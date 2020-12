Interview Schnelle Tessiner, langsame Snowboarder: Was der Suva-Experte zu den Belastungen im Schneesport sagt Auch bei Hobbyskifahrern wirken grosse Kräfte auf den Körper. Die Schweizer Unfallversicherung (Suva) hat 130'000 Abfahrten aufgezeichnet und ausgewertet. Die Ergebnisse haben teils auch den Schneesport-Experten der Suva verblüfft. Claudio Zanini (Text) und Oliver Marx (Grafik) 15.12.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unter www.suva.ch/slopetrack finden Sie weitere Informationen zum Thema und den Download-Link zur App.

Belastungen werden in G-Werten gemessen. 1 G entspricht dem eigenen Körpergewicht. Schon ab 1,5 G spricht man von einer hohen Belastung.

Die Suva hat mit der App «Slope Track» während einer Saison rund 130'000 Fahrten von Schneesportlern aufgezeichnet. Welche Erkenntnis hat Sie am meisten erstaunt?

Samuli Aegerter: Zwei Drittel der Schneesportler überschritten den Belastungswert von 1,5 G. Das bedeutet, sie waren einer hohen Belastung ausgesetzt. Ich hätte vielleicht nicht erwartet, dass es ganz so viele sind. Was man zu diesen Messungen wissen muss: Die Angaben unserer App-Nutzer zeigen, dass es eher Personen waren, die sich als Könner taxieren. 80 Prozent gaben an, fortgeschritten bis ausgezeichnet zu fahren.

In welchen Situationen auf der Piste sind die Belastungen am höchsten?

Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Höchstgeschwindigkeit und dem höchsten Belastungswert. Die Korrelation entsteht aber erst während der bremsenden Momente. Die Belastung ist nicht während einer schnellen Fahrt hoch, sondern beim Abbremsen danach.

Zur Person Samuli Aegerter (46) – Schneesport-Experte Samuli Aegerter ist bei der Schweizer Unfallversicherung (Suva) der Experte für Schneesport. Als Kampagnenleiter und Produktentwickler verantwortete er die Lancierung der App «Slope Track».

Das heisst, wir müssen alle langsamer fahren, damit die Belastungen tief bleiben?

Wir sagen nicht, dass man nicht schnell fahren darf. Wer schnell fährt, tut lediglich gut daran, den Bremsweg im Griff zu haben. Dazu braucht es gewisse Faktoren, unter anderem die Fitness. Man sollte auf einem Niveau fahren, das man den ganzen Tag halten kann. Denn die meisten Unfälle auf der Piste passieren nicht wegen Kollisionen, sondern unter anderem auch wegen der Ermüdung. Und an diesem Punkt knüpft die App «Slope Track» an. Es geht darum, die Belastungen aufzuzeigen und Inputs zu liefern, wie der Körper trainiert werden kann, um diesen Belastungen standzuhalten.

Ein hohes Tempo bringt auch grosse Belastungen mit sich: Skifahrer sind grundsätzlich schneller unterwegs als Snowboarder. Gian Ehrenzeller/Keystone

Gemäss Ihren Messungen fahren die 25- bis 34-Jährigen am schnellsten. Produziert die gleiche Gruppe auch die meisten Verletzungen?

Nein, bei den Skifahrern gibt es am meisten Verletzungen bei den 45- bis 49-Jährigen, bei den Snowboardern machen die 15- bis 29-Jährigen den grössten Anteil aus. Bei Verletzungen ist eben nicht nur die Geschwindigkeit entscheidend. Auch bei geringen Geschwindigkeiten können Verletzungen passieren. Man kann aus dem Stand ausrutschen und sich verletzen. Apropos Verletzungen: Die Suva ist auch da, wenn es unglücklicherweise doch zu einem Unfall kommt. Neben den Versicherungsleistungen, die sie erbringt, betreibt die Suva zwei Rehakliniken, die die Verunfallten wieder fit machen.

Wie bringt man ältere Leute dazu, dass sie sich nicht überschätzen?

