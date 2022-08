Kann die Schweizer Leichtathletik dem eigenen Erfolg folgen?

Interview Mit Blick auf die Schweizer Leichtathletik: Kann eine Sportart auch zu viel Erfolg haben? Soeben ging in München die erfolgreichste EM in der Geschichte von Swiss Athletics zu Ende. Auch alle Kennzahlen im Nachwuchs-Leistungssport zeigen kontinuierlich nach oben. Kann ein Sportverband, welcher die Ehrenamtlichkeit als einen der wichtigsten Stützpfeiler nennt, strukturell mit dieser Entwicklung Schritt halten? Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Die EM-Heldinnen Mujinga Kambundji und ihre zehn Jahre jüngere Schwester Ditaji studieren die Startlisten des Meetings in Luzern. Bild: Pius Amrein (luzern, 29. August 2022) / Luzerner Zeitung

Die Entwicklung ist phänomenal, das Tempo atemberaubend. Die Schweizer Leichtathletik produziert immer mehr Toptalente, die auch dem internationalen Vergleich Stand halten. Nicht nur, dass die nationalen Kader so gross wie noch nie sind und die Delegationen für Titelkämpfe auf allen Altersstufen Jahr für Jahr anwachsen. Auch die Ausbeute an Medaillen und Spitzenplätzen schlägt alles Bisherige. Am Dienstagabend lassen sich die Heldinnen und Helden der EM von München beim Meeting in Luzern vom Heimpublikum feiern.

Trotz dem Surfen auf der Erfolgswelle hebt eine bekannte Stimme in der Szene den Warnfinger. Laurent Meuwly, Trainer der holländischen Langsprinter und Coach von Ajla Del Ponte, sagt, es gingen in der Schweiz zu viele Talente auf dem Weg vom Nachwuchs in die Elite verloren, weil es an professionellen Trainern fehle und der Verband strategisch zu wenig gut arbeite.

Philipp Bandi muss als Leistungssportchef von Swiss Athletics auf Verbandsseite mit den Erfolgen der Athletinnen und Athleten Schritt halten. Claudio De Capitani / freshfocus

Der 44-jährige Berner Philipp Bandi ist als Leistungssportchef von Swiss Athletics mit dieser Feststellung direkt angesprochen. Er sagt, wieso er die Kritik nicht teilt und was es braucht, um den anhaltenden Grosserfolg auch strukturell und strategisch zu bewältigen

Die Schweizer Leichtathletik erlebt Erfolg nach Erfolg. Sie müssen wunschlos glücklich sein?

Philipp Bandi: Solche Erfolge mitzuerleben, ist ein Privileg. Aber die Arbeit geht uns nicht aus. Und im Sport weiss man: Je grösser der Erfolg, desto grösser auch die Gefahr eines Rückschlags. In dieser Situation ist es bereits ein Gewinn, das erreichte Niveau zu halten. Klar ist es unser Anspruch, den Erfolg weiter auszubauen, aber ein Selbstläufer wird so etwas nie. Also sind in meinem Kopf stets Gedanken, was wir in Zukunft noch verbessern müssen. Aber aktuell bin ich natürlich sehr glücklich und finde es auch toll, dass wir nach den beiden Grossanlässen WM und EM jetzt mit den Meetings in Lausanne, Luzern, Zürich und Bellinzona noch ein Schweizer Feuerwerk haben. Und dies in ausverkauften Stadien. Die Athletinnen und Athleten haben sich diesen Abschluss verdient.

Zurück zu den Ansprüchen: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre das?

Ich würde mir wünschen, mehr Trainerinnen und Trainer im Bereich Spitzensport anstellen zu können. Das ist nicht gegen das System mit den vielen ehrenamtlichen Betreuern gerichtet. Dieses bleibt für den Erfolg unserer Sportart essenziell. Aber für die Nationalkader wären mehr Stellenprozente im Trainerbereich ein wichtiger Fortschritt.

Die Anzahl Talente in der Schweizer Leichtathletik entwickelt sich in atemberaubendem Tempo. Kommt man da als Verband strukturell überhaupt nach?

