Interview Geduld ist zu Ende – FCL-Sportchef Remo Meyer fordert: «Wir brauchen den Befreiungsschlag» Der FC Luzern ist Tabellenletzter: Sportchef Remo Meyer nimmt Stellung, meidet das Wort Abstiegskampf und rügt eine Aussage des Trainers. Klar ist: In den nächsten Spielen müssen endlich Siege her. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Marvin Schulz (links) verteidigte mit dem FCL diszipliniert gegen YB mit Nicolas Moumi Ngamaleu. Bild: Thomas Hodel/Keystone (Bern, 16. Oktober 2021)

Ist es hart und schmerzt, wenn man am Sonntag, ohne selbst zu spielen, mitverfolgen muss, wie die eigene Mannschaft aufgrund von Ergebnissen der Konkurrenz vom achten auf den letzten Platz abrutscht?

Remo Meyer: Zum aktuellen Zeitpunkt ist ziemlich irrelevant, ob wir Letzter oder Zweitletzter sind. Doch die Tabelle lügt nicht, wir wissen, was es geschlagen hat. Die letzten zehn Spiele haben wir nicht gewonnen, darum ist es nur die logische Folge, wo wir derzeit stehen. Wir wollen uns möglichst schnell aus dieser Lage befreien.

Dabei präsentierte sich die Mannschaft zuletzt bei den Auswärtsspielen gegen die Spitzenteams YB und Basel als Einheit, erkämpfte je einen Punkt.

Das waren zwei solidarische Auftritte. Man muss dabei berücksichtigen, wie unsere Situation vor diesen schwierigen Partien ausgesehen hatte. Es hätte einfachere Aufgaben gegeben, als im Wankdorf und im St.-Jakob-Park anzutreten. Wir konnten uns mit diesen Leistungen Selbstvertrauen erarbeiten für die entscheidenden Spiele, die jetzt folgen: Gegen St. Gallen, Lausanne und Sion müssen wir Siege und damit Dreier einfahren, um vom Tabellenende wegzukommen.

Fabio Celestini mit den Spielern Dejan Sorgic (Nr. 9), Jordy Wehrmann (Mitte) und Filip Ugrinic warten saisonübergreifend 13 Ligaspiele auf einen Sieg. In Bern verpassten sie den Vollerfolg in letzter Sekunde.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 16. Oktober 2021)

Die Partien gegen YB und den FCB bewiesen, dass es zwischen Fabio Celestini und der Mannschaft immer noch stimmt. Ist diese Feststellung korrekt?

Die Vergleiche sollten uns wieder Mumm geben, um aus der schwierigen Lage herauszukommen. Das waren zwei geschlossene Teamleistungen, die uns Selbstvertrauen geben müssen.

Vom Coach wollen Sie absichtlich nicht sprechen?

Es geht beim FCL nie um einzelne Personen. Die Mannschaft und der Trainer arbeiten zusammen geschlossen auf Siege hin.

Ihr Amtskollege Alain Sutter hat in St. Gallen den Abstiegskampf ausgerufen – und Servette wurde besiegt. Proklamieren Sie nun auch den Abstiegskampf?

Wie gesagt, wir sind nicht am Träumen, jeder kann die Tabelle lesen, nur ein Blick darauf genügt, um zu sehen, dass wir in einer heiklen Lage sind. Es ist nichts Neues, wenn ich feststelle: Das wird eine sehr enge Saison für mehrere Mannschaften. Wir wollen und müssen so schnell als möglich punkten.

Alain Sutter, der Sportchef des FC St. Gallen, hat den Abstiegskampf ausgerufen. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 23. Juli 2021)

Vermeiden Sie das Wort Abstiegskampf bewusst?

Wir befinden uns mitten drin, haben die letzten zehn Spiele nicht gewonnen.

Fabio Celestini hat im Vorfeld der Partie gegen YB gesagt, dass der FCL mit diesem Team das Potenzial habe, um auf den ersten vier Tabellenplätzen zu stehen. Könnte eine solche Aussage zu einer gefährlichen Selbstüberschätzung führen?

Im Moment gibt es wenig Gründe von den Plätzen 1 bis 4 zu reden. Die Realität zeichnet ein anderes Bild, wir warten noch immer auf den ersten Sieg.

Zur Zusammenstellung der Mannschaft: Yvan Alounga stagniert seit er in Luzern ist, bräuchte Dejan Sorgic nicht einen zweiten kompetitiven Stürmer als Konkurrent, damit die Angriffsspitze gefährlicher wird?

Das Kader ist zusammengestellt, wir haben Vertrauen in die Spieler. Bis zum Winter wird es keine Veränderungen geben. Dazu kommt die Verletzungshexe, die bei uns zugeschlagen hat. Die verletzten Ibrahima Ndiaye und Pascal Schürpf sind sonst mit Yvan Alounga gute Alternativen vorne. Erleichtert sind wir, wenn sich das Lazarett bald lichtet und der Konkurrenzkampf wieder angekurbelt wird.

Saisonübergreifend ist der FCL 13 Ligaspiele ohne Sieg. Gegen St. Gallen zu Hause und eine Woche später in Lausanne braucht es Siege.

Ja, wir brauchen die maximalen Punkte. Es soll nicht despektierlich klingen, doch jetzt kommen die Mannschaften, die auf unserem Niveau sind. Wir brauchen den Befreiungsschlag – nicht zuletzt für den Kopf. Wichtig ist, dass wir positiv bleiben.

Zwischen den Spielen gegen St. Gallen und Lausanne findet am Mittwoch nächster Woche der Cup-Achtelfinal auswärts gegen Schaffhausen statt. In diesem Match gegen den Challenge-League-Klub zählt nur das Weiterkommen. Richtig?

Der Fokus ist ganz auf die nächste Partie gegen St. Gallen gerichtet, dieses Spiel ist für uns extrem wichtig, da müssen wir den Bock umstossen. Klar, wollen wir im Cup überwintern, schliesslich hatten wir uns vor der Saison vorgenommen, den Titel zu verteidigen. (lächelt)

Sportchef Remo Meyer (links) und Trainer Fabio Celestini stehen mit dem FC Luzern derzeit im Regen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 25. Juni 2021)

Um aus der Negativspirale zu kommen, könnte dieser Monat entscheidend sein. Nach Unentschieden gegen Basel und YB mit Siegen gegen St. Gallen und Lausanne sowie im Cup gegen Schaffhausen. Steht der FCL Ende Oktober besser da?

Selbstverständlich muss es das Ziel sein, diese Begegnungen erfolgreich zu beenden. Nur mit Siegen können wir unsere Tabellenlage verbessern. Allein dieses unbedingte Bestreben, wieder zu siegen, ist in unseren Köpfen.

Falls es mit dem Siegen nicht klappt, was würde passieren?

Wie gesagt, wir sind zuversichtlich und haben nur das positive Szenario im Kopf. Wir versuchen, die ganze Last abzulegen.