"Ich war nie besser als heute": Servette-Trainer Alain Geiger

Interview Panzer, rote Teppiche, 112 Länderspiele und ein Loser-Stempel: Servette-Trainer Alain Geiger hat viel erlebt und sagt, er sei mit 62 Jahren so gut wie noch nie Es läuft gut für Alain Geiger und Servette. Am Sonntag kommt YB zum Spitzenkampf nach Genf. Der weitgereiste Trainer über Klub, Karriere und das Alter. Interview: Jakob Weber, Dominic Wirth 05.11.2022, 05.00 Uhr

«Es geht nicht nur ums Geld, es geht ums Abenteuer»: Servette-Trainer Alain Geiger über seine Karriere. Pascal Muller

Im Fussball ist für die Laune nichts wichtiger als der Moment, und der ist gerade gut für Alain Geiger und Servette. Der Walliser steht mit seinem Team auf dem zweiten Platz, am Sonntag kommen die Young Boys nach Genf.

Es ist ein Spitzenkampf, bei dem Weichen gestellt werden: Falls der Leader aus Bern gewinnt, liegt er schon zehn Punkte vor der Konkurrenz. Geiger, der 62-Jährige, der Servette schon seit 2018 trainiert, empfängt in einer Loge im Stade de Genève zum Gespräch – und er ist bestens aufgelegt.

Wissen Sie eigentlich, welche Verantwortung gegen YB auf Ihnen lastet? Die ganze Schweiz hofft, dass Sie die Spannung noch ein wenig erhalten – bei einem Sieg hat YB schon zehn Punkte Vorsprung.

Alain Geiger: Es gibt ja nicht nur uns. Alle kämpfen gegen die Young Boys, alle wollen verhindern, dass sie zu viel Vorsprung haben. Aber natürlich: Das ist ein sehr wichtiges Spiel, wir haben zu Hause noch nie verloren und wollen ein gutes Resultat. YB ist auch eine Mannschaft, die uns liegt, wir haben sie etwa im März besiegt.

Warum?

Vielleicht, weil sie diesen frankofonen Touch haben. Es gibt dort viele Romands, im Trainerstaff, im Kader. Es ist für uns schwieriger, nach Lugano zu fahren, nach St.Gallen oder zu den Zürchern Teams. Dort geht es aggressiver zu. Der Berner Stil liegt uns. Sie spielen Fussball, klar, mit Tempo und Wucht, aber die Basis ist das technische Spiel.

Sie freuen sich auf den Sonntag.

Natürlich. Wir spielen gerne gegen YB, das ist eine Challenge. Sie sind überall die Besten, haben den besten Kader, den besten Trainer, die beste Führung...

... und das beste Budget.

(lacht)

Ja, das auch. Sie können jederzeit die Geld-Schublade öffnen.

Zum Beispiel für Kastriot Imeri, den Star der letzten Servette-Saison, der jetzt bei YB spielt.

Zum Beispiel. Wir wollen YB trotzdem einen Kampf liefern. Sie dominieren die Liga diese Saison nicht mehr wie in anderen Jahren, auch wenn sie trotzdem die Punkte holen.

Bei Servette gross geworden, jetzt beim Gegner vom Sonntag: Mittelfeldspieler Kastriot Imeri. Keystone

Hätten Sie im Sommer, als Servette mit gewichtigen Abgängen, aber kaum Zugängen dastand, damit gerechnet, dass es im November ein Spitzenspiel gegen YB gibt?

Nein, solche Gedanken haben wir uns nicht gemacht. Es ist wunderbar, dass es so gekommen ist. Aber die Saison ist noch jung. Dass wir jetzt Zweiter sind, zeigt, wie gut wir gearbeitet haben. Ich bin jetzt in meiner fünften Saison hier, und wir haben eine gute Atmosphäre im Verein geschaffen: Vorstand, Trainerteam, Spieler und Zuschauer ziehen am selben Strang.

Servette stellt diese Saison die zweitbeste Abwehr, spielt pragmatischer.

Ja, wir haben unser Defensivverhalten verbessert, das ist besser geworden als letzte Saison, wir sind kompakter.

Was haben Sie angepasst?

Es liegt vor allem an den Spielern, die jetzt die Gegner und ihre Mitspieler noch besser kennen. Wissen Sie, ein Spieler braucht sechs Monate, bis er wirklich angekommen ist, bis er mental da ist. Er muss die Liga kennen lernen, seine Mitspieler, er braucht eine Wohnung. Im Fussball braucht alles seine Zeit, ausser man kann die besten Spieler holen, aber das können wir nicht.

