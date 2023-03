Weltcup-Final: Wendy Holdener spricht über eine besondere Saison

Interview «Mikaela Shiffrin hat auch uns besser gemacht»: Wendy Holdener spricht über eine spezielle Weltcupsaison Vor den letzten beiden Rennen der Saison redet Wendy Holdener im Interview über einen besonderen Winter, ihre Beziehung zu Mikaela Shiffrin und über die Bedeutung ihres Wohnortes Unteriberg. Claudio Zanini, El Tarter Jetzt kommentieren 17.03.2023, 19.00 Uhr

Wenn Sie Ihre Saison mit einer Schulnote bewerten müssten. Was würden Sie sich geben?

Wendy Holdener: (überlegt lange) Wenn ich den gesamten Winter berücksichtige, dann gibt das sicher eine 5. Vielleicht eher noch etwas besser.

Bis Ende Jahr wäre es wohl eine 6 gewesen, nach den beiden Slalomsiegen in Killington und Sestriere. Hätten Sie danach mehr erwartet?

Gross nachgelassen habe ich ja nicht. Nach den beiden Slalomsiegen folgten vielleicht Rennen, die mir nicht so liegen. Aber im Februar und März war ich nochmals in Höchstform. Ich habe bei der WM in Méribel zwei Medaillen mitgenommen (Silber in Kombination und Parallelrennen, d. Red.) und war auf dem Weg zu Gold im Slalom. Das muss man zuerst einmal so hinkriegen. Und letzte Woche in Are war ja auch sehr cool mit dem zweiten Rang.

Zusammengezählt kommen Sie nun auf elf Medaillen bei Grossanlässen. Wo hängen diese Medaillen?

Die sind verteilt. Die beiden WM-Medaillen von Méribel habe ich nach Andorra mitgenommen, weil in dieser Woche noch Bilder für meinen Ausrüster Head gemacht werden. Der Rest befindet sich im «Wendy-Stübli» in Hoch-Ybrig, im Skigebiet, in dem ich aufgewachsen bin. Ich habe so viele schöne Preise gewonnen, es wäre irgendwie schade, wenn man sie nicht anschauen könnte.

Wendy Holdener an der Medaillenzeremonie bei der WM in Méribel. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Sie betonen immer wieder, wie wichtig es ist, zwischen den Rennen nach Hause zu gehen und Kraft zu tanken. Welche Bedeutung hat ihr Wohnort Unteriberg für Sie?

Mir tut es unglaublich gut, wenn ich nach Unteriberg zurückkommen kann. Wenn ich zuviel unterwegs bin und Rennen fahre, bringe ich die nötige Spannung nicht mehr hin. Darum versuche ich immer, den Mix zu finden und zwischen den Wettkämpfen zwei Tage zuhause zu verbringen. Dort habe ich einen anderen Tagesablauf, ich habe meinen Freundeskreis und kenne das Essen.

Das heisst, Sie werden für immer in Unteriberg bleiben?

Ich darf ja nun meine Traumwohnung bauen dort. So gesehen werde ich für immer verwurzelt bleiben mit Unteriberg und Hoch-Ybrig.

Im Mai werden Sie 30 Jahre alt. Sie haben in 13. Weltcupsaisons schon vieles gewonnen. Was gibt es noch für Ziele?

So ganz genau kann ich das noch nicht sagen, das werde ich mir nach der Saison überlegen. Aber technisch gesehen haben wir schon gewisse Punkte zusammengetragen, die wir verbessern wollen. Grundsätzlich kann ich aber festhalten: Slalomrennen zu gewinnen, war eine sehr coole Erfahrung. Da will ich natürlich anknüpfen.

In den letzten Jahren stand Ihnen oft Mikaela Shiffrin vor der Sonne im Slalom. Nerven die Fragen nach Shiffrin, oder ist das Ihnen mittlerweile egal?

Das war schon immer so. Eigentlich kenne ich es nicht anders. Mikaela hat den Frauen-Skisport auf ein besseres Level gehievt. Vor fünf Jahren waren wir eine Sekunde hinter ihr, jetzt können wir eher mithalten. Sie hat also auch uns besser gemacht mit Ihren Leistungen.

Ein Slalom und ein Riesenslalom stehen noch aus in dieser Saison. Sind Sie in Andorra, um die Finalstimmung zu geniessen oder geht es noch um jeden Punkt?

Ehrlich gesagt, geht es mir nicht so sehr darum, die Stimmung aufzusaugen und zu geniessen. Ich will mich eher dem Rummel entziehen und Energie sparen. Für mich stehen noch zwei spannende Wettkämpfe aus. Und darauf will ich mich seriös vorbereiten.

Restprogramm Weltcup-Final Samstag: Riesenslalom Männer (9.00/12.00), Slalom Frauen (10.30/13.30).

Sonntag: Riesenslalom Frauen (9.00/12.00), Slalom Männer (10.30/13.30).

