Patrick Fischer: Eishockey Nati-Coach im persönlichen Interview

Interview Nati-Trainer Patrick Fischer: «Ich will mich lösen von diesen Zwängen» Er sorgt sich um die Zukunft unseres Planeten. Er fordert mehr Elternzeit in der Schweiz. Und er sagt, warum die Schweiz an der WM eine bessere Rolle spielen wird als zuletzt bei den Olympischen Spielen. Lesen Sie das persönliche Gespräch mit Eishockey Nationaltrainer Patrick Fischer. Etienne Wuillemin Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer Ihre Homepage besucht, wird empfangen mit einem Zitat: «Das grösste Gefängnis für einen Menschen ist die Angst vor den Gedanken anderer.» Was bedeuten diese Worte für Sie?

Patrick Fischer: Wir leben in einer Welt, in der vieles vorgegeben ist. Wie wir uns verhalten sollen. Was wir sagen sollen. Wie wir sein sollen. Und dementsprechend werden wir stets bewertet. Ich bin anders. Ich will mich loslösen von diesen Zwängen, will mich selbst entwickeln, auf mein Herz hören. Ohne dabei immer Angst zu haben vor dem: «Was denkt mein Gegenüber jetzt?» Das ist das Gefängnis. Ich möchte, wenn ich einmal im Sterben liege, sagen können: Ich habe das Leben gelebt, das für mein Umfeld und mich gepasst hat. Das ist meine Freiheit.

Wann ist Ihnen bewusst geworden, dass Sie nach diesen Vorsätzen leben wollen? Im Regenwald von Peru, wo Sie 2009 nach dem Rücktritt als Spieler einige Zeit mit den Indios lebten, ganz einfach und ohne Luxus?

Genau. Diese Zeit damals war prägend. Ich hatte Angst, aufzuhören mit dem Eishockey. Einfach, weil ich mich fragte: Was denkt mein Umfeld? Was denken meine Eltern? Was bedeutet es ­finanziell? Dabei tat mein Körper weh, ich hatte keine Motivation mehr. Ich habe gemerkt: Ich will und muss jetzt einfach aufhören, egal was andere denken. Seit der Erfahrung mit den Indios weiss ich: Bei mir ist das Herz Trumpf. Nicht der Kopf. Ich mache, was ich fühle. Nur wenn das übereinstimmt, bin ich mit mir im Reinen. Sonst hintergehe ich mich selbst.

Patrick Fischer – und wie ihn seine Partnerin Mädy sieht Mädy Georgusis, die Partnerin von Nationaltrainer Patrick Fischer, ist Fotografin. Für unsere Portale hat sie ihr Lieblings-Porträt von Fischer herausgesucht. «Dieses Bild entstand, als wir bei mir im Studio testweise Fotos machten für sein Buch . Ich war zu diesem Zeitpunkt schwanger und versuchte, ihn mit einer Art Ententanz zum Lachen zu bringen. Sein verlegenes Lachen erinnert mich immer auch an unser erstes Date, deswegen liegt mir dieses Bild sehr am Herzen; es zeigt Patrick so, wie ich ihn sehe.» Mehr zu ihr: georgusisphotography.com

Sind Ihnen diese Ansichten schon mal im Weg gestanden?

Im Weg gestanden nicht. Ich werde aber häufig darauf angesprochen. Ich spüre das Interesse der Leute und merke, wie es einige nicht verstehen. Sie fragen dann: «Was hast du da gemacht? Und warum?» Ich brauchte einfach eine Auszeit und musste herausfinden, was ich will vom Leben. Das war mein Weg und den muss auch niemand genau so machen. Aber mir hat die Zeit in der Einfachheit des Lebens Ruhe und Klarheit gegeben. Und das ist das, was der Mensch schlussendlich braucht.

Vermissen Sie das manchmal in der Gesellschaft?

Ich habe schon das Gefühl, viele Menschen sind auf der Suche und haben keine Antworten auf die Fragen, wer bin ich und was tue ich auf dieser Welt? Dazu stelle ich eine gewisse Überidentifizierung mit dem eigenen Ego fest. Doch so wird bestimmt niemand glücklich, bei allem Werten und Vergleichen gibt es immer jemand, der noch besser ist.

Wenn wir dieses Denken auf Ihren Job anwenden als Nationaltrainer – was kommt dabei raus?

Zentral ist: Es geht nicht um mich! Es geht um das Eishockey. Das Eishockey hat mir in meinem Leben fast alles gegeben – nun will ich etwas zurückgeben. That’s what I try! Wenn’s funktioniert, bin ich happy – und wenn nicht, dann habe ich mein Bestes gegeben. Fliege ich vom Sockel, wenn ich, auf Deutsch gesagt, absteige und dann entlassen werde? Nein, dann bin ich traurig, aber mein Leben geht weiter. Dann mache ich eben etwas anderes.