Im Allgemeinen ist es immer gut, wenn ältere Generationen aktiv sind. In höherem Alter hat man immer noch die Technik, der Kopf ist bereit, man hat vielleicht auch die Taktik und weiss, was man in welchen Momenten tun muss. Trotz Erfahrung und Wissen kann der Körper aber nicht mehr ganz mithalten. In solchen Fällen empfehlen wir unseren Schneesport-Check. Ganz wichtig ist auch das Material. Vor allem auch, wenn die Ski unregelmässig hervorgeholt werden. Hier empfiehlt sich, den Bindungstest der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) zu machen, damit sich die Bindung im richtigen Moment öffnet. Das kann einem die Skisaison erhalten.

Interessant ist auch der Unterschied zwischen den Sprachregionen. Bei den Tessinern überschreiten 73 Prozent den Belastungswert von 1,5 G, in der Deutschschweiz sind es nur 66 Prozent. Wie interpretieren Sie diesen Unterschied?

Da kann man nur Hypothesen aufstellen. Vielleicht sind im Tessin mit der App mehr ausgezeichnete Fahrer unterwegs, vielleicht in der Deutschschweiz mehr gemütliche Leute. Das kann aber auch dem Zufall geschuldet sein. Wir werden deshalb nicht mit dem Radar ins Tessin gehen und Tempomessungen machen (lacht).

Schnelle Tessiner? Eine Gruppe Skifahrer verlässt die Gondel in Airolo. Alessandro Crinari/Keystone (Airolo, 12. Dezember 2020)

Kann man sagen, dass die Snowboarder tiefere Belastungen haben als die Skifahrer?

Grundsätzlich haben sie weniger Tempo als die Skifahrer und deswegen die tieferen Belastungen. Der Grund ist, dass man auf einer Kante nicht so schnell fahren kann wie auf zwei Kanten. Und wenn ich mit zwei Kanten bremse, hat das eine viel bessere Bremswirkung. Deshalb ist die Belastung höher, wenn ich mit den Ski bremse.

Trotzdem verzeichnen Snowboarder öfters Spitzenbelastungen. 9 Prozent überschreiten die Belastung von 2,5 G, bei den Skifahrern sind es nur 5 Prozent.

Unsere Vermutung ist, dass dies an den Sprüngen liegt. Die Belastung bei den Sprüngen ist sehr stark von der Landung abhängig. Wenn in eine Fläche gesprungen wird, ist sie höher, als bei einer stark abfallenden Landung.

Bei Sprüngen schnellen die Belastungen in die Höhe. Welche Kräfte beim Fototermin wirken, ist nicht überliefert. Michel Canonica (Flumserberg, 11. Dezember 2020)

38 Prozent der Nutzer haben ein Fitnessprogramm der App durchgeführt. Über diese Zahl werden Sie sich wohl freuen.

Wir freuen uns, dass die Sensibilisierung für die Fitness funktioniert. 38 Prozent haben das Fitnessprogramm inklusive der Übungen durchgeklickt. Ob sie geturnt haben, können wir nicht sagen. Aber die Anzahl zeigt uns, dass das Interesse am Thema vorhanden war.

Die meisten Nutzer gaben an, dass sie wegen der App über Belastungen und Risiken nachgedacht haben. Ist das Ihr grösster Erfolg?

Das zeigt uns, dass unsere Massnahmen Sinn machen. Das ist eine erste Stufe, die zur Verhaltensänderung führen kann, da befinden wir uns aber noch auf der Sensibilisierungsebene. Für die Prävention ist es besonders interessant, wie das Verhalten auf der Piste verändert wurde. Hier freuen wir uns über 59 Prozent, die nun besser auf ihr Tempo, den Bremsweg oder die Fitness achten. Eine unserer Aufgaben ist, dass die Leute zum Reflektieren kommen. Wir sind überzeugt, dass wir dies mit dieser App schaffen. Es ist auch die erste App, die sekundengenau messen kann, wo während der Fahrt welche Kräfte wirken.

Die Skigebiete werden diesen Winter – Stand heute – offen haben. Was erwarten Sie für eine Saison?

Die Schneesport-Gebiete haben sich mit der Unterstützung ihres Dachverbands sorgfältig vorbereitet. Was das Besucheraufkommen betrifft, kann ich nur mutmassen. Es ist möglich, dass es weniger Leute auf den Pisten haben wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine kleine Verlagerung zu den Touren abseits der Piste gibt. Dort ist enorm wichtig, dass man sich die Tour gut überlegt. Die Suva hat hierfür ein umfangreiches Portal zur Lawinenprävention namens Whiterisk.