Interview Mountainbike-Star Schurter: «Ich habe mir gesagt: ‹Wenn es geht, dann geht es, und wenn nicht, dann hörst du halt auf›» Nino Schurter ist zum zehnten Mal Weltmeister und zum achten Mal Gesamtweltcupsieger. Im grossen Interview spricht der 36-jährige Bündner über die immer jüngere Konkurrenz, seine neue Gelassenheit, Vergleiche mit Roger Federer und über Konflikte mit Wanderern. Raphael Gutzwiller und Tobia Gazzotto Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Der beste Mountainbiker aller Zeiten nach dem zehnten Weltmeistertitel: Nino Schurter. Maxime Schmid / EPA

Es ist noch nicht lange her, da wurden Sie von einigen bereits abgeschrieben. Ist die Freude nun besonders gross, dass Sie in dieser Saison zeigen konnten, wer der beste Mountainbiker ist?

Nino Schurter: Es ist für mich einfach grossartig, dass alles geklappt hat. Ich hatte selber ein wenig Zweifel, ob ich es noch draufhabe. Dann ist es besonders schön, Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger zu werden. Doch es geht mir nicht darum jemandem zu beweisen, dass ich noch hier bin. Das Schönste ist, dass ich meine eigenen Erwartungen übertreffen konnte.

Wie sahen Ihre eigenen Erwartungen aus?

Ich habe schon gehofft, meinen 33. Weltcup-Sieg zu holen und so den Rekord von Julian Absalon zu egalisieren. Als mir das dann gleich im ersten Rennen geglückt ist, war dadurch vieles einfacher. Doch ich hatte nicht die Erwartung, noch einmal Weltmeister zu werden oder den Gesamtweltcup zu gewinnen. Ich wusste, es muss nun immer mehr passen, damit ich mit 36 noch Rennen gewinnen kann.

Nino Schurter in Jubelposse. Sebastien Boue/Freshfocus

2020 und in Teilen auch 2021 hechelten Sie den hohen Erwartungen an den einstigen Dominator dieser Sportart hinterher. Was hat sich in diesem Jahr verändert, dass Sie wieder der Beste waren?

Ich konnte mein Selbstvertrauen wieder aufbauen. Die zweite Hälfte der Saison traute ich mir wieder sehr viel zu, was auch essenziell ist, um erfolgreich zu sein. Ein weiterer Faktor war, dass ich mir nicht mehr so viel Druck mache wie früher. Für mich ist es okay, wenn es einmal nicht klappt. Ich habe mir diese Saison gesagt: «Wenn es geht, dann geht es, und wenn nicht, dann hörst du halt auf.» Darum kann ich viel befreiter fahren.

Einen ganzen Medaillensatz an Olympischen Spielen Nino Schurter ist der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte: Der 36-jährige Bündner ist zehnfacher Weltmeister und achtfacher Sieger des Gesamtweltcups. In dieser Saison hat er zudem den Rekord von 33 Siegen an Weltcup-Rennen des Franzosen Julien Absalon egalisiert. Von den Olympischen Spielen besitzt Schurter einen ganzen Medaillensatz: 2008 in Peking holte er Bronze, 2012 in London Silber und 2016 in Rio de Janeiro Gold. 2018 wurde er ausserdem «Schweizer Sportler des Jahres». Schurter stammt aus dem Bündner Oberland. Heute lebt er mit seiner Frau Nina und seiner siebenjährigen Tochter Lisa in Chur.

Sie messen sich immer wieder mit Wunderkindern, die aus anderen Disziplinen zum Mountainbiken kommen: zuerst Mathieu van der Poel, nun Thomas Pidcock. Ist der WM-Sieg besonders süss, weil Sie Pidcock geschlagen haben?

Der Sieg ist natürlich schöner, weil er dabei war. Ich mochte die Battles mit den grossen Namen schon immer, etwa früher mit Julien Absalon. Jetzt im Duell mit dem 13 Jahre jüngeren Pidcock war ich mir nicht sicher, ob ich gegen ihn eine Lösung finden würde. Denn Pidcock ist wirklich unglaublich talentiert. Ich bin sehr froh, dass ich ihn besiegen konnte. Ich weiss nicht, ob ich das je wiederholen kann.

An der WM fehlte Ihr Schweizer Konkurrent Mathias Flückiger. Er wurde zunächst positiv auf Doping getestet, nun soll er eventuell doch nicht positiv sein. Wie verfolgen Sie diese Posse?

Zum Fall Flückiger kann und will ich im Moment kein Statement geben. Es gibt noch zu viele Unklarheiten, weshalb ich zu diesem Thema nichts sagen möchte.

Konkurrenten: Nino Schurter (rechts) und Mathias Flückiger. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mittlerweile sind sie der drittälteste Fahrer des Feldes. Sind Sie dadurch ein anderer Fahrer als früher?

