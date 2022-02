Sportpsychologe Gubelmann spricht vor Olympia über mentale Stärke

Interview «Lasst ihn doch machen» – Sportpsychologe verteidigt Simon Ammann und erklärt Herausforderungen für Athleten in Peking Sportpsychologe Hanspeter Gubelmann spricht über mentale Stärke sowie den Umgang mit Drucksituationen und sagt, weshalb Phänomen Simon Ammann immer noch springt. Philipp Zurfluh Jetzt kommentieren 02.02.2022, 19.06 Uhr

«Er hat eine Leidenschaft entwickelt, die für viele nicht nachvollziehbar ist», sagt Hanspeter Gubelmann über Simon Ammann. Bild: Tadeusz Mieczynski/Freshfocus (Wisla, 21. November 2020)

Ausnahmezustand an den Winterspielen: Die Sportlerinnen und Sportler erwartet in Peking einer der denkwürdigsten Episoden der olympischen Geschichte. Sie treffen auf ein rigoroses Corona-Regime statt ein euphorisches, Völker verbindendes Sportfest. Wie schafft man es unter diesen Voraussetzungen, Ziele nicht aus den Augen zu verlieren? Wie geht man mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit um? Hanspeter Gubelmann betreut fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz und dem Ausland. Der Sportpsychologe gibt Einblick in seine Arbeit und erklärt, warum er Zuhause bleibt.

Sie sind im Kanton Nidwalden aufgewachsen. Also schlägt Ihr Herz für den Buochser Skirennfahrer Marco Odermatt?

Hanspeter Gugelmann: Von Amtes wegen bin ich neutral. Ich drücke allen Schweizer Teilnehmern die Daumen. Die Zentralschweiz ist mit vielen guten Athleten vertreten. Da liegen einige Medaillen im Bereich des Machbaren.

Zu Odermatt: Ihn scheint nichts aus der Bahn werfen zu können, Druck wischt er mit einer spielerischen Leichtigkeit weg. Aus der Sichtweise des Sportpsychologen: Was macht ihn so stark?

Wie gesagt, bei der Beurteilung von Athleten halte ich mich lieber etwas zurück.

Aber bei Marco Odermatt können Sie eine Ausnahme machen.

Mir gefällt an ihm, was seine Trainer über ihn sagen – diese unglaubliche Mischung aus Talent, Ehrgeiz und Trainingsfleiss aus. Erfolg macht ihn noch gelassener. Er traut sich immer mehr zu. Es benötigt Zehntausend Trainingsstunden, um in diese Sphären aufzusteigen. Er ist der Prototyp für eine mögliche Ausnahme–Karriere. Er strahlt eine Selbstsicherheit aus, ohne die Bodenhaftung zu verlieren.

Sportpsychologe Gubelmann über Odermatt: «Er ist der Prototyp für eine mögliche Ausnahme-Karriere.» Bild: Sven Thomann / Freshfocus

Er ist einer von 167 Schweizer Athletinnen und Athleten, die nach Peking reisen. Vor dem Abflug müssen sie viermal negativ getestet sein an vier aneinanderfolgenden Tagen. Eine Belastung?

Es sind 167 verschiedene Verhaltensmuster. Jeder geht anders mit der Situation um. Patrizia Kummer ging schon Wochen vor ihrem Wettkampf nach China und begab sich in Isolation. Andere reisen sehr kurzfristig an. Man muss für sich eine Strategie erarbeiten, um eine gewisse Gelassenheit mit dem Virus zu entwickeln. Es gilt, die Unwegsamkeiten einfach zu akzeptieren, auch wenn man sie als sinnlos empfindet. Warum soll ich mich über etwas aufregen, das ich nicht beeinflussen kann?

Zur Person Dr. Hanspeter Gubelmann (57) ist wohnhaft in Zürich und seit über 30 Jahren in der angewandten Sportpsychologie tätig. Er war an vier Olympischen Spielen in unterschiedlichen Funktionen vor Ort dabei. Er begleitete dabei zahlreiche Athleten in verschiedenen Sportarten auf ihrem Weg nach Olympia und betreute auch mehrere Akteure in der Vorbereitung auf Peking. Seine Kernkompetenz liegt im Hochleistungsbereich des Wettkampfsports. Gubelmann doziert an der ETH Zürich. (pz)

Sportpsychologe Hanspeter Gubelmann.

Ein positiver Coronatest macht ein Lebensziel zunichte. Wie hoch ist diese mentale Hürde?