Ein solches Denken wird in der Leistungsgesellschaft schnell einmal als «komisch» taxiert oder als «esoterisch» abgekanzelt, wie empfinden Sie das?

Dann entgegne ich: Ok, wenn diese Leistungsgesellschaft dazu führt, dass wir immer mehr wollen, immer mehr Wachstum haben müssen, wo führt das hin? Es führt dazu, dass alle Meere ­kaputt sind, dass wir keine Bäume mehr haben, dass alles überbetonisiert ist und dass wir jeden Tag zehntausende Tiere abschlachten auf dem Planeten. Und dann soll ich auf solche Ansichten hören? Mitansehen, was wir als Gesellschaft machen ohne Seele und Weitblick? Nein, das ist für mich keine Option. Da höre ich lieber auf Leute, die holistisch denken. Es muss sich dringend etwas ändern. Die Ignoranz auf unserem Planeten ist enorm.

Freshfocus

Sehen Sie die Corona-Pandemie als Warnzeichen für die Menschheit?

Ja, es war ein Warnschuss. Corona hat viele Leute auf sich zurückgeworfen, konnten sich nicht mehr wie gewohnt ablenken. Corona erzeugte viel Drama und Leid, und es sind bestimmt viele spannende innere Prozesse abgelaufen. Noch einmal: So, wie wir unterwegs sind als menschliche Spezies geht es einfach nicht! Wir schlachten uns gegenseitig ab. Wir schlachten Tiere ab. Wir vergiften unsere Flüsse, unsere Seen, unsere Meere. Irgendetwas muss passieren. Ich hoffe, dass wir eines Tages lernen, wirklich in Frieden miteinander zu leben, die Menschen untereinander und dann auch Mensch zu Natur.

Vor gut einem Jahr wurden Sie zum zweiten Mal Vater. In diesem Zusammenhang sagten Sie einmal: «Das System in der Schweiz ist eigentlich weder kinder-, noch elterntauglich.» Das ist ein verheerender Satz für ein Land!

Was bei einer Geburt abläuft, wissen jede und jeder, die das einmal erlebten. Da sind solche Emotionen im Spiel, die Frau hat gerade ein Mount Everest Besteigung hinter sich – und der Mann muss nach einer oder zwei Wochen wieder ins Büro rennen. Das kann nicht sein. Jedes Kind hätte verdient, dass Mama und Papa da sind, mindestens ein halbes Jahr. Und damit das Kind begrüssen können. Im heutigen System in der Schweiz ist das nicht möglich, der Mann wird von dieser heiligen Zeit weggerissen und die Frau muss ganz vieles einfach alleine hinkriegen. Klar ist aber auch: Später ist die Schweiz ein wunderbares Land für jedes Kind.

Ihr Sohn Kimi ist 19-jährig. Nun kam vor bald zwei Jahren Ihre Tochter Oceania auf die Welt. Haben Sie das Vater werden beim zweiten Mal anders erlebt?

100 Prozent. Ich bin extrem dankbar, dass ich das noch einmal erleben durfte. Ich konnte die Schwangerschaft viel bewusster begleiten. Was ich merke: Bei meiner Tochter ist seit der ersten Sekunde der Beschützerinstinkt da. Das war bei Kimi anders, vielleicht auch wegen ihm, ich habe und hatte immer vollstes Vertrauen in ihn und kam darum gar nie auf die Idee, ihn «beschützen» zu müssen.

Eishockey-WM in Finnland Die Schweiz absolviert ihre ersten Spiele der WM 2022 am Samstag gegen Italien (15:20 Uhr) und am Sonntag gegen ­Dänemark (19:20 Uhr). Die weiteren Gegner in der Vorrunde heissen Kasachstan, Slowakei, Kanada, Frankreich und Deutschland. Die Partien sind live auf SRF zu sehen. Die Franzosen ersetzen Russland, das wie Belarus wegen des Krieges von der WM ausgeschlossen wurde. Die besten vier qualifizieren sich für den Viertelfinal. Dort scheiterte die Nati 2019 und 2021, kassierte gegen Kanada und Deutschland jeweils in den letzten Sekunden ein Gegentor. Für Patrick Fischer ist es die sechste WM als Nationaltrainer. Ende 2015 übernahm er das Schweizer Team, sein grösster Erfolg war die Finalqualifikation 2018. Fischer wohnt mit seiner Partnerin und Tochter Oceania (2) in der Nähe von Luzern. Sein Sohn Kimi (19) wohnt mit Fischers Ex-Frau im Tessin. (ewu)

Am Samstag beginnt für die Schweiz die WM. Es wird nach enttäuschenden Olympischen Spielen auch eine Art Wiedergutmachung. Ist die Vergangenheit ein gutes Omen? 2018 kam die Schweiz nach ebenfalls enttäuschenden Auftritten an Olympia an der WM in den Final.