Das ist eine ganz grosse Herausforderung. Die zur Verfügung stehenden Mittel sind nicht unendlich. Es gibt nicht nach jedem Erfolg einen neuen Geldtopf, der sich öffnet. Es geht also darum, die vorhandenen Mittel so wirkungsvoll wie möglich einzusetzen. Da haben wir in den vergangenen Jahren mit der einen oder anderen Massnahme auf die Entwicklung reagiert und Akzente gesetzt. Das sind keine grossen Umstrukturierungen, aber auch aus vielen kleinen Massnahmen kann etwas Grosses entstehen. Das entspricht unserem Ansatz der letzten Zeit: individuelle Lösungen finden, die konkret und effektiv helfen. So möchten wir mit dem Einsatz der vorhandenen Mittel ein Optimum herausholen.

Haben Sie ein Beispiel?

Wir haben unter dem Arbeitstitel «Kids Cup Generation Next» ein Projekt ins Leben gerufen, das öffentlich noch nicht so bekannt ist. Wir begleiten junge Talente eng. Mit dem Ziel, dass sie später ins Programm «World Class Potentials» aufgenommen werden können. Wir beginnen also früher mit der Unterstützung. Idealerweise würden wir dieses Programm für jede Athletin und jeden Athleten in den Nachwuchskadern so handhaben. Bei 140 solchen Talenten ist das aber schlicht nicht möglich. Aber die Massnahme war im Einzelnen sehr effektiv. Zum Beispiel durchlief die U20-Vize-Weltmeisterin Audrey Werro dieses Programm. Die Unterstützung hat sowohl die Athletin, die in einem persönlichen Umfeld trainiert, wie auch ihre Trainer weitergebracht.

Zurück zum grossen Bild: Kann ein Sportverband auch zu viel Erfolg haben?

Nein, das denke ich nicht. Erfolg sollte immer das Ziel bleiben. Aber Erfolg kostet Geld und wenn man ihn hat, muss man sich unbedingt Gedanken machen, wie man ihn langfristig sichern kann. Sicher ist, dass Erfolg Anpassungen bedarf. Wenn wir mit 50 Sportlerinnen und Sportler an eine EM reisen, dann müssen wir uns anders organisieren als noch vor einigen Jahren. Also muss sich ein Sportverband wandeln können und nicht in bestehenden Strukturen verharren, selbst wenn diese in der Vergangenheit erfolgreich waren.

Woran denken Sie?

Wir haben im Schweizer Sport die eine oder andere aktuelle Thematik, die sich nicht auf die Leichtathletik beschränkt. Wenn wir die Entwicklungspyramide betrachten, dann haben wir es auf dem Athletenweg in jungen Jahren sehr lange fast ausschliesslich mit Ehrenamtlichkeit zu tun. Ohne Vereinsarbeit und ohne den Einsatz von Freiwilligen würde kein Wettkampf ausgetragen und kein Talent seinen Weg machen. Wenn also diese Freiwilligenarbeit an der Basis wegbricht, dann hat man in einigen Jahren auch keine Spitzenathleten mehr. Denn es braucht dieses Fundament der Pyramide. Auf dem Weg in die Spitze gibt es Herausforderungen, die typisch für die Schweiz sind, mit denen man aber als Sportverband umgehen können muss. Ich denke zum Beispiel an den Föderalismus in der Schweiz, der immer wieder auch im Sport zum Thema wird. Deshalb beschreiten wir den Schweizer Weg und nicht ein zentralisiertes System wie zum Beispiel in Deutschland. Auf diesem Weg gibt es aber sicher Herausforderungen. Grosses Potenzial sehe ich bei einer Professionalisierung in unseren nationalen Leistungszentren in den verschiedenen Regionen. Wir wollen junge Athletinnen und Athleten nicht ihren Stammvereinen abwerben. Dieses Denken sollte endlich aus allen Köpfen verschwinden. Wir suchen ein Miteinander von Vereins- und Verbandstrainern. Und wir möchten die Einsicht fördern, dass es kein Nachteil ist, wenn man regelmässig in einem solchen Leistungszentrum trainiert. Hier ein funktionierendes Angebot zu kreieren, da sehe ich Potenzial.

Laurent Meuwly kritisiert, dass in der Schweiz zu viele Talente unterwegs verloren gingen, weil bei der Betreuung zu viel Zufall im Spiel sei. Können Sie die Kritik nachvollziehen oder ist Meuwly einfach ein Nestbeschmutzer?

Zuerst einmal: So schlecht kann unser System nicht sein. Von irgendwo her kommt der Erfolg schliesslich. Nestbeschmutzer? Wenn jemand diese Kritik äussern will, dann darf er das tun. Ich kann damit leben. Wir gehen unseren Weg und die Medaillen bestätigen uns, dass er stimmt. Viele Athletinnen und Athleten, die jetzt bei der Elite Erfolge feiern, taten dies bereits im Nachwuchs. Das zeigte auch zuletzt die EM in München.

Schauen wir die konkreten Kritikpunkte an: Die angemahnte Professionalisierung entspricht ja auch einem Wunsch von Swiss Athletics selber?

Ich hätte liebend gerne in jedem Bereich drei Vollzeittrainer, aber wir können uns das schlicht nicht leisten. Bei so gut ausgebildeten Leuten stellt sich auch die Frage nach dem Einkommen. Wenn ein Lehrer am Gymnasium sein Pensum für ein Engagement als Trainer reduziert, dann sprechen wir bei diesen beiden Jobs nicht vom selben Lohnniveau. Schwierig ist bisweilen auch die Abgrenzung zwischen Verbands- und Vereinsarbeit, weil Trainer in einem Vollzeitpensum oft für verschiedene Arbeitgeber am Werk sind. Aber ja, zu mehr Ressourcen im Trainerbereich würde ich nicht Nein sagen. Da haben wir Potenzial.

Die föderalistische Struktur der Schweiz widerspiegelt sich auch im Sport. Viele Talente trainieren in einem kleinräumigen, ehrenamtlichen Umfeld. Sind Vereinstrainer nicht überfordert, wenn sie es auf einmal mit Athleten auf angehendem Weltklasse-Niveau zu tun haben?

Das kann durchaus passieren, es ist aber nicht überall gleich. Für mich entscheidend ist, dass diese Trainer offen sind. Sie müssen die Entwicklung ihrer Schützlinge mitgehen können. Wenn sich ein Sportler schneller entwickelt als sein Trainer kommt es früher oder später zu einer Ablösung. Das wird es immer geben. Längst nicht alle Trainer können eine Professionalisierung ihrer Athleten einfach so mitmachen. Ich nehme aber derzeit eine Atmosphäre wahr, wo viele Coaches willig sind, auf ihrem Weg zu lernen und sich mit den Verantwortlichen des Verbandes auch auszutauschen. Verloren ist man in dieser Position nur, wenn man nicht bereit ist, auch nach links und rechts zu schauen.

Das Tempo der Erfolge ist so hoch, dass es schon anspruchsvoll ist, im Tagesgeschäft mitzuhalten. Fehlt nicht manchmal die Luft, um auch noch strategisch in die Zukunft zu denken?

Wir haben durchaus eine Strategie und Visionen. In den vergangenen Jahren ist strategisch viel gegangen, zum Beispiel in der stark intensivierten Zusammenarbeit mit den beiden führenden Meetings von Zürich und Lausanne. Auch das Projekt «Leichtathletik 2030» gehört dazu. Dort haben wir bereits erste Massnahmen umgesetzt.

Welche?

Wir führen sogenannte «Coaches Summits» durch. Einmal im Jahr kommen alle Coaches der Kaderathletinnen und Athleten zu einem Seminar zusammen. Dort holt man die Meinungen, aber auch die Bedenken von Personen ab, die nicht im innersten Zirkel des Verbandes arbeiten. Wir können als Verband nicht einfach über die Köpfe dieser vielen Frauen und Männer hinweg entscheiden, die mit ihrer Arbeit wesentlich am Erfolg der Leichtathletik mitwirken. Wir prüfen auch, ob es möglich ist, als Pilotprojekt einmal eine Disziplinen-Trainingsgruppe auf Verbandsseite zu formen. Aber die Individualität vieler Athleten wollen wir weiterhin berücksichtigen. Auch das ist Teil der Strategie.

