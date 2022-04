Mit guten Resultaten begann Linda Indergand ihre Saison. Die 28-Jährige bewies bei den Testrennen, dass sie mit der internationalen und der Schweizer Konkurrenz mithalten kann. «Ich bin zufrieden mit dem Saisonauftakt und möchte am Sonntag beim Weltcup-Start unter die ersten fünf fahren», sagte sie. Eine Herausforderung in Brasilien ist der Untergrund. Sollte es regnen, könne der lehmartige Boden sehr rutschig werden, so Indergand. Ihr Saisonziel ist klar. Sie will einen Top-5-Platz im Gesamtweltcup. Letzte Saison beendete die Urnerin auf Rang sechs. In diesem Jahr will sie mit konstanter Leistung mindestens einen Platz in der Gesamtwertung gut machen. Ein Augenmerk hat die Bronzemedaillengewinnerin von Tokio auch auf die Grossevents. «Wenn es bei der EM oder WM eine Medaille gibt, wäre das natürlich schön.» (js)