Früher war das anders und Servette ein grosser Klub in der Schweiz. Sie haben das als Spieler in den 1980er-Jahren miterlebt. Haben Sie die Vision, dorthin zurückzukehren?

Nun, wir haben die Vision, nicht mehr zu machen, was wir 20 Jahre lange gemacht haben: gegen die Pleite kämpfen zu müssen, es schwer zu haben. Jetzt lautet die Vision, vorsichtig zu sein. Wir können keine Stars mehr aus der Deutschschweiz holen, keinen Andy Egli, keinen Heinz Herrmann, keinen Alex Frei. Es war wichtig, Servette wieder in der obersten Spielklasse zu etablieren. Jetzt wollen wir junge Spieler entwickeln, Erfahrung dazuholen, eine Etappe beenden und dann die nächste. Die Idee ist natürlich schon, eine finanzielle Situation zu kreieren, in der wir mehr Möglichkeiten haben. Deshalb müssen wir auch nach Europa zurückkehren, in die Champions League kommen...

Moment, Sie wollen in die Champions League?

Es ist ein Traum. Im Moment haben wir das Potenzial dazu nicht, im Moment brauchen wir Stabilität. Es geht darum, den Lohn immer zu erhalten, was ich in meiner Karriere nicht immer so erlebt habe. Dann kann man arbeiten. Und wir haben es schon geschafft, dass in Genf wieder mehr Leute das Servette-Trikot tragen als damals, als ich anfing.

Pascal Muller/Freshfocus

So richtig voll ist das Stade de Genève aber immer noch nicht.

Klar, wir haben keine Euphorie wie in Luzern oder St.Gallen. Aber es ist hier auch ein wenig wie in Zürich. Genf ist eine internationale Stadt. Es gibt viele Möglichkeiten, die Leute wollen nur das Beste, und das sind wir noch nicht.

Am Sonntag treffen Sie auf Raphael Wicky, den YB-Trainer, mit dem Sie in den 90ern in Sion zusammengespielt haben. Erinnern Sie sich?

Natürlich. Ich war damals der routinierte Stammspieler, Wicky kam als sehr junger Spieler aus Raron. Später spielten wir auch in der Nationalmannschaft zusammen.

Wie war das am Anfang, musste er Ihre Schuhe putzen?

Ja, ungefähr so (lacht). Er hatte viel Talent, war aber auch sehr schüchtern. Es hat mich überrascht, dass er später Trainer wurde, denn damals in Sitten merkte man gar nicht, dass Wicky da ist, er war so ruhig. Aber das ist auch normal als junger Spieler in einem Team mit Leuten wie mir oder Georges Bregy.

Sie haben damals noch keinen Trainer in Wicky gesehen?

Nein. Aber das hätte ich auch bei Stéphane Henchoz nicht gedacht, den ich auch als jungen Spieler kennen gelernt habe. Er sagte auch nichts, und heute sehe ich ihn im Fernsehen, wo er pausenlos redet. (lacht) Es ist interessant, wie sich Menschen entwickeln. Im Fussball braucht es Persönlichkeit. Wer viel davon hat, setzt sich durch.

Wie war denn Alain Geiger als junger Fussballer?

Auf dem Platz war ich aggressiv, ein Schlitzohr. Aber mit dem Mund nicht. Wenn man als junger Spieler in eine Mannschaft kommt, ist das wie bei einem Wolfsrudel: Der Junge muss sich etablieren. Ich war clever, habe mich gleich an die alten Spieler gehängt, ging mit ihnen aus. Heute bleiben die Jungen eher unter sich.

Alain Geiger 1991 als Sion-Spieler nach dem Cupsieg ‒ rechts: Goalie Stephan Lehmann. Keystone

Sie trainieren Servette nun schon seit 174 Spielen...

... das ist ein Rekord, oder nicht?

Für Sie in Ihrer Karriere schon...

... das wäre es für viele Trainer. (lacht)

Vorher haben Sie elf Vereine gebraucht, um auf 162 Spiele zu kommen. Sie waren vor allem in Nordafrika, auch mal nur ein paar Spiele lang Trainer. Wie sind Sie eigentlich dort gelandet?