Wir haben uns in Peking viel vorgenommen. Sind aber nie richtig in Fahrt gekommen. Am Ende sind wir einen Schritt weitergekommen, in den Viertelfinal, nachdem 2018 schon im Achtelfinal Schluss war. Wenn das nun bedeuten sollte, dass wir an der WM ebenfalls wieder einen Schritt weiterkommen als 2018, wäre das natürlich toll (lacht).

Eine Enttäuschung: In Peking gelingt der Schweiz nur ein Sieg, gegen Tschechien im Achtelfinal. Keystone

An den Olympischen Spiele gab es vier Niederlagen aus fünf Spielen. Ist das abgehakt oder haben Sie in der Vorbereitung die Spiele noch einmal thematisiert?

Unbedingt, das war enorm wichtig! Für mich ist es wichtig, richtig zu verlieren. Was heisst das? Wir müssen uns fragen, warum wir nicht gut waren und die Lehren draus ziehen. Es gab einige Dinge an Olympia, die gut waren, Überzahl- und Unterzahlspiel, allgemein das Abwehrverhalten. Aber wir haben viel zu langsam gespielt. Das Transition-Spiel hat fast gar nicht stattgefunden. Die Durchschlagskraft hat gefehlt. Wir müssen wieder die nötige Leistungsbereitschaft zeigen. Wobei mich sehr zuversichtlich stimmt, was ich in der WM-Vorbereitung gesehen habe.

«Zu wenig Durchschlagskraft» - das hört man immer wieder von Schweizer Teams. Kann man das innert kürzester Zeit korrigieren?

Ja, davon bin ich überzeugt. Denn an den Weltmeisterschaften 2018, 2019 und 2021 hatten wir dieses Problem nicht (2020 fand wegen Corona keine WM statt, d.Red.), schossen viele Tore. Wir haben in Peking zwei, drei taktische Fehlgriff drin gehabt. Jetzt machen wir halt wieder einen Schritt zurück. Bezüglich Durchschlagskraft: Wir haben über die letzten Jahre sehr stark auf Punkte geschaut wie: Wer geht vors Tor? Wer blockt Schüsse? Und wer eben nicht? Dann hatten wir es drin. Und liessen es aber plötzlich wieder schleifen. Eine Erkenntnis aus Olympia ist, dass wir in diesen Punkten immer dranbleiben müssen.

Würden Sie sich das im Rückblick selbst vorwerfen? Dass Sie diese Punkte vernachlässigten?

Ja, das ist definitiv so.

Worauf ist die Massnahme, Captain Raphael Diaz und auch einen langjährigen Spieler wie Simon Moser nicht mehr aufzubieten, zurückzuführen?

Wir haben nach Olympia gemerkt: Irgendetwas fehlte. Das, was uns immer auszeichnete, der unbändige Wille, der Teamgeist auch – ich will nicht sagen, diese Dinge sind verschwunden, aber wir waren nicht mehr so entschlossen, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Darum war für mich klar: Es ist Zeit für Veränderungen.

Spielplan Gruppe A Die Spiele der Schweiz in der Vorrunde Samstag, 14. Mai: Schweiz – Italien (15:20 Uhr)

Sonntag, 15. Mai: Schweiz – Dänemark (19:20 Uhr)

Dienstag, 17. Mai: Schweiz – Kasachstan (19:20 Uhr)

Mittwoch, 18. Mai: Schweiz – Slowakei (19:20 Uhr)

Samstag, 21. Mai: Schweiz – Kanada (15:20 Uhr)

Sonntag, 22. Mai: Schweiz – Frankreich* (19:20 Uhr)

Dienstag, 24. Mai: Schweiz – Deutschland (11:20 Uhr)

*Russland wegen Krieg ausgeschlossen und durch Frankreich ersetzt

Wir haben das Gefühl: Es ist wieder einmal Zeit für ein echtes Highlight der Schweizer Nati! Einverstanden?

Absolut. Wir wollen ins Halbfinal-Weekend kommen und dann dort um die Medaillen spielen. Die Erinnerung an die letzten beiden Weltmeisterschaften schmerzt. Wir haben in den Viertelfinals gegen Kanada und Deutschland jeweils bis 0,3 Sekunden und 25 Sekunden vor Schluss geführt – aber die Spiele eben zweimal nicht durchgebracht. Und das ist nicht einfach Glück oder Pech. Wir müssen lernen, unser Spiel durchzuziehen. So, wie uns das im Olympia-Achtelfinal gegen Tschechien geglückt ist.

Die WM findet in Finnland statt. Der hohe Norden sollte zuversichtlich stimmen. Schliesslich erreichte die Schweiz an den Weltmeisterschaften in Dänemark und Schweden jeweils den Final…

Ich sehe den Fokus der Jungs, die Freude, auch den Hunger. Wir haben ein paar Veränderungen gemacht, sind jünger. Da kommt auch wieder mehr Begeisterung und Enthusiasmus auf. Und wenn wir diese Spielfreude kombiniert mit harter Arbeit aufs Eis bringen in Helsinki, dann sind wir gefährlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen