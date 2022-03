Interview Häberli verlängert in Estland, kennt aber die schwierige Lage des Baltikums: «Wir wissen alle, was passieren kann» Ex-FCL-Trainer Thomas Häberli aus Ballwil ist Nationalcoach von Estland, der baltische Staat grenzt an Russland. Weil es dem 47-jährigen Luzerner und seiner Familie gefällt, plant er trotz des Ukraine-Kriegs bis mindestens Ende 2023 in Estland zu bleiben. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.03.2022, 19.26 Uhr

2019 Trainer beim FC Luzern, seit 2021 ist er erfolgreicher Nationalcoach von Estland: Der 47-jährige Thomas Häberli aus Ballwil. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Biel, 12. Juli 2019)

Weil Sie mit Ihrer Familie in dem östlich an Russland grenzenden baltischen Staat Estland leben, interessiert drei Wochen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges zuerst, wie es Ihnen geht?

Thomas Häberli: Es geht meiner Familie und mir sehr gut, es gefällt uns sehr in Estland. Allerdings ist das Land besonders involviert, weil sich die 1,3 Millionen Einwohner aus 70 Prozent ethnischen Esten und aus einer bedeutenden russischen Minderheit von gegen 30 Prozent zusammensetzt. Die meisten Russen, die in Estland leben, wurden in Russland geboren.

Die Unabhängigkeit erlangte Estland erst 1990, also vor 32 Jahren. Vorher war es 50 Jahre lang eine Republik der Sowjetunion. Kommt die von Moskau diktierte Vergangenheit jetzt bei den Esten wieder hoch?

Diese Vorgeschichte haben alle drei baltischen Staaten. Lettland und Litauen grenzen ausserdem im Nordosten an Belarus.

Im Nordwesten von Litauen befindet sich zudem die russische Enklave Kaliningrad. Wie gehen die Esten mit dieser geografischen Nähe zu Russland um?

Es herrscht eine relative Ruhe, wir wissen alle, was passieren kann. Estland ist Mitglied der Nato und der Europäischen Union. Die Menschen hier sind ziemlich sensibilisiert. Diese Sensibilität ist höher als in der Schweiz. Auf der anderen Seite sind wir in der estnischen Hauptstadt Tallinn, wo wir leben, fast 1100 km von der ukrainischen Hauptstadt Kiew entfernt. Die Luftlinie von Zürich nach Kiew beträgt mit 1635 km gar nicht mal so viel mehr.

Trotz angespannter geopolitischer Lage haben Sie just Ihren Vertrag mit dem estnischen Fussballverband vorzeitig verlängert. Warum planen Sie trotz allem bis mindestens Ende des nächsten Jahres Nationaltrainer der Esten zu bleiben?

Wie erwähnt, gefällt es meiner Frau und mir sowie den drei Kindern, die hier eine internationale Englischschule besuchen, in diesem landschaftlich schönen und fortschrittlich geführten Land sehr – Estland ist eine IT-Hochburg. Ich finde, trotz allen politischen Spannungen muss jeder seinen eigenen Frieden finden. Ich brauche die Energie für mein Amt als Nationalcoach. Wir haben klare Fortschritte erzielt und haben für die Zukunft Grosses vor. Die nächste Kampagne, die wir in Angriff nehmen, ist die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland.

Ihre Bilanz als Nationalcoach lässt sich sehen. Mit Estland haben Sie am Baltic-Cup Finnland, Lettland und Litauen besiegt und in der WM-Qualifikation Belarus, in Wales spielte Estland 0:0.

Wir sind erfolgreich unterwegs: Erstmals seit 81 Jahren konnten wir im vergangenen Juni den Baltic-Cup gewinnen. In der WM-Qualifikation schlugen wir uns gegen Belgien und Tschechien beachtlich. In Cardiff haben wir Wales ein 0:0 abgerungen, weshalb die Waliser nächste Woche im Playoff-Halbfinal gegen Österreich antreten müssen.

Eine spezielle Anekdote gibt’s vom Start zu erzählen: Wegen Coronafällen mussten Sie, der Staff und 17 Spieler im März 2021 in einem Hotel in Tallinn in Quarantäne. Wie erinnern Sie sich an diesen WM-Qualimatch gegen Tschechien?

Das war sehr enttäuschend, wir schauten gemeinsam am TV, wie elf Spieler Estland vertraten. Von ihnen kannte ich einige Spieler nicht, wir hatten keine Verteidiger, die U21-Nati konnten wir nicht schicken. Das Spiel wurde in Polen ausgetragen, wir verloren 2:6 gegen Tschechien, drei Tage später 2:4 gegen Belarus.

Ab Donnerstag spielen Sie mit Estland in der Nations League gegen Zypern um den Verbleib in der C-Liga.

Zypern ist ein happiger Gegner. Dass wir in die Playouts müssen, hat mit unseren Altlasten zu tun.

Vor Ihrer Zeit hatte Estland 16 Spiele nicht gewonnen.

Zum Glück haben wird das geändert. Dank den jüngsten Erfolgen des Nationalteams konnten zehn estnische Profis zu Klubs ins Ausland wechseln. Karol Mets werde ich im April oder Mai beim FC Zürich besuchen.