Das war damals eine besondere Situation. Ich war Sportchef bei Xamax, wo ich zuvor schon dreimal als Trainer gearbeitet hatte. Der Präsident kam zu mir und sagte, ich solle wieder als Trainer übernehmen, interimsweise. Aber das wollte ich nicht mehr. Er sagte dann: Trainer oder nichts. Also bin ich gegangen. Auch, weil mir damals in der Schweiz der Loser-Stempel anhaftete. In der Woche darauf hat mich jemand angerufen und gefragt, ob ich nach Afrika kommen wolle. So ging das los.

Und dann haben Sie so einiges erlebt.

Wissen Sie, der serbische Trainer Ilija Petkovic hat einmal zu mir gesagt, man müsse in unserem Beruf immer auf gepackten Koffern sitzen. Und in Afrika habe ich gelernt, was das bedeutet. Man kommt an und muss nach drei Spielen wieder gehen. Was am einen Tag besprochen wurde, gilt am nächsten nicht mehr. Als Trainer ist man ein Artist, man tanzt auf einem Seil hoch oben in der Luft, und es gibt überhaupt keine Absicherung. Der Vertrag gilt plötzlich nicht mehr, und keiner hilft, auch die Fifa nicht.

Als Trainer sei man in Nordafrika ein Artist, sagt Alain Geiger, hoch oben auf dem Hochseil, ohne Absicherung. Im Bild als Trainer von JS Kabylie in der afrikanischen Champions League im Jahr 2010.

Ist es oft vorgekommen, dass Sie nicht bezahlt wurden?

Im Ausland muss man seine eigene Bank sein, das habe ich rasch gelernt. Alles kann sich sehr schnell verändern. In Algerien, wo ich verschiedene Vereine betreut habe, war das Geldsystem chaotisch. Eigentlich existierte es gar nicht. Wenn man da etwas verdient hatte, musste man es schnell heimbringen.

Sie sind mit Geldkoffern ins Flugzeug gestiegen?

Wenn man das Geld da lässt, hat man am Ende des Jahres vielleicht nichts mehr. Aber wissen Sie, es geht ja nicht nur ums Geld, es geht um das Abenteuer.

Waren Sie immer einer, der Abenteuer liebt, oder mussten Sie die Abenteuer lieben lernen?

Trainer zu sein, ist immer ein Abenteuer, und ich liebe Abenteuer. Ich glaube, es würde mir etwas fehlen, wenn ich nicht im Ausland gewesen wäre. Ich war in Marokko, Algerien, Saudi-Arabien, ich war während des Arabischen Frühlings in Ägypten.

Als Mubarak, der Diktator, gestürzt wurde: Wie war das?

Was soll ich sagen: Es war kompliziert. Überall war Militär, ich habe Panzer gesehen, Gewehre, alles. Ich war in der Hafenstadt Port Said und versuchte rauszukommen. Ich habe die Schweizer Botschaft angerufen. Die haben mir gesagt, das sei nicht ihr Problem.

Und trotz allem sind Sie sechs Jahre im Ausland geblieben.

Am Ende sind es nicht die Meistertitel oder die Geldscheine, die bleiben. Es sind Begegnungen mit Menschen, mit anderen Ländern, und die Geschichten, die man dort erlebt. Spiel, Spiel, Spiel und dann sterben? Das hat doch keinen Sinn. Die Afrikaner sagen, wir hätten die Uhren und sie hätten die Zeit. Ich habe Leute getroffen, mit ihnen gesprochen, von ihnen gelernt und auch geholfen.

Wie?

Eine Weile lang hatte ich auf der Strasse immer 100 Euro dabei, die ich dann verteilt habe. Aber dann musste ich aufhören, weil alle etwas wollten. In Nordafrika ist man auch mehr als einfach nur der Trainer.

Weshalb?

Jeder Klub repräsentiert dort seine Region, das Militär, und als Trainer wird man wie ein Minister behandelt. Da wird einem der rote Teppich ausgerollt, man zahlt nicht für das Taxi, wird am Flughafen erkannt. Wenn ich in Zürich angekommen bin, hat das niemanden interessiert.

Haben Sie die Bekanntheit gesucht?

Nein, aber ich war schon überrascht, dass sich in meinen sechs Jahren im Ausland nur einmal ein Schweizer Journalist für mich interessiert hat.

Irgendwann wollten Sie dann doch zurück.

Ja. Nach sechs Jahren hatte ich genug. Ich wollte wieder in einem strukturierten Umfeld arbeiten, wieder in die Pensionskasse einzahlen, erste Säule, zweite Säule, dritte Säule, Sie wissen schon, wie ein normaler Schweizer. Sonst wäre ich noch als armer Mann geendet.

