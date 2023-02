Laurien van der Graaff spricht vor der Langlauf-WM über ihr Leben

Interview mit WM-Heldin Schwarz vor Augen und ein rasendes Herz – wie sich der Abschied vom Spitzensport für Laurien van der Graaff körperlich anfühlte An der letzten Langlauf-Weltmeisterschaft gewann sie die einzige Schweizer Medaille, nach der Olympiasaison beendete Laurien van der Graaff die Karriere. Wie herausfordernd war die Umstellung auf ein komplett anderes Leben? Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Laurien van der Graaff nahm als Sportlerin selten ein Blatt vor Michael Buholzer / Keystone

An der letzten Nordisch-WM 2021 gewannen Sie zusammen mit Nadine Fähndrich im Team-Sprint die einzige Schweizer Medaille. An was erinnern Sie sich speziell?

Laurien van der Graaff: Es war einer der schönsten Momente meiner Karriere. Eindrücklich war, welche unglaubliche Dynamik wir an diesem Tag im Team entwickelten – angefangen von uns Läuferinnen über die Trainer bis hin zu den Serviceleuten. Der Halbfinal war durchzogen und danach hatten wir im Team ein intensives Gespräch. Im Final stand ich dann am Start und wusste vor dem ersten Meter, dass wir diese Medaille gewinnen werden. Unsere Teamdynamik hob uns irgendwie auf ein anderes Level, so dass alles ganz einfach wurde und wir ohne irgendwelche anderen Gedanken oder Sorgen laufen konnten. So etwas hatte ich nie zuvor erlebt.

Nun steht die WM in Planica vor der Türe. Generiert dieser Anlass bei Ihnen noch Emotionen?

Ich bin gedanklich wirklich weg, nicht mehr Teil dieser Welt. Das ist gut so. Trotzdem bin ich vor der Weltmeisterschaft aufgeregt für die anderen. Es war während Jahren meine zweite Familie. Ich weiss, was es braucht, um an einer WM überhaupt am Start zu stehen.

Zur Person Laurien van der Graaff Die 35-Jährige startete während 15 Saisons im Langlauf-Weltcup und gewann dort drei Rennen. Sie startete an drei Olympischen Spielen und an sechs Weltmeisterschaften. Bei der WM 2021 in Oberstdorf gewann sie zusammen mit Nadine Fähndrich Silber im Teamsprint. Es war die einzige Schweizer Medaille an diesen Titelkämpfen. Die Tochter eines Niederländers und einer Schweizerin studierte nach dem Sportgymnasium in Zürich Biologie, versuchte danach während zweieinhalb Jahren in Norwegen Spitzensport und Ausbildung zu kombinieren, bevor sie ab 2012 bis zu ihrem Rücktritt im Frühling 2022 als Langlauf-Profi in Davos lebte. (rs)

Sie sind nach der Olympiasaison zurückgetreten. Wie schwierig war dieser Entscheid?

Der Entscheid fiel bereits vor der Saison und es war ein Gefühlsentscheid. Ich hatte auf dieses Gefühl gewartet und als es plötzlich da war, war für mich alles klar und ganz einfach.

Dann verstehen Sie Athleten wie Beat Feuz, die plötzlich mitten in der Saison zurücktreten?

Absolut. Ich kann auch nachvollziehen, wieso Simon Ammann weiterhin springt. Wenn dir das Gefühl noch nicht sagt, dass es fertig ist, dann ist es schlicht noch nicht fertig. Rational findest du immer Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Wir sind schliesslich Weltmeister im Selbstüberlisten. Aber erst wenn sich ein Rücktritt richtig anfühlt, ist der Zeitpunkt wirklich perfekt.

Von was fühlten Sie sich nach dem Rücktritt am meisten herausgefordert?

Die Schwierigkeit war, dass ich lernen musste, geduldiger zu sein. Ich wusste zuerst gar nicht, was ich nun machen will, und suchte Antworten. Dabei war es gerade diese Pause, die wichtig und wertvoll für mich war. Ich genoss es, einfach einmal keinen Plan zu haben.

Worin lagen die grössten Problemstellungen beim Wechsel ins neue Berufsleben?

Ich musste mir im Klaren sein, was ich überhaupt will. Diesbezüglich bin ich noch immer nicht ganz schlüssig geworden. Ich habe in den vergangenen Monaten vor allem realisiert, was ich nicht will. Das ist stets das Einfachste an der Sache (lacht). Ich fordere mich innerlich immer wieder mal auf, «mich endlich zu entscheiden». Aber man kann das nicht erzwingen.

