor-Arena.



Bild: Pius Amrein/Luzerner Zeitung (Luzern, 25. Mai 2021)

FCL-Präsident Stefan Wolf kommt am Tag nach dem dritten Cupsieg in der 120-jährigen Klubgeschichte nicht zum Durchatmen. Der 50-Jährige muss verschiedenen Medien Interviews geben, hat Termine mit Partnern. Stefan Wolf, der nun die Sandoz-Trophäe als Spieler und Präsident gewonnen hat, ist als Klubchef des FC Luzern ein gefragter Mann – besonders nach dem 3:1-Sieg der Mannschaft am Pfingstmontag im Cupfinal von Bern gegen St.Gallen. Dieser Erfolg der Blau-Weissen hat eine enorme Resonanz ausgelöst.

Der Cupsieg hat zu einer Euphorie bei den FCL-Anhängern geführt. Waren Sie überrascht, dass 10'000 Fans die Mannschaft mit dem Pokal neben dem Stadion beim Messegelände empfangen haben?

Stefan Wolf: Wir mussten damit rechnen. Denn die Bilder, die wir am Nachmittag nach dem gewonnenen Cupfinal in Bern zugeschickt bekommen hatten, zeigten in der Stadt einen grossen Aufmarsch der Fans. Die Freude und Begeisterung, die ein erfolgreicher FC Luzern auslöst, sind uns einmal mehr bewusst geworden. Aber natürlich hat jede Medaille eine Kehrseite: Ich spreche die Schutzmassnahmen an, die bei dieser grossen Masse an Menschen nicht eingehalten werden konnten.

Sie wurden 1992 mit dem FCL Cupsieger. Damals waren 40'000 Zuschauer im alten Wankdorfstadion. Aber der Erfolg über Lugano wurde weniger gefeiert. Richtig?

Die Emotionen sind jetzt bei unserem Finalsieg über St.Gallen viel grösser. Damals mussten wir den Abstieg verdauen. Etwas mehr als eine Woche vor dem Cupfinal verloren wir im letzten Spiel der Auf-/Abstiegsrunde in Grenchen 1:2, dadurch wurden wir zweitklassig. Der Abstieg war in unseren Hinterköpfen, wir konnten uns nicht so unbeschwert wie die heutige Mannschaft über die Trophäe freuen.

Wie erwähnt wurden Sie 1992 mit Luzern sowie 2001 mit Servette Cupsieger. Es gibt wohl keinen Präsidenten, der wie Sie schon als Spieler diesen Titel geholt hat.

Weil nicht besonders viele Präsidenten in ihrer Vergangenheit Spitzenfussball betrieben, grenzt sich diese Gruppe schon ziemlich stark ein. (schmunzelt) Aber selbstverständlich bin ich dankbar, dass ich Teil dieser drei Pokalgewinne gewesen bin.

Seit Sie im Februar zum FCL zurückkehrten, hat das Team in 23 Pflichtspielen zwölf Siege gefeiert, fünf Mal unentschieden gespielt und sechs Mal verloren. Hat die Ruhe in der Klubführung zu dieser positiven Bilanz beigetragen?

Die Mannschaft hat sich in dieser Zeit belohnt für den betriebenen Aufwand. Man darf nicht vergessen, dass der Anfang im Frühherbst nach einem grösseren Umbruch sehr schwierig war, bis sich das Team gefunden hat.

Die Ruhe und Geduld im Klub waren sicher förderlich. Schliesslich wurde die Saison zu einem Steigerungslauf.

Die FCL-Cupsieger der Vergangenheit, Robert Blättler von 1960 und Hansi Burri von 1992, sagen, dass der Titel vom Montag für Luzern-Spieler etwas Einmaliges sei. Ist es für Profis utopisch, dass sie mit Luzern mehrere Pokale holen?

Utopisch ist es nicht, dass die jetzige Generation Spieler weitere Titel gewinnen wird. Einen Pokal im Cup zu holen, ist realistischer als in der Meisterschaft. Natürlich wollen wir nicht wieder 29 Jahre auf den nächsten Kübel warten.

Genossen die Geldgeber und Aktionäre Bernhard Alpstaeg und Josef Bieri den Triumph im Wankdorf?

Ich glaube alle, die auf unserer Luzerner Seite auf der Tribüne sassen, haben sich sehr über diesen Sieg gefreut. Schön war, dass wir alle zusammen in einem Bus angereist sind – die Aktionäre und Sponsoren sowie die Mitarbeiter.

Hilft der Erfolg, um neue Mittel oder neue Geldgeber zu finden?

Ein solcher Titel kann uns schon einen Schub geben. Nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Wir können zudem international spielen. Das hat höhere Erwartungen zur Folge, was für uns aber in Ordnung ist.

Sportchef Remo Meyer ist vier Jahre im Amt. Offensichtlich hat er nun die Erfahrung und das Wissen, um ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Ist das richtig?

Er hat die Mannschaft wirklich super zusammengestellt. Es geht ja nicht nur darum, gute Fussballer zu suchen, sondern auch Typen, die zusammenpassen.

Wir haben eine Mannschaft mit Teamgeist und Mentalität. Remo Meyer hat einen hervorragenden Job gemacht.

Sie waren drei Jahre Verwaltungsrat beim FC St.Gallen. Tauschten Sie sich am Montag mit Präsident Matthias Hüppi aus und hatten Sie etwas Mitleid mit dem Ex-Klub?

Matthias Hüppi sah ich in Bern gar nicht. Mitgefühl mit St.Gallen habe ich nicht gross, ich freue mich über unseren Erfolg.

Wir mussten, bevor wir den Titel holten, vier Mal in Serie als Verlierer eines Cup-Endspiels vom Platz. Bittere Niederlagen gehören im Sport dazu, man muss mit ihnen umgehen können.