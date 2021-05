Interview Luzern-Urgestein David Zibung über die rührende Verabschiedung der FCL-Fans: «Ich wusste nicht mehr, wo ich bin» FCL-Rekordspieler David Zibung wurde letzten Samstag schon einmal von den Fans verabschiedet. Ob er vor seinem Rücktritt am Saisonende noch einmal für die Mannschaft von Fabio Celestini spielt, ist nach wie vor offen. Daniel Wyrsch Aktualisiert 10.05.2021, 19.27 Uhr

Nach 519 Pflichtspielen für den FC Luzern ist Schluss: Der Hergiswiler David Zibung blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Seit 18 Jahren ist David Zibung Profi beim FC Luzern. Ende Saison tritt der 37-jährige Hergiswiler zurück. 519 Pflichtspiele stand er im FCL-Tor – das ist Klubrekord. Wir sprachen mit David Zibung über seine bewegte Karriere, den Rücktritt und die berufliche Zukunft.

Rund 700 FCL-Fans haben Ihnen am Samstag die Ehre erwiesen, kamen mit Fahnen zum Trainingsplatz und liessen blauen Rauch steigen. Offenbar hatten Sie vor dem Mannschaftstraining nichts von dieser feierlichen Verabschiedung erfahren, wurden Sie kalt erwischt?

David Zibung: Ich wusste von nichts, nur knapp zwei Tage vorher hatte ich meinen Rücktritt bekanntgegeben. Komisch kam mir vor, dass Präsident Stefan Wolf am Samstag am Trainingsplatz stand. Zudem gab's ein Transparent für Christian Schwegler. Plötzlich ist da etwas losgegangen hinter der Tribüne des Leichtathletikstadions. Immer mehr Leute strömten herbei, das hörte nicht mehr auf. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin.

Ihre Goalie-Kollegen sollen Sie mit den zahlreichen Fans allein gelassen haben.

Torhütertrainer Lorenzo Bucchi und Marius Müller sind zum Rest der Mannschaft rübergegangen, als ich den Einzug der Fans bestaunte. Ich stand plötzlich ohne die anderen da, dabei bin ich nicht gerne alleine. Dann kam der Capo (Anführer der Fans; Anm. der Red.) auf den Platz und umarmte mich. Das war richtig emotional – und der erste Moment, um mich zu bedanken. Claudio Lustenberger hatte vor zwei Jahren auch einen Bilderbuch-Abschied bekommen. Das war im Stadion nach einem Match. Bei mir war's jetzt coronabedingt im Training, es war dadurch intimer, näher bei den Fans. Die Feier dauerte 15 bis 20 Minuten. Das ist nicht in Worte zu fassen. Ich spüre Dankbarkeit. So viele Leute nahmen sich für mich an einem Samstag bei gutem Wetter Zeit.

Sie haben bei Menschen, die den FC Luzern mögen, etwas ausgelöst. Was spürten Sie ausser Dankbarkeit?

Wertschätzung. Das hat mich enorm bewegt. Bei allem Erfolg, bei allen guten und schlechten Leistungen, habe ich in den letzten 20 Jahren, die ich bis heute beim FC Luzern aktiv bin, nicht alles falsch gemacht. Mein Wille war es immer, im Sinn des Vereins und für dessen Erfolg zu handeln.

Noch einmal könnten Sie im Dress des FCL auflaufen. Es heisst, im letzten Ligaspiel der Saison, am 21. Mai zu Hause gegen Lugano, sollen Sie im Tor stehen. Wissen Sie wie Trainer Fabio Celestini offiziell auch nichts davon?

Das ist für mich nicht relevant, ich muss keine Sekunde länger spielen. Es zählt nur der maximale Erfolg der Mannschaft. Ob ich am Schluss 519 oder 520 Pflichtspiele absolviert habe, ist doch unwichtig. Was mir aber sicher nicht egal ist, ob wir Ende Saison Zweiter oder Sechster und Cupsieger sind. Darum müssen die Besten spielen. Falls der Trainer aber finden sollte, dass Marius Müller vor dem Cupfinal eine Pause gut tun würde, dann würde ich gegen Lugano an seiner Stelle im Tor stehen.

Sie sprechen es an, am Pfingstmontag geht die Saison mit dem Cupfinal zu Ende. St. Gallen heisst der Gegner. Der FCL und seine Fans warten seit 29 Jahren auf den dritten Titel im K.o.-Wettbewerb. Sie spielten dreimal im Final, können Sie Ihre Karriere im vierten Anlauf krönend beenden?