Wo standen Sie in der neuen beruflichen Tätigkeit an?

Es galt die Balance zu finden zwischen der grossen Lebenserfahrung, die ich durch meine Jahre im Spitzensport und meinem gewählten Weg mit dem eigenen Team sammeln konnte, und der geringen Berufserfahrung. Du findest dich auf einmal in einer neuen Situation. Es gibt da zwar sehr viele Dinge, die man aufgrund der eigenen Erfahrungen ganz locker meistert. Den Umgang mit Stress und Druck bin ich mir viel mehr gewohnt als andere. Trotzdem bleibt man in diesem Arbeitsumfeld das Greenhorn. Ich habe aber erfahren, dass sehr viel Energie frei wird, die ich zuvor in den Sport steckte und man damit das fehlende Fachwissen sehr schnell aufholen kann.

Inwiefern sehen Sie die grössten Unterschiede?

Die Herausforderung ist anders, weil man viel weniger eigene Entscheidungen trifft – im Kleinen zwar schon, aber die Richtung gibt dir jemand anders vor. Ich war mir zuvor gewohnt, die eigenen Entscheidungen zu treffen und mir dabei das eigene Tempo vorzugeben. Ich bin auch der Typ, der Probleme selbst aus der Welt schafft. Im Konstrukt einer Firma ist das doch ein wenig anders. Auch hier musste ich lernen, geduldiger zu sein.

Und ich habe gehört, Sie erlebten in der neuen Rolle Momente, die selbst eine WM-Medaillengewinnerin nervös machen?

Ich mache ab und zu Vorträge bei Firmen über meinen Weg seit dem Karriereende. Bei den Rennen wusste ich genau, was ich tue. Das ist eine Situation, die ich gut kontrollieren kann. Auf einer Bühne zu stehen und die eigene Geschichte zu erzählen, fühlte sich hingegen ein wenig an, wie nackt vor den Leuten zu sprechen. Ich spürte, wie bei gewissen Themen meine Emotionen aufstiegen. Und ich realisierte, dass dieser Prozess noch immer Gefühle in mir weckt, sobald ich ein gewisses Thema laut aussprach. Nicht ganz einfach vor 300 Leuten, die dich die ganze Zeit mustern.

Haben Sie sich betreffend berufliche Zukunft auch beraten lassen?

Ja, im Rahmen des Athletes Network. Auch das waren neue Erfahrungen. Zum Beispiel wurde ich gefragt, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Mein erster Gedanke war, dass ich so etwas gar nicht wissen will. Im Sport reichte es mir, zu wissen, wie die nächsten zwei Wochen aussehen. Aber dann versuchte ich wirklich damit anzufangen, weiter in die Zukunft zu denken und einen Plan zu entwickeln.

Mit welchen Eigenschaften können Sie in der Geschäftswelt punkten?

Ohne auf die üblichen Eigenschaften eines Spitzensportlers – gutes Zeitmanagement, Drucksituationen meistern, hohe Zielstrebigkeit – einzugehen, denke ich, dass ich sehr gerne lerne, keine Angst vor Herausforderungen habe, offen auf Menschen zugehe und kommunikativ stark bin. Im Leben als Sportlerin lernst du aber vor allem auch, dass jeder Erfolg schlicht auf Arbeit basiert. Und wenn du diese Arbeit nicht richtig machst, dann macht das Ergebnis auch keinen Spass.

Ist der Ehrgeiz, den man in der Geschäftswelt entwickelt, ein anderer als im Sport?

Er ist vergleichbar. Ich habe schnell gemerkt, dass mich mein Ehrgeiz auch im beruflichen Leben begleitet. Ich bin der Wettkampftyp geblieben – nicht Wettkampf gegen jemanden, sondern meine bestmögliche Leistung abrufen. Egal, was ich in meinem Leben mache, gewisse Muster aus dem Leistungssport laufen dabei automatisch ab.

Gibt es auch Momente, in denen Sie Ihren Ehrgeiz bremsen mussten?

