Interview GC-Coach vor dem Showdown gegen den FCL: «Ein Sieg würde nicht bedeuten, dass wir gerettet sind» GC-Trainer Giorgio Contini spricht vor dem Abstiegsduell gegen den FC Luzern vom Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) im Letzigrund über Rechenspielereien und seine fussballerische Sehnsucht. Daniel Wyrsch 07.04.2022, 05.00 Uhr

Giorgio Contini war früher Assistenzcoach von Murat Yakin beim FC Luzern. Danach bewies er seine Kompetenz als Cheftrainer in Vaduz, St.Gallen und Lausanne. Zu Beginn dieser Saison übernahm der 48-Jährige den Aufsteiger GC. Am Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) tritt er mit den Zürchern im Letzigrund gegen den FCL an. Es geht um sehr viel: GC (8.) hat fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Luzern. Die Innerschweizer wollen in den letzten acht Spielen den Barrageplatz (9.) mit dem rettenden Rang 8 tauschen.

Die «Hoppers» haben nach fünf Niederlagen in Folge am Samstag mit dem 1:1-Remis im Zürcher Derby gegen den Leader FCZ ein Lebenszeichen von sich gegeben.

Giorgio Contini: Ein Lebenszeichen hatten wir bereits gegen Basel gegeben. Wegen individuellen Fehlern verloren wir damals 2:4. Die Mannschaft ist gesund und wehrt sich. Die Resultate hatten das Selbstvertrauen dezimiert, wir müssen uns dagegenstemmen. Das gelang uns gegen Zürich in der ersten Halbzeit sehr gut, am Ende reichte es für einen wichtigen Punkt.

Das Lächeln ist bei Giorgio Contini und den Grasshoppers nach dem 1:1-Unentschieden im Zürcher Derby gegen den Leader FCZ zurück. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus (Zürich, 2. April 2022)

Schon bei der 0:1-Niederlage in Luzern spielte Ihr Team gut organisiert auf. Einzig in der Schaltzentrale fehlte ein Spieler mit kreativen Ideen. Sehen Sie das auch so?

In der Rückrunde läuft es nicht mehr wie vorher, weil uns der Spieler zwischen den Linien fehlt: Petar Pusic. Er ist agil, ballsicher und schnell im Umschaltspiel, dazu läuft Offensivmann Pusic elf, zwölf Kilometer pro Partie. Ein zweiter grosser Verlust stellt Toti Gomes dar. Der kräftige Innenverteidiger kehrte in der Winterpause zu Wolverhampton zurück.

Und bei Petar Pusic heisst es, dass er immer noch unter einer Corona-Infektion leidet. Ist das korrekt?

Petar hatte im Dezember Corona. Nach einer Auszeit konnte er im letzten Match der Hinrunde gegen Basel die ganze zweite Halbzeit bestreiten und steuerte zum 2:2-Unentschieden ein Tor bei. In der Winterpause hatte er einen Rückfall. Seither fühlt sich Pusic saft- und kraftlos, man spricht von Long Covid. Während der Länderspielpause testeten wir gegen Aarau, dabei kam er zu einem Teileinsatz.

Könnte Pusic gegen den FC Luzern am Samstag spielen?

Nein, so weit ist er sicher noch nicht.

Neben Petar Pusic zählt Amir Abrashi zu den wenigen GC-Profis, die im Herzen Spieler des Rekordmeisters sind. Braucht GC gegen den FCL das Feuer und die Leidenschaft des wieder genesenen Captains Abrashi?

Ich weiss nicht, denn ich kann meinen Spielern das nötige Feuer und die Leidenschaft nicht absprechen. Amir Abrashi ist ein Spieler, der grundsätzlich immer eine 100-prozentige Mentalität und Einstellung auf den Platz bringt. Wenn er am Samstag fit ist, zählen wir auf ihn.

In Luzern spricht man von einem Sechspunktespiel gegen GC. Beschäftigen Sie sich damit, dass Sie mit einem Heimsieg acht Punkte Vorsprung hätten –oder nur noch zwei Zähler mehr, falls Luzern gewinnt?

Zweifellos wird das eine sehr wichtige Begegnung. Doch weder der positive noch der negative Ausgang dieser Partie hätte entscheidenden Charakter. Acht Punkte Vorsprung würden für uns ein beruhigendes Polster sein, vielleicht könnten wir Sion in den Abstiegsstrudel ziehen. Aber ein Sieg über Luzern würde nicht bedeuten, dass wir gerettet sind. Bleibt der Abstand gleich oder wird er reduziert, würde es das Gleiche bedeuten: Auch dann ist nichts entschieden.

Hat GC dank der klar besseren Tordifferenz von –4 im Vergleich zum FCL, der –20 hat, einen wichtigen Vorteil?

Wir werden nicht taktieren, zur Rettung müssen wir Punkte holen. Unter dem Strich kann die Tordifferenz sehr wichtig sein.

Schon in Lausanne waren Sie trotz schwieriger Besitzverhältnisse ein erfahrener und abgeklärter Trainer. Sehnen Sie sich nach einem Klub mit Schweizer Leitung?

(schmunzelt)

Ich sehne mich nach Erfolg und Unterstützung. Von aussen ist es immer einfach, den Klub zu kritisieren, weil der Präsident nicht vor Ort ist. Egal, ich will stets das Maximum aus den Möglichkeiten herausholen.

Giorgio Contini (im Trainingsanzug) vor knapp zehn Jahren als Assistent von Chefcoach Murat Yakin beim FC Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 20. Mai 2012)

Neuer Modus: FCL müsste bereit sein Die frischen Pläne der Swiss Football League (SFL) mit einer Aufstockung der Super League auf zwölf Mannschaften und einem neuen Modus ab Sommer 2023, beschäftigen natürlich auch den FC Luzern. Allerdings nimmt vom Zentralschweizer Super-League-Klub vorerst niemand Stellung: «Wir analysieren den Vorschlag zunächst intern. Erst danach kommunizieren wir und beantworten Fragen», erklärt FCL-Medienchef Markus Krienbühl. Bleibt der FCL in der Super League, muss er für die Saison 2023/24 auf andere Bedingungen vorbereitet sein. Denn wenn der neue Modus kommt, darf er sich keine schlechte erste Saisonhälfte mehr leisten, will er die erste Phase (22 Spieltage) nicht auf den Plätzen 7 bis 12 beenden. Denn nur auf den ersten sechs Quali-Rängen gibt’s weitere attraktive Heimspiele gegen Spitzenteams.