Ich habe es erst kürzlich zu meinen Eltern gesagt: 2005 waren wir als Challenge-League-Klub dem damals dominanten FC Zürich mit 1:3 unterlegen. 2007 erlebte ich persönlich meinen bittersten Cupmoment mit dem vermeintlichen Foul an FCB-Offensivmann Scott Chipperfield in der 90. Minute, das meine rote Karte und den Foulpenalty, den die Basler zum 1:0-Siegtor nützten, nach sich zogen. 2012 war's für die ganze Mannschaft schlimm, nachdem wir – erneut gegen Basel – dem Sieg näher standen und nach dem 1:1 über 120 Minuten im Penaltyschiessen unglücklich verloren. Wir sind dem Cuptriumph immer näher gekommen, der vierte Final ist zu gewinnen. Die Vorfreude und Spannung ist gross.

Ein Highlight Ihrer Karriere war der Aufstieg in die Super League 2006. Was kommt Ihnen dazu spontan in den Sinn?

Dass Trainer René van Eck und Sportchef Friedel Rausch Anfang Saison definitiv auf mich setzten. Nachdem wir 31 Spiele am Stück nicht verloren, verdienten wir uns den Aufstieg und den Pokal als Meister der Challenge League. Speziell in Erinnerung ist mir geblieben, wie unsere Fans vor dem letzten Match in Baulmes im Zelt übernachteten und die Tribüne vier Reihen Schalensitze hatte. Einige Fans schauten das Spiel vom benachbarten Spielplatz, wo sie auf Türme geklettert waren.

Goalie David Zibung bespritzt Trainer René van Eck nach dem Aufstieg in die Super League mit Champagner. Bild: Sigi Tischler/Keystone (Luzern, 7. Mai 2006)

Gezittert hatten Sie vor dem Barrage-Rückspiel 2009 gegen Lugano. War's wirklich so schlimm?

Das Gefühl war miserabel, weil wir das Hinspiel 0:1 verloren hatten. Vor dem Rückspiel sassen wir im Hotel Rigiblick in Buochs den ganzen Tag auf Nadeln. Die Fans pilgerten mit Riesenerwartungen zum letzten Match ins alte Allmendstadion, umso erleichterter waren wir über unseren klaren 5:0-Sieg.

Die Karriere von David Zibung in Bildern:

David Zibung beim Leibchentausch mit Goalie Davide Taini, damals beim FC Zürich.

Bild: Werner Schelbert (12. Mai 2005) David Zibung, damals noch bei der U21 des FCL, gibt Anweisungen an seine Voderleute beim Spiel gegen den FC Tuggen.

(Bild: Beat Blättler (11. Oktober 2003)) David Zibung (Mitte) hält im Elfmeterschiessen und verhilft dem FC Luzern gegen den Concordia Basel in der 2. Runde des Schweizer Cups 2005 zum Sieg.

Bild: Beat Blättler (11. Oktober 2003) David Zibung (rechts) und Torschütze Jean-Michel Tchouga nach dem Sieg gegen den YF Juventus im Zürcher Utogrund am 3. Mai 2006.

Bild: Michael Buholzer (Zürich, 3. Mai 2006) David Zibung macht Stimmung: beim Aufstiegsspiel gegen Lugano am 7. Mai 2006 wird ordentlich gefeiert. Bild: Eveline Bachmann (Luzern, 7. Mai 2006) Was für eine Parade! David Zibung beweist sein Können beim 3:1 gegen die BSC Young Boys.

Bild: Beat Blättler (Luzern, 22. Oktober 2006) Hart erkämpft: David Zibung (in weiss) und der FC Luzern gewinnen gegen den FC Sion mit 2:0.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. Februar 2007) Zibung hält beim Spiel gegen Sion einen Penalty. Seine Mitspieler feiern ihn dafür. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. Februar 2007) Berns Kamil Zayatte (in gelb) setzt zum Torschuss an – doch David Zibung ist zuerst am Ball. Die Begegnung endet 1:1. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. März 2007) David Zibung (rechts), Roland Schwegler (mitte) und Alain Wiss (links) bedanken sich bei den Fans nach Spielende. Der FC Luzern besiegte am Samstag, 29. März 2008 den FC Basel 1:0 auf der Allmend Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 29. März 2008) David Zibung pariert einen Vaduzer Torschuss. Trotzdem muss sich der FC Luzern bei diesem Spiel gegen den Aufsteiger am 20. Juli 2008 mit 1:2 geschlagen geben.

Bild: Philipp Schmidli (20. Juli 2008) Luzerns Gerardo Seoane, Jean-Michel Tchouga und David Zibung (von links) freuen sich nach dem Spiel gegen den FC Aarau über den Sieg.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 8. November 2008) Freude herrscht: Jean-Michel Tschouga (mit Fahne), David Zibung und der FC Luzern freuen sich über den Sieg gegen den FC Basel und bedanken sich beim Publikum. Bild: Roger Zbinden (Luzern, 14. Dezember 2008) David Zibung fliegt am Ball vorbei, und Eren Derdiyok (rechts) ist bereit für den Kopfball. Trotzdem gewinnt der FCL diese Partie gegen den FC Basel mit 5:1!

(Bild: Philipp Schmidli, 14. Dezember 2008) Luzerns David Zibung (links) und Boubacar Diarra (rechts) tanzen zum Sieg gegen die AC Bellinzona.

(Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 22. März 2009) Die Luzerner feiern ihren Sieg gegen den FC Aarau. Im Bild: Boubacar Diarra, Nelson Ferreira, Joetex Frimpong, David Zibung und Adekunle Luqmon (von links).

(Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 2. Mai 2009) Ein Zuschauer provoziert nach Spielende Aaraus Torhüter Ivan Benito. Luzerns David Zibung wirft den Zuschauer vom Feld. (Bild: Philipp Schmidli, Luzern, 2. Mai 2009) Luzerns David Zibung gegen die AC Bellinzona. Bild: Philipp Schmidli (Bellinzona, 19. Juli 2009) Luzerns David Zibung hält einen Schuss von Sions Tariq Chihab (nicht auf dem Bild). Bild: Philipp Schmidli, (Sion, 22. Juli 2009) Luzerns Cristian Ianu, David Zibung, Hakan Yakin und Joetex Frimpong (von rechts) bejubeln den Sieg gegen den FC St. Gallen. (Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 29. August 2009) Funktionäre schlichten die Meinungsdifferenz zwischen Bellinzonas Gürkan Sermeter (links) und Luzerns David Zibung (rechts). Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 27. September 2009) Hält er den Ball? Bild: Philipp Schmidli (Sion, 20. März 2010) Luzerns David Zibung (rechts) und Daniel Gygax danken den Fans.

Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 18. Juli 2010) David Zibung nach dem Spiel bei den Fans. Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 23. April 2011) Gute Laune bei David Zibung (links) und Tomislav Puljic nach dem Spiel. Bild: Philipp Schmidli (Emmen, 23. April 2011) Zweikampf: Brice Owona gegen David Zibung. Bild: Urs Jaudas, (14.05.2011) Luzerns Nelson Ferreira, David Zibung, Adrian Winter und Jahmir Hyka (von links) bejubeln den Sieg. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 20. August 2011) Die Mannschaft mit Zibung bejubelt den Sieg gegen den FC Zürich. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 10. September 2011) Medienchef Rene Baumann (links) hält David Zibung zurück, der von einem Zuschauer verbal angegriffen wurde. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 19. August 2012) Luzerns Maskottchen, Daniel Gygax, David Zibung, Adrian Winter und Sally Sarr feiern den 2:1 Sieg gegen KRC Genk, Belgien. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 23. August 2012) Zibung zeigt was er kann beim Spiel gegen Genk.

Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 23. August 2012) Ab und zu erhielt auch er die rote Karte, wie hier im Spiel gegen den FC Zürich. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 17. Februar 2013) Luzerns David Zibung (mitte) gegen Lausannes Ohad Kadusi. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 14. Juli 2013) Luzerns Jérôme Thiesson (mitte) und David Zibung (rechts) bejubeln das 1:1 gegen den FC Basel. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. August 2013) Autsch! Luzerns David Zibung bekommt einen Schlag ins Gesicht von GCs Izet Hajrovic. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 25. September 2013) Luzerns David Zibung muss nach dem Zusammenstoss blutend das Spielfeld verlassen.

Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 25. September 2013) Gute Stimmung bei Jahmir Hyka, Dimitar Rangelov, David Zibung, Dario Lezcano und Yassin Mikari (von links) nach dem Spiel gegen Lausanne Sport. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 4. Dezember 2013) Luzerns David Zibung (links) pariert einen Ball im Fussball Cup Halbfinale zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern im St. Jakobspark Basel. Bild: Philipp Schmidli, (Basel, 26. März 2014) Schiedsrichter Nikolaj Hänni zeigt Luzerns David Zibung die Rote Karte. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 6. April 2014) Luzerns David Zibung hält einen Schuss von Vaduz Pascal Schuerpf (rechts) im Super League Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Vaduz in der Swissporarena Luzern. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 14. März 2015) Luzerns David Zibung (rechts) und Alain Wiss (links) gegen Zürichs Amine Chermiti (mitte) in der Super League Partie zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich im Stadion Letzigrund. Bild: Philipp Schmidli, (Zürich, 4. April 2015) Luzerns David Zibung spricht mit Borussia Dortmunds Roman Buerki vor dem Freundschaftsspiel. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 21. Juli 2015) Luzerns David Zibung hält einen Torschuss im Super League Spiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Lugano. Bild: Philipp Schmidli, (Luzern, 12. März 2016) David Zibung sieht wegen Reklamieren die gelbe Karte.

(Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 11. Mai 2016) Das Gesicht, das er dabei macht ist herrlich. (Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 11. Mai 2016) David Zibung fängt den Ball im Strafraum, waehrend dem Fussball Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC Thun und dem FC Luzern, am Samstag, 26. November 2016, in Thun. Bild: Peter Schneider/Keystone (Thun, 26. November 2016)) Endlich ein Penaltyschiessen gewonnen: David Zibung wird nach dem Sieg im Cup-Sechzehntelfinal gegen Servette von seinen Mitspielern Stefan Goofy Wolf (links) und Ruben Vargas beglücktwünscht. Bild: Salvatore Di Nolfi/Keystone (Genf, 15. September 2018)) Glücklicher David Zibung zusammen mit seinen Mitspielern Christian Schneuwly, Mirko Salvi, Marvin Schulz und Silvan Sidler (von links). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Genf, 15. September 2018) Voller Einsatz: David Zibung prallt im Spiel gegen St. Gallen mit Stürmer Blessing Eleke zusammen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 16. Dezember 2018)) Grosser Sieg mit Zibung im Tor: Der FCL siegt gegen Schweizer Meister YB mit 3:2. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 6. Oktober 2018)) David Zibung mit vollem Einsatz im Schweizer Cup Halbfinal gegen Thun. am 23. April 2019 in Luzern. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Zibung mit einer Parade im Spiel gegen den FC Basel am 30. März 2019 in der Swissporarena Luzern. Bild: Philipp Schmidli Goalie Zibung mit dem damaligen Trainer Thomas Häberli im Gespräch zum Trainingsstart am Montag, 17. Juni 2019 in Luzern. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE Das bisher letzte Highlight für Zibung: In Aarau qualifziert sich der FCL am 4. Mai 2021 für den Cupfinal. Bild: Martin Meienberger

Jonas Omlin und aktuell Marius Müller schwärmen von Ihrem Support, den Sie ihnen gegeben haben. Werden wir David Zibung nach einer Auszeit als Goalietrainer wieder beim FCL sehen?

Das Vermitteln meiner Erfahrung, das liegt mir. Marius und Jonas hatten immer Lust auf mich zu hören, darum hat die Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. Die letzten zwei, drei Jahre habe ich viel von Lorenzo Bucchi profitiert sowie bei Patrick Foletti in der Ausbildung zum Torhütertrainer. Bald sind die Abschlussprüfungen. Es ist eine Option, künftig als Goalietrainer im Nachwuchs des FCL weiter zu arbeiten. Remo Meyer und Fabio Celestini danke ich für die Flexibilität und das Vertrauen, welche sie mir als Nummer 2 während der Ausbildungszeit schenkten. Auch eine Möglichkeit ist es aber, neben der Arbeit als Goalietrainer auf der Geschäftsstelle erste Erfahrungen zu sammeln. Nach dem Saisonende werden wir diese Gespräche finalisieren.

Zum Schluss schauen wir noch einmal auf die Karriere zurück: Wer war der beste Kicker in all den FCL-Jahren?

Hakan Yakin – ein überragender Spieler. Wir waren Zimmerpartner. Der Kontakt ist etwas weniger geworden, wir treffen uns immer noch zum Golfspielen.