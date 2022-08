Interview «Für die Jungen ist das kontraproduktiv» – Der alte und neue Captain der Hockey-Nati über ihr Handicap, Führungsqualitäten und Verstärkung aus dem Ausland Mit Raphael Diaz und Nico Hischier prallen zwei Generationen aufeinander. Ein Gespräch über die Ausbootung, die Captainrolle und die Erhöhung der Anzahl Ausländer im Schweizer Eishockey. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Raphael Diaz (links) und Nico Hischier fachsimpeln über Eishockey. Bild: Eveline Beerkircher (Risch, 10. August 2022)

Golfen für einen guten Zweck: Am Mittwoch hat in Holzhäusern zum achten Mal die Diaz Golf Trophy stattgefunden. 60'000 Franken sind zusammengekommen. Mit dem Erlös werden Kinder unterstützt, um ihnen den Zugang zum Eishockey zu erleichtern.

Mit Nico Hischier (23) von den New Jersey Devils machte der Nummer-Eins-Draft von 2017 beim Charity Event des früheren EVZ-Captains die Aufwartung. Zwar trennen die beiden 13 Jahre, doch so gross der Altersunterschied ist, so vereinen beide eine professionelle und vorbildliche Einstellung zu ihrem Beruf. Diese Zeitung hat die Hockeyspieler bei der «Stabübergabe» zum Gespräch getroffen.

Wer von Ihnen ist der bessere Golfer?

Raphael Diaz: Natürlich er. Ich spiele sehr selten Golf.

Nico Hischier: Ich auch (lacht).

Dann erübrigt sich wohl die Frage nach dem Handicap.

Diaz: Das kann ich nicht sagen...

Hischier: Gute Frage. Das liegt irgendwo um 35 herum. Nicht der Rede wert.

Seit wann kennen Sie sich?

Diaz: Das war 2017 bei der Nationalmannschaft. Schon damals war im Ansatz zu sehen, dass er vor einer glorreichen Zukunft steht und ein ganz grosser Spieler werden könnte.

Hischier: Als ich klein war, bewunderte ich ihn im Fernsehen. In der Schweiz haben wir kein einziges Mal gegeneinander gespielt, da ich bereits früh den Schritt nach Nordamerika wagte.

Diaz Golf Trophy knackt 300’000-Franken-Marke Raphael Diaz, der aktuell bei Fribourg-Gottéron spielt, engagiert sich seit Jahren zusammen mit Florian Zimmermann für den Nachwuchs und den Eishockeysport. Er lädt Junioren jeweils im Sommer zur Raphael Diaz Hockey Trophy ein und veranstaltet eine Golf Trophy, um Geld für den Nachwuchs zu sammeln. An der diesjährigen Golf Trophy, die zum achten Mal stattgefunden hat, wurden 60’000 Franken für den Eishockey-Nachwuchs gesammelt worden. Damit stieg der Gesamtbetrag, der durch den Event seit 2015 erzielt wurde, auf 346’313 Franken. Der Event stiess auch in diesem Jahr auf grosses Interesse. Der Anlass war bereits nach wenigen Tagen ausgebucht. (pz)

In einem symbolischen Akt und in Form eines grossen roten «C» übergibt Raphael Diaz das Captainamt an Nico Hischier. Bild: Raphael Diaz Golf Trophy

Raphael Diaz, im letzten April hat Ihnen Nati-Trainer Patrick Fischer am Telefon mitgeteilt, in Zukunft auf Ihre Dienste zu verzichten. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?

Diaz: Klar, die Enttäuschung war da. Ich hatte stets mein ganzes Herzblut in die Schweizer Farben gesteckt. Während 14 Jahren vertrat ich die Schweiz voller Leidenschaft und Stolz. Mir war bewusst, dass das Ende irgendwann kommen würde, aber nicht so schnell. Ich musste die Entscheidung akzeptieren und möchte die schönen Momente in Erinnerung behalten.

Wäre für Sie ein Vier-Augen-Gespräch bei einer Entscheidung einer solchen Tragweite wünschenswert gewesen?

Diaz: Dazu gibt es verschiedene Auffassungen, darüber lässt sich streiten. Jeder soll eine eigene Meinung dazu haben, was besser ist.

«Ein Vollblutprofi», sagt Hischier über Diaz. Bild: Eveline Beerkircher

Sie kennen Patrick Fischer seit fast zwei Jahrzehnten. Hat eure Freundschaft Risse bekommen?

Diaz: Wir hatten stets einen respektvollen Umgang und eine gute Basis. Hockey und Privates sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe. Er hat damals gesagt, dass er sich bei mir noch melden wird.

Nico Hischier, plötzlich war der langjährige Captain nicht mehr erwünscht. Waren Sie überrascht?

Hischier: Sehr. Wir wissen alle, was Raphi in all den Jahren geleistet hat. Nebst seinem Charakter und seinen Führungsqualitäten zeichnet ihn seine tadellose Einstellung aus, ein Vollblutprofi. Nun will der Trainer einen neuen Weg einschlagen, das muss man akzeptieren.

Sie sind einer der Profiteure der Verjüngungskur und mit 23 Jahren der jüngste Captain der Nati.

Hischier: Das ging ziemlich schnell und hätte ich noch vor einem Jahr kaum für möglich gehalten. Es erfüllt mich mit stolz. Es ist aber klar, dass Roman Josi das Captainamt bekleidet, wenn er dabei ist.

Sie haben vor ein paar Monaten gesagt: «Ich bin manchmal zu nett.» Müssen Sie böser werden?

Hischier: So würde ich das nicht formulieren. In einer Führungsrolle muss man direkt sein und auch aus der Komfortzone ausbrechen können. Nur so wird man besser. Ein richtiger Leader macht auch Drecksarbeit und stellt sich vor das Team. Man darf nie abheben und muss mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben. Ich versuche einfach so zu sein, wie ich bin.

Diaz: Captain sein, ist keine One-Man-Show. Man muss sich manchmal unbeliebt machen. Wichtig ist, dass man seinen eigenen Tugenden treu bleibt, nicht etwas vorspielt.

Das Nationalteam ist an grossen Turnieren nun viermal in Serie im Viertelfinal gescheitert. Hat die Schweiz eine Viertelfinal-Blockade?

Diaz: Der Unterschied zwischen den Spitzenteams ist marginal.

Hischier: Wir sind genug selbstkritisch, um zu wissen, dass wir nicht unser bestes Hockey gezeigt haben. Ich bin überzeugt, dass wir das bessere Team hatten als die USA, deshalb tat es besonders weh.

Grosse Teams können ihr Potenzial abrufen, wenn es darauf ankommt.

Hischier: Absolut. Wir haben eine technisch versierte Mannschaft. Ab und zu fehlt es an der Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Wir müssen die Winnermentalität noch mehr verinnerlichen.

Neu steht in dieser Saison die Anzahl spielberechtigter Ausländer bei sechs statt vier. Wie wirkt sich das aufs Schweizer Eishockey aus?

Diaz: Die Liga wird besser und so stark sein wie vielleicht noch nie zuvor. Viele Klubs haben sich dahin gehend geäussert, nicht alle sechs Plätze zu vergeben. Doch nun haben fast alle ihr Kontingent ausgeschöpft. Für mich sind sechs Ausländer das oberste Limit. Wir müssen dem Schweizer Hockey Sorge tragen.

Hischier: Ich sehe das ähnlich. Einerseits wird der Konkurrenzkampf angeheizt, man treibt sich gegenseitig zu Höchstleistungen. Das kann zu einem positiven Effekt führen. Andererseits habe ich die Befürchtung, dass junge Spieler weniger Eiszeit haben und es für sie schwieriger wird, sich beispielsweise im Überzahlspiel zu beweisen. Das wirkt kontraproduktiv.

Ist aus Sicht des Nationalteams die Entwicklung ein Rückschritt?

Diaz: Es wäre verfrüht, jetzt schon eine düstere Zukunft für unsere Nati zu zeichnen.

Hischier: Es ist zu wünschen, dass die Trainer den jungen Spielern genug Vertrauen schenken. Nur so können sie sich entwickeln und besser werden.