Sie kamen im Jahr 2016 zurück in die Schweiz und mussten dann zwei Jahre auf einen Job warten – um den Sie sich dann selbst bemühten mit einer Bewerbung bei Servette.

Ich hatte damals nicht den Druck, sofort zu arbeiten. Es ist in diesem Geschäft wichtig, ab und zu eine Erholungspause einzulegen, Energie zu tanken. Ich bin Profi, seit ich 17 Jahre alt bin, und eines habe ich gelernt: Es geht immer irgendwo eine Türe auf.

Alain Geiger nach seiner Rückkehr zu Servette im Jahr 2018. Keystone

Sind Sie das angesprochene Loser-Image hierzulande unterdessen los?

Ja. Dank Servette. Hier konnte ich mich rehabilitieren und mein Trauma beseitigen.

Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückschauen: Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen?

Ich hätte nicht von Aarau zu GC wechseln sollen. Damals wollte ich zu schnell den nächsten Schritt machen. Wenn ich etwas gelernt habe, dann das: Geh nichts zu schnell an. Der Mensch entwickelt sich nur langsam.

Der weitgereiste Alain Geiger Sein erstes Spiel absolvierte er 1978. Heute, 44 Jahre später, ist Alain Geiger immer noch im Fussballgeschäft ‒ als Trainer von Servette. Der Walliser machte sich als Verteidiger einen Namen, der mit Servette, Xamax, Sion und GC Meister wurde. Zwischendurch spielte er für Saint-Etienne in Frankreich. An der WM 1994 führte Geiger, der auf insgesamt 112 Länderspiele kommt, die Nati als Captain auf den Platz. Als Trainer arbeitete der 62-Jährige unter anderem für Aarau, Xamax und GC. Zwischen 2010 und 2016 trainierte er verschiedene Teams in Nordafrika und Saudi-Arabien. Seit 2018 ist er bei Servette ‒ so lange wie an keinem anderen Ort. (dow)

Jetzt sind Sie der älteste und gemeinsam mit Peter Zeidler auch der amtsälteste Trainer der Liga. Am Samstag werden Sie 62. Denken Sie langsam an die Rente?

Da fällt mir ein: Ich muss noch meinen 60. Geburtstag nachfeiern, ich lag damals mit Covid im Bett. (lacht). Ans Aufhören denke ich nicht. Ich fühle mich jung und bin als Trainer auf dem Zenit, ich war nie besser als heute. Aber am Ende braucht es auch immer einen Klub, der dich will. Und ich weiss, dass meine Chancen mit dem Alter sinken.

Gibt es Dinge, die Sie früher gemacht haben, die Sie heute nicht mehr machen?

Ich war hart zu den Medien, zu den Mitarbeitern oder Vorgesetzten, wenn ich das Gefühl hatte, dass meine Arbeit behindert wird. Heute bin ich viel entspannter. Denn ich weiss: Am Ende bist du ein guter Trainer, wenn du gut kommunizierst. 80 Prozent der Trainerarbeit hängen davon ab. Was die Trainingsinhalte angeht, machen doch alle das Gleiche. Zu Beginn meiner Trainerkarriere habe ich auch noch zu sehr wie ein Spieler gedacht.

Der Schweizer Fussball wurde jeweils von Epochen geprägt. Zu Ihrer Spielerzeit gewann GC einen Grossteil der Titel, dann Basel, jetzt YB. Wird es irgendwann einen neuen Dominator geben?

Da bin ich sicher. Basel profitierte von Mäzenin Gigi Oeri, YB von den Brüdern Rihs. Aktuell haben sie wegen der Champions League einen finanziellen Vorteil. Aber auch Servette wird eines Tages wieder Meister werden, keine Angst. Aktuell fehlt uns das Geld. Aber wir sehen ja, dass Investoren Geld in Schweizer Klubs pumpen. Und Geld bringt irgendwann Titel. Wichtig ist dabei aber auch, dass die regionale Identität nicht verloren geht. Wenn bei GC ein Chinese in der Verteidigung spielt, bringt das dem Fan nicht so viel, wie wenn dort ein eigener Junior spielen würde. Darum sehe ich Servette auf einem deutlich besseren Weg als andere.

Geiger im Jahr 2004 als GC-Trainer mit Richard Nunez. Keystone

Sie sagen, Sie seien auf Ihrem Zenit. Würde Sie der Job als Nationaltrainer reizen?

Das wäre sicher spannend. Aber im Moment haben wir mit Murat Yakin ja einen guten Trainer.

Hatten Sie im Sommer, als der Verband einen Nachfolger für Vladimir Petkovic suchte, Kontakt mit Nati-Verantwortlichen?

Nein, mich hat keiner gefragt. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Aber wer weiss, was die Zukunft bringt. Nationaltrainer wollte ich eigentlich auch schon werden, als ich nach Afrika ging.

Warum hat es nicht funktioniert?

Weil ich Schweizer bin. Franzosen oder Holländer haben ein viel besseres Standing in Afrika. Als ich mich vor 15 Jahren auf die Stelle als Nationaltrainer Kameruns bewarb, war ich die Nummer 100 auf der Liste. Als Schweizer bist du als Trainer ein Niemand.

Haben Sie keinen Berater, der für Sie Werbung macht?

Nein. Das brauche ich nicht. Ich war nie auf eine Karriere aus und mag es nicht zu lobbyieren. Da dringt der Walliser in mir durch, der lieber selber die Grenzen auslotet. Aber aktuell müsste schon ein gutes Angebot kommen, damit ich über eine Nationalmannschaft nachdenke. Ich habe einen Job und ein Team, das mir grosse Freude macht.

Schauen Sie die WM in Katar?

Ja. Aber nur, wenn der Fussball gut ist. Sonst schalte ich aus.

Finden Sie es okay, dass die WM in einem Land stattfindet, das Menschenrechte missachtet?

Ich glaube, auch Katar hat das Recht, Wettkämpfe auszutragen, wenn sie es gut organisieren können. Warum nicht. Zur Politik will ich mich nicht gross äussern.

«Ein Fehler»: Alain Geiger, ganz rechts im roten Dress, zu den Protesten der Schweizer Nati gegen die französischen Atomtests. Keystone

1995 protestierte die Nati mit einem Stop-Chirac-Banner gegen Atomtests, Sie waren damals Captain...

... das war ein Unfall. Eigentlich hatten wir mannschaftsintern entschieden, nicht zu protestieren. Doch eine Minderheit um Andy Egli und Alain Sutter hat dann kurz vor Anpfiff plötzlich das Banner rausgeholt, und schon hielten wir es in der Hand. Niemand konnte mehr reagieren. Ein Fehler.

Sollten sich Fussballer nicht politisch äussern?

Nein. Sonst wird es kompliziert. Wir sollten einfach unterschiedliche Meinungen akzeptieren.

1994 qualifizierte sich die Schweiz zum ersten Mal seit 28 Jahren wieder für eine WM. Wie sehen Sie die Entwicklung der Nati seitdem?

Wir waren damals die Pioniere. Unter Uli Stielike ging es schon aufwärts, Roy Hodgson hat uns taktisch auf ein neues Level gehoben. Zudem hat er es mit klarer Linie und guter Kommunikation geschafft, die Romands, Tessiner und Deutschschweizer zu vereinen. So hat die Schweiz ihren Minderwertigkeitskomplex abgelegt. Wir schafften es an die WM – und nachher kamen Sponsoren wie die Credit Suisse, der Verband hatte plötzlich Geld und konnte die Entwicklung vorantreiben. Davon profitieren wir bis heute.

«Wir waren Pioniere»: Geiger an der WM 1994 in den USA, als die Schweiz erstmals seit 28 Jahren an einer WM teilnahm. Keystone

Sie haben 112 Länderspiele gemacht, liegen bis heute auf Rang zwei der ewigen Rangliste – nun werden Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri Sie wohl bald einholen. Interessiert Sie das?

Überhaupt nicht. Mein Vater hat mich darauf getrimmt, dass nur der erste Rang zählt. Heinz Herrmann muss sich vielleicht sorgen. Aber mir ist das egal.

Mittlerweile sind wir es gewöhnt, dass die Schweiz WM oder EM spielt. Was ist in Katar möglich?

Das Problem der Schweiz ist die Breite im Kader. Wir haben ein sehr gutes Team, aber wenn Leistungsträger ausfallen, haben wir Probleme. Es wird darauf ankommen, wie fit die Spieler nach dieser harten ersten Phase der Saison noch sind. Was die Verbände den Klubs und Nationalmannschaften unterdessen aufhalsen, ist unmenschlich. Aufgrund der Überbelastung ist für mich klar: Frische und Energielevel werden diese WM entscheiden.