Ja. Ich habe mir zu Beginn ein Spiel daraus gemacht, wie schnell ich eine übertragene Arbeit schaffe. Aber ich kann ja nicht immer nach 20 Minuten im Büro des Chefs stehen und «Fertig!» rufen (lacht). Aber so bin ich halt einmal und eigentlich will ich diese Eigenschaft auch nicht ändern. Es ist auch im Privaten so: Wenn ich ein Spiel spiele, dann will ich gewinnen. Punkt, fertig!

In welchen Momenten vermissen Sie den Spitzensport?

Wenn ich bei Sonnenschein im Büro sitze und nicht auf der Loipe bin (lacht). Es ist schon ein Privileg, wenn man sich so sehr auf eine Sache fokussieren und all seine Energie in diese investieren kann und du viele Leute um dich herumhast, die dich darin unterstützen. Das ist ein wunderbares Gefühl. Ich hatte mehr Angst vor der Zeit nach der Karriere, als ich noch aktiv war. Wenn man als Spitzensportler an einem Tag zum Beispiel verschiedene Sponsorenanlässe bestreitet, kommt man am Abend fix und fertig nach Hause, ohne dass man trainiert hat. Und man denkt sich, dass dies nach der Karriere Alltag sein wird. Aber als ich aufgehört habe, wurde all diese Energie, die ich in den Sport investierte, plötzlich frei. Viele Dinge fielen mir danach viel, viel leichter.

Wie ist eigentlich der Übergang vom Leistungssport auf höchstem Niveau zum Freizeitsport – da hört man ja die abenteuerlichsten Dinge?

Mein Körper hat am Anfang das Leistungstraining von mir weiterhin verlangt.

Wie äussert sich das?

Das Herz beginnt ab und zu ein wenig zu rasen, wenn man nichts macht. Man merkt, dass das ganze System noch auf Hochleistungstraining ausgerichtet ist. Da kann man nicht auf einen Schlag auf null reduzieren. Ich habe versucht, das so zu handhaben, bin dabei dem Gefühl gefolgt. Nach einigen Wochen bekam ich Probleme mit dem Kreislauf, weil man Blutdruck so tief war. Mir wurde praktisch bei jedem Bücken schwarz vor Augen. Das war ein Signal, wieder etwas mehr zu trainieren. Inzwischen hat sich das alles eingependelt.

Wie sieht Ihr Sportprogramm heute aus?

Sport ist jetzt mehr ein Ausgleich. Ich bewege mich gerne und bin immer noch fit. Es fühlt sich für mich aber an, als wäre ich überhaupt nicht mehr fit. Ich habe erst jetzt richtig realisiert, wie fit ich einmal war. Es ist um Welten etwas anderes.

Wie schwierig ist das Justieren der neuen Work-Life-Balance?

Ich bin überhaupt nicht Fan dieses Begriffs. Es ist einfach mein Leben! Ich habe jetzt grundsätzlich mehr Zeit, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Selbst wenn ich mir während meiner Karriere oft eingeredet habe, ich sei nicht diese überfokussierte Spitzensportlerin wie andere und mache ja daneben noch viele Dinge. Nach dem Rücktritt realisierte ich, dass ich doch während Jahren voll in diesem Tunnel war. Es drehte sich alles um diese eine Sache. Das war zwar einerseits für mich wunderschön, es schränkte mich andererseits aber auch enorm ein.

Was sind denn Ihre neuen Freiheiten?

Ich habe viel mehr Zeit, um Bekannte zu treffen. Ich treffe sie heute auch viel lieber. Früher bedeutete dies, Energie wegzugeben, die ich lieber für mich behalten hätte.

Wenn Sie einen heute Wunsch frei hätten: was würden Sie sich aktuell wünschen?

(überlegt) Ich würde ihn nicht an mich selbst verschwenden, lieber an jemanden in meinem Umfeld. Und es wäre eher etwas Persönliches. Ich gehe mit der Einstellung durchs Leben, dass es schon gut kommt. Ich habe nie ein «Ja» bereut. Wenn man sich zurückerinnert, bereut man im Leben immer nur seine «Neins».

Letzte Frage: Was trauen Sie den Schweizer Teilnehmenden an der WM zu?

Viel. Die bisherigen Resultate sprechen für sich. Wir haben junge Athletinnen und Athleten, die vor allem im Sprint hervorragende Leistungen gezeigt haben. Dass man sich für Nadine Fähndrich eine Medaille erhofft, wissen alle. Auch sie selbst – was eigentlich ein schönes Gefühl ist.