Es braucht auch eine Portion Glück. Das Risiko ist da, dass durch Nichtverschulden etwas zerstört werden kann. Man kann die latente Gefahr nicht verdrängen, aber den Gedanken an das Virus nur einen beschränkten Raum geben. Es gilt diese Spielregeln zu akzeptieren. Wenn sich die Athleten an die Hygienemassnahmen halten, können sie die Gefährdung, angesteckt zu werden, auf ein Minium reduzieren.

Leistung am Tag X abzurufen, bedeutet Druck. Wann ist dieser gefährlich?

Nervosität und zunehmende innere Unruhe sind erste Vorboten. Man fühlt sich in der Gedankenwelt gefangen. Wenn der Schlaf auch noch negativ beeinflusst wird, ist es ein Alarmzeichen.

An diesem Punkt können die von Ihnen betreuten Sportler bei Ihnen Unterstützung anfordern.

Ja. Die Athleten wissen: Sie können mich zu jeder Zeit auf elektronischem Weg kontaktieren.

Warum sind Sie nicht physisch vor Ort?

Das hat logistische Gründe. Das Kontingent an Personen für jede Nation ist limitiert. Ich betreue gestandene Athleten. Sie brauchen von mir kein «Händchen halten». Sie sind auf die speziellen Bedingungen gut vorbereitet. Sowieso geschieht der Hauptteil meiner Arbeit mit ihnen während der langen Vorbereitung auf den Grossanlass. In einem Notfall können sich die Athleten an Sportpsychologe Jörg Wetzel richten, der die Delegation eng begleitet.

Winterspiele ohne Publikum: Wie kann man das innere olympische Feuer trotzdem zum Lodern bringen?

Sportler hatten in den letzten Monaten Übung damit (lacht). Auf Wettkämpfe vor leeren Tribünen kann man sich zudem mental vorbereiten.

Ein Medaillengewinn kann auf den Karriereverlauf nachhaltige, positive Auswirkungen haben, wie zum Beispiel besser dotierte Sponsoringverträge. Druck und Motivation zugleich?

Eine Goldmedaille ist tatsächlich Gold wert. Aber man muss differenzieren. Wann kommt der Erfolg? Zu Beginn der Laufbahn oder ist er das i-Tüpfelchen im goldenen Herbst der Karriere. Viele Spitzensportler sind Perfektionisten. Es führen viele Wege auf den Olymp.

Die einen versuchen es mit dem Kopf durch die Wand, andere strahlen eine unglaubliche Coolness aus.

Aber man darf auch die Misserfolge nicht vergessen. Ich kümmere mich auch um diejenigen, die ihr Ziel nicht erreichen. Sie gehen oft vergessen.

Im Zusammenhang mit Olympia kommt man nicht um Simon Ammann herum. Seit 1998 haben Sie ihn viele Jahre betreut und waren sein Manager. Warum fliegt er noch?

Er hat eine Leidenschaft entwickelt, die für viele nicht nachvollziehbar ist. Er schafft für sich eine Erlebniswelt, in der er sich komplett wohlfühlt. Seine mit Olympia verbundenen Emotionen geben ihm immer wieder einen neuen Boost.

Oft kam an seiner Person Kritik auf. Er habe den Absprung verpasst.

Einige Aussagen in den Medien waren anmassend. Als peinlich wurden seine Leistungen abgestempelt. Da tut man ihm unrecht. Wer kann von sich schon behaupten, zum siebten Mal an Olympia teilzunehmen? Ich sage immer: Lasst ihn doch machen.

Fühlen Sie sich auch als Sieger, wenn einer Ihrer Schützlinge gut abschneidet?

Nein. Deswegen veranstalte ich kein Fest. Es ist mehr ein Gefühl der Genugtuung. Nach den zwei Goldmedaillen von Ammann in Salt Lake City 2002 habe ich gratuliert und zu ihm gesagt: Toll gemacht, aber für mich bist du immer noch derselbe Mensch.

An welches Erlebnis als Sportpsychologe an Olympia erinnern Sie sich noch gerne?

Die Skispringer hatten im Olympiadorf in Salt Lake City ein Kaffeehaus. Dort herrschte unglaublich lockere Stimmung. Wir haben viel geredet, gelacht und gesungen, völlig ungezwungen. Man hat sich total frei gefühlt. Heuer wird dies leider für Athleten nicht möglich sein.

