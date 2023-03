Marco Odermatt: Das sagt er zum Punkterekord von Herrmann Maier

Interview Marco Odermatt, wie sehr beschäftigt Sie der Punkte-Rekord von Hermann Maier? So reagiert der Ski-Star Zweimal WM-Gold, Sieg im Gesamtweltcup und zwei kleine Kristallkugeln gewonnen – bei Marco Odermatt überschlagen sich in diesem Winter die Ereignisse. Beim Weltcup-Final in Andorra könnte er nun noch einen neuen Punkterekord aufstellen. Claudio Zanini, El Tarter Jetzt kommentieren 14.03.2023, 10.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alles im Griff: Odermatt beim ersten Abfahrtstraining in El Tarter. Bild: Guillaume Horcajuelo/EPA

Eine Handvoll Zuschauerinnen und Zuschauer hat sich doch noch auf die Tribüne verirrt. Als Marco Odermatt ins Ziel einfährt, macht sich das Grüppchen erstmals mit Applaus bemerkbar. Beim ersten Abfahrtstraining des Weltcup-Finals riskiert der Nidwaldner nichts. Erst am späten Sonntagabend ist er in Andorra angekommen. Deshalb entscheidet er sich für einen Sicherheitslauf.

In seinen Disziplinen sind die Entscheidungen bereits gefallen. Odermatt gewinnt in dieser Saison die kleinen Kristallkugeln in Super-G und Riesenslalom - und den Gesamtweltcup. Eine prestigeträchtige Marke könnte er aber noch überbieten: Den Punkterekord von Hermann Maier, aufgestellt vor 23 Jahren. Der Österreicher gewann 2000 Punkte. Odermatt fehlen noch 174 Zähler bis dahin. Drei Rennen stehen noch aus, jeder Sieg ist 100 Punkte wert. Und in allen drei Rennen gehört er zu den Topfavoriten.

Am Sonntag standen Sie noch in Kranjska Gora am Start, am Montag folgte in Andorra das erste Abfahrtstraining. Wie haben Sie die lange Reise bewältigt?

Ich bin mit dem Flugzeug angereist. Mit dem Auto zu fahren, wäre zeitlich unmöglich gewesen. Mein Servicemann, der mit dem Auto von Slowenien anreiste, schaffte es für das Abfahrtstraining noch gar nicht hierher.

Was heisst das für Ihre Trainingsfahrt, wenn der Servicemann fehlt?

Das ging schon irgendwie. Wir mussten einfach früh genug reagieren und ein paar Ski bereit machen. Es kam ein zweiter Servicemann von Stöckli, der uns dabei geholfen hat.

Welche Erkenntnisse nehmen Sie mit aus dem ersten Abfahrtstraining?

Nicht viel. Es war eine ganz lockere Fahrt von mir. Ich wollte kein Risiko eingehen, nachdem ich am Vortag erst gegen 22.30 Uhr im Hotel angekommen bin. Das Programm war hart in den letzten Tagen.

Doppelsieg in Slowenien: Odermatt lässt sich in Kranjska Gora beglückwünschen. Bild: Sven Thomann/Freshfocus

In Kranjska Gora haben Sie zwei Siege im Riesenslalom eingefahren. Sie mussten viele Emotionen verarbeiten in den letzten Wochen. Fällt es Ihnen schwer, sich nochmals auf den Weltcup-Final zu fokussieren?

Das fällt mir sehr leicht. Ich kann diesen Weltcup-Final einfach nur noch geniessen. Der Druck ist weg, im Weltcup ist eigentlich alles entschieden, das ist sicher gut. Vor allem auch, wenn man die Bedingungen hier in Andorra anschaut. Es gibt starken Wind und hohe Temperaturen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir bei solchen Bedingungen nicht mehr um die Siege in den Wertungen fahren müssen. So kann man die Final-Stimmung richtig aufsaugen.

Sie könnten allerdings immer noch den Punkterekord von Hermann Maier knacken. Beschäftigt Sie diese Marke?

Boah, das beschäftigt mich gar nicht. Bei diesen Bedingungen hier ist die Chance gross, dass auch mal ein Rennen abgesagt wird. Und dann hat sich diese Frage sowieso erledigt. Wenn es noch irgendwie klappen würden, wäre das sicher cool, aber dieser Rekord beschäftigt mich nullkommanull.

Spätestens seit der WM überschlagen sich die Ereignisse in Ihrer Karriere. Wann haben sie Zeit, alles sacken zu lassen?

Momentan sicher noch nicht, das ist klar. Das Programm in diesem Winter ist unglaublich, eigentlich ist es gar nicht machbar, rein aus logistischen Gründen. Darum hatte ich bis jetzt auch noch keine Zeit, das alles verarbeiten zu können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen