Roger Federer im Interview: So erlebte ich meinen Rücktritt

Interview Roger Federer erzählt persönlich vom Tag seines Rücktritts: Meine Wünsche, meine Zweifel, meine Ängste, meine Träume Nach der Ankündigung seines Rücktritts vom Tennis bricht Roger Federer in London sein Schweigen. Weshalb er gerade jetzt einen Schlussstrich zieht. Und wie er die letzten Tage erlebt hat. Simon Häring, London Jetzt kommentieren 20.09.2022, 16.59 Uhr

Am Samstag, um 17.19 Uhr, meldet sich Manager Tony Godsick bei einem ausgewählten Kreis Schweizer Journalisten und stellt einen runden Tisch mit Roger Federer in Aussicht. Zwei Tage sind verstrichen, seit er im Kreis seiner Frau Mirka und seiner Eltern Robert und Lynette seinen Rücktritt vom Tennis verkündet hat. Seither schwieg Federer. Zur Frage, ob es eine Entscheidung der Vernunft oder des Herzens war. Weshalb er gerade jetzt einen Schlussstrich zieht – und nicht in Basel oder Wimbledon. Und wie er den Moment empfunden hat, als er seine Entscheidung publik machte.

Stattdessen reiste der 41-Jährige nach London, wo er am Sonntag eintraf und bereits am Montag mit dem Griechen Stefanos Tsitsipas trainierte.

Am Dienstag, fünf Tage nach Bekanntgabe des Rücktritts, bricht er in einem Saal in der Londoner O2-Arena sein Schweigen. Federer sagt:

«Ich habe es vor mir hergeschoben, den Brief zu schreiben. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Es hat mich viel emotionale Energie gekostet, den Brief zu schreiben. Es war sehr berührend.»

Die Entscheidung sei einige Tage nach seinem Besuch in Wimbledon Anfang Juli gefallen. «Ich habe einfach nicht mehr genügend Fortschritte gemacht», sagt Federer. «Da habe ich mich gefragt, wofür ich das noch tue. Ich habe mich auf sehr dünnem Eis bewegt. Ich wusste: Es ist vorbei.»

Roger Federer, wie haben Sie die Wochen vor dem Rücktritt erlebt?

Ich hatte Knoten im Magen. Ich habe es vor mir hergeschoben. Den Brief zu schreiben, ist mir sehr schwer gefallen und hat mich sehr viel Energie gekostet. Es war berührend für mich - auch für Mirka. Nun fühle ich mich besser. Ich wollte mich von diesem Druck befreien. Es war nicht einfach, die Entscheidung für mich zu behalten, es nicht zu vielen Leuten zu sagen. Das baut einen enormen Druck auf.

Wann haben Sie für sich entschieden, die Karriere zu beenden?

Als ich am 3. Juli in Wimbledon auf dem Platz stand, kam mir der Gedanke, ob das vielleicht das letzte Mal sein wird. In den Tagen danach habe ich gemerkt, dass es mit dem Knie nicht mehr besser wird. Da habe ich mich gefragt: Wem bringt das noch etwas? Es reicht nicht mehr. Es ist vorbei. Das war ein sehr emotionaler Moment.

Werden Sie beim Laver Cup spielen können?

Ich habe am Samstag Tennis gespielt, am Montag und Dienstag hier trainiert. Für mich war schon vorher klar, dass ich kein Einzel werde spielen können, dass ich auch nicht in Basel spielen kann. Deshalb denke ich, dass ich am Freitagabend im Doppel spielen werde. Ich habe Björn Borg, ob ich spielen könne. Er sagte: Es ist für uns alle schon ein Traum, dich überhaupt wieder auf dem Tennisplatz zu sehen. Der Druck, der auf mir lastet, ist riesig. Ich versuche alles, um auf einem Niveau spielen zu können, das ich für akzeptabel halte.