Meine Fähigkeiten haben sich schon verändert. Früher fiel es mir einfacher, schnell zu starten. Dafür kann ich heute nach einem verhaltenen Start besser aufholen. Mit dem Alter verändern sich die Reaktionszeit oder die Explosivität, ich kann das dafür mit meiner Erfahrung wettmachen. Durch die lange Zeit in diesem Sport verändert sich auch die Einstellung automatisch. Doch der Spass ist immer noch gleich gross wie am Anfang. Ich geniesse es, während des Rennens wie auf einer Bühne zu stehen. Man kann dies wohl mit einem Sänger vergleichen. Irgendwann wird es fast zur Sucht, sich auf dieser Bühne präsentieren zu können.

Ist diese Sucht auch der Grund, warum Sie noch nicht zurücktreten möchten?

Es macht mir noch zu viel Spass, als das ich jetzt aufhören möchte. Ich geniesse es momentan sehr, dabei zu sein, ohne mir grossen Druck zu machen. Der Erfolg und die Resultate sind mir wichtig, sie haben jedoch nicht mehr oberste Priorität. Es reicht mir zu wissen, dass ich noch immer einer der Hauptakteure sein kann. Andererseits kann sich das auch schnell ändern. Wenn ich nur noch um den 20. oder 30. Platz mitfahre, dann fühlt es sich sehr wahrscheinlich nicht mehr gleich an.

Präsentiert sich gerne auf der Weltcup-Bühne: Nino Schurter. Sebastien Boue/Freshfocus

Wie müsste für Sie der perfekte Rücktritt aussehen?

Ich glaube, es gibt keinen perfekten Rücktritt. Ich habe das Gefühl, Leute wollen oft von aussen bestimmen, wann der perfekte Zeitpunkt für einen Sportler gekommen ist. Das ist etwa bei Roger Federer so. Dabei muss das jeder Athlet für sich entscheiden. Solange er Spass hat und andere inspirieren kann, finde ich es schade, dass man einem aufzwingen will auf dem Höhepunkt zurückzutreten.

Wie Roger Federer für das Tennis steht, so stehen Sie fürs Mountainbiken. Sie haben Ihren Sport in der Schweiz gross gemacht.

Ich denke, erfolgreiche Athleten helfen immer, eine Sportart populär zu machen. Dazu gehöre aber nicht nur ich. Thomas Frischknecht leistete zur Anfangszeit einen wichtigen Beitrag. Auch die Schweizer Frauen feierten grosse Erfolge. Wir haben das Glück, dass wir in der Schweiz viele gute Athletinnen und Athleten haben. Ich denke, wir haben den Sport gemeinsam mehr ins Rampenlicht gerückt.

Zwei Schweizer Aushängeschilder des Mountainbike-Sports: Nino Schurter (links) und Jolanda Neff. Balz Weber

Merken Sie, dass sich Ihr Standing bei den Leuten dank des Mountainbike-Booms verändert hat?

Man muss unterscheiden zwischen den Bikern, die es einfach cool finden, draussen in der Natur zu biken, und jenen, welche die Rennszene mitverfolgen. Letztere machen nur einen kleinen Teil aus, aber auch diese Community wächst. Das führt zu höheren Zuschauerzahlen und zu tollen Events. Es bereitet mir aber genau so Freude, wenn ich draussen eine Familie auf den Bikes sehe und sie mich nicht kennen. Es ist ein Zeichen, dass es dem Sport gut geht.

Sie begegnen in ihrem Training auch Freizeit-Mountainbikern. Werden Sie von denen manchmal überholt?

Oh ja, das gibt es immer wieder. Auch ich fahre nicht immer Vollgas, da kann es schon sein, dass mich Leute überholen und sich besonders freuen, dass sie gerade Nino Schurter überholt haben. Ich habe sehr Freude an solchen Begegnungen, nicht nur mit Bikern, sondern auch mit Wanderern. Ausser vielleicht, wenn ich mich gerade im Intervall-Training befinde. Doch das macht das Erlebnis Mountainbike aus: Wir trainieren nicht in einer Halle, sondern können draussen trainieren, wo wir Leute und Tiere sehen.

Biker und Wanderer geraten in den Bergen immer wieder aneinander. Kommt das auch bei Nino Schurter vor?

Es ist wie überall, wo viele Leute aufeinandertreffen, es kann zu Interessenskonflikten kommen. Für mich hat das viel mit Respekt und gesundem Menschenverstand zu tun. Ich finde aber, im Kanton Graubünden geht man dieses Problem sehr gut mit der Fairtrail-Kampagne an.

Gibt es für Nino Schurter 2024 noch einmal eine Olympische Medaille wie beim Olympiasieg 2016? Laurent Gillieron / KEYSTONE

2024 stehen die nächsten Olympischen Spiele in Paris an. Wie sehr beschäftigen Sie sich schon damit?

Natürlich schweben die Spiele schon irgendwo im Kopf umher. Doch Paris 2024 ist für mich kein Hauptziel, es geht ja auch noch knapp zwei Jahre. Wenn es so weitergeht, werde ich den Prozess in Richtung Olympische Spiele durchmachen. Ob ich dann in Paris an den Start gehe, hängt damit zusammen, ob ich um Medaillen fahren kann. Wenn ich merken sollte, dass ich nur Chancen auf eine Platzierung in den Top 5 hätte, dann würde ich lieber einem jüngeren Fahrer den Vortritt lassen